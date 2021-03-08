 البرلمان الليبي يمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 10.03.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

البرلمان الليبي يمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة

نالت حكومة عبد الحميد الدبيبة المنبثقة عن ملتقى الحوار الليبي برعاية الأمم المتحدة، ثقة البرلمان الليبي بالإجماع، لتُكلّف بقيادة المرحلة الانتقالية وصولا إلى الانتخابات العامة نهاية العام الجاري.

البرلمان الليبي يصوّت لصالح حكومة عبد الحميد الدبيبة.

البرلمان الليبي يصوّت لصالح حكومة عبد الحميد الدبيبة.

صوَت البرلمان الليبي اليوم الأربعاء (10 مارس/ آذار 2021)، بالموافقة على حكومة وحدة وطنية يرأسها عبد الحميد الدبيبة في إطار خطة تدعمها الأمم المتحدة لإنهاء عقد من الفوضى والعنف تشمل إجراء انتخابات في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

مختارات

أسباب عدة منها وجود إدارة جديدة في الولايات المتحدة، جعلت الإمارات تسرع من وتيرة التخلي عن السياسات التي اتبعتها بعد الربيع العربي والعمل على تقليص دورها في الصراعات الخارجية، حسب تقرير لوكالة بلومبرغ.

لليوم الثاني يتأجل منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، لكن رئيس الوزراء الليبي المكلف متفائل، وستكون جلسة الأربعاء "للتصويت مباشرة على التشكيلة الوزارية" وحسب الدبيبة ستؤول حقيبة الخارجية للمرأة "في خطوة غير مسبوقة بليبيا".

كشف تقرير سري للأمم المتحدة أن حليفاً للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انتهك حظر إرسال الأسلحة إلى ليبيا عبر إرسال طائرات وقوارب ومرتزقة أجانب إليها لدعم المشير خليفة حفتر. وشملت الخطط تشكيل فرقة لاغتيال معارضي حفتر.

وعقدت جلستان أمس وأول أمس من أجل التداول بشأن الحكومة، والاستماع لرئيسها، ليعلن الأربعاء رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح نجاح الحكومة في نيل الثقة بأغلبية 132 نائبا.

وكان يكفي الحكومة الحصول على 90 صوتا لنيل الثقة، وهو ما يساوي نسبة (50 بالمئة + 1) من عدد أعضاء مجلس النواب المعتمدين وغير المقاطعين، والبالغ عددهم 178 نائبا.

وقال صالح في ختام الجلسة: "مدة الحكومة ستنتهي يوم 24 كانون الأول/ ديسمبر القادم، وهو تاريخ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة، وستكون بعدها حكومة تسيير أعمال لحين نهاية الانتخابات".

وأشار إلى أن أداء الحكومة لليمين القانونية سيتم في جلسة أخرى تعقد في مدينة بنغازي، "المقر الدائم للبرلمان"، دون تحديد موعد لذلك. 

وتمثل موافقة البرلمان على الحكومة أكبر فرصة تسنح لإيجاد حل للصراع الليبي الدّائر منذ سنوات، لكن لا تزال هناك عقبات كبرى لتوحيد إدارتين متنافستين وللإعداد لانتخابات نزيهة على مستوى البلاد المنقسمة بين حكومة وفاق وطني مُعترف بها دوليا في طرابلس وإدارة مُنافسة في الشرق يدعمها خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا أو ما يسمى بـ"الجيش الوطني الليبي".

و.ب/ع.ش (أ ف ب، رويترز، د ب أ)

مشاهدة الفيديو 22:28

زخم بشأن الأزمة الليبية.. سلام قريب بعد عقد من الحرب؟

مواضيع ذات صلة

Libyen Parlament

ليبيا.. لقاء "تاريخي" في سرت وتأجيل منح الثقة لحكومة الوحدة! 08.03.2021

شهدت مدينة سرت لقاء يحدث للمرة الأولى بعد سنوات من الحرب والفوضى. وعقد نواب البرلمان الليبي جلسة لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة، بحسب خارطة الطريق التي أشرفت عليها بعثة الأمم المتحدة، لكن النواب أجلوا التصويت.

Libyen Fortschritte bei Verhandlungen über Waffenstillstand ARCHIV

بعد إعلان الأمم المتحدة.. تركيا "تأمل" في طي حقبة الصراع بليبيا سريعا 31.01.2021

يستعد المشاركون بالحوار السياسي الليبي للتصويت خلال أيام بسويسرا لاختيار مجلس رئاسي انتقالي "لاعادة توحيد مؤسسات الدولة" حتى الانتخابات المقررة نهاية العام. ومن جهتها أعلنت تركيا عن "أملها في طي حقبة الصراع بشكل كامل"

Symbolbild Söldner in Afrika

مقتل المحامية الليبية المعارضة حنان البرعصي في أحد شوارع بنغازي 10.11.2020

قتل مسلحون بالرصاص معارضة بارزة في مدينة بنغازي الليبية، " وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن القتيلة كانت قد أوضحت نيتها نشر فيديو عن الفساد في محيط الجنرال خليفة حفتر.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  