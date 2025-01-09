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سياسةلبنان

البرلمان اللبناني يفشل بالجولة الأولى في انتخاب رئيس للبلاد

٩ يناير ٢٠٢٥

فشل مجلس النواب اللبناني في جلسته الأولى اليوم الخميس في انتخاب قائد الجيش جوزيف عون رئيسا للبلاد لعدم حصوله على أصوات ثلثي النواب.

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جلسة قديمة للبرلمان اللبناني (19/1/2023)
البرلمان اللبناني ينتخب قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية (أرشيف)صورة من: Hussam Shbaro/AA/picture alliance

فشل قائد الجيش اللبناني جوزيف عون الخميس (التاسع من يناير/كانون الثاني 2024) في الحصول على الأكثرية المطلوبة لانتخابه رئيسا في الدورة الأولى، بعد نيله تأييد 71 نائبا من إجمالي 128 شاركوا في العملية الانتخابية.

ويفترض أن يحصل المرشح على أكثرية الثلثين أي 86 صوتا في الدورة الأولى، ليصبح رئيسا.

وأعلن رئيس البرلمان نبيه بري حصول عون على تأييد 71 نائبا، مقابل اقتراع 37 نائبا بورقة بيضاء.

واعتبرت عشرون ورقة أخرى ملغاة. ورفع بري الجلسة لمدة ساعتين، على أن تستأنف بعد ذلك.

وفي لبنان، يحتاج المرشّح في الدورة الأولى من الانتخابات إلى غالبية ثلثي الأصوات، أي 86 صوتا من أصل 128، للفوز. وفي الجولة الثانية تكون الأغلبية المطلوبة بالأكثرية المطلقة، أي 65 صوتا.

ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)