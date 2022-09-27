البرلمان الفرنسي يفرض عقوبات على نائب بعد مداخلة عنصرية

فرض البرلمان الفرنسي أقسى عقوبة ممكنة على نائب قومي يميني متطرف بعد قيامه بمداخلة عنصرية.
وقرر البرلمان بعد ظهر الجمعة (الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2022) عدم السماح للنائب عن حزب التجمع الوطني، غريغوري دو فورنا، بدخول البرلمان في باريس لمدة 15 يوما، وخفض أجره إلى النصف لمدة شهرين.
وباستثناء نواب حزب التجمع، أيد كل البرلمانيين من كل الأطياف السياسية الأخرى توقيع العقوبة، التي اقترحها مجلس الحكماء بالبرلمان.
وكان دو فورنا قد قال بصوت مرتفع: "دعوه/دعوهم يعودون إلى أفريقيا"، أثناء حديث النائب من أصول أفريقية، كارلوس مارتينس بيلونغو، في جلسة نقاش عن سفينة محملة بلاجئين، عالقة في مياه البحر المتوسط يوم أمس الخميس.
وبعد الفضيحة، تحدث النائب اليميني المتطرف عن سوء الفهم. وقال إنه كان يشير إلى اللاجئين على القارب وليس إلى زميله بالبرلمان. غير أنه لم يصدر اعتذار منه حتى الآن.
ويعدّ غريغوار فورناس ثاني نائب يجري استبعاده مؤقتاً من الجمعية الوطنية منذ العام 1958.
خ.س/ف.ي (د ب أ، أ ف ب)
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برج إيفل يحتفل بعيد ميلاده الـ 130
مغناطيس السياح
منذ 31 مارس 1889، يقع برج إيفل في الطرف الشمالي الغربي من تشامب دي مارس - ويثير إعجاب سبعة ملايين سائح يأتون كل عام لزيارته. هذا ما يجعله أكثر مناطق الجذب للسياح في العالم.
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برج إيفل يحتفل بعيد ميلاده الـ 130
التميز
عند افتتاحه، كان برج إيفل أطول مبنى في العالم بارتفاع 300 متر. صممه المهندس الفرنسي غوستاف إيفل، وبني بمناسبة المعرض الدولي في باريس عام 1889. كان من المخطط الحفاظ على البرج لمدة 20 عاماً قبل تفكيكه، لكن استخدامه كمحطة اتصالات لاسلكية سمح ببقائه.
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برج إيفل يحتفل بعيد ميلاده الـ 130
الجرأة
تحمل المهندس غوستاف إيفل، معظم تكاليف البناء البالغة 7.8 مليون فرنك. كما طرح أصوله الشخصية كضمان لافتتاح المعرض العالمي في الوقت المناسب. ومع ذلك، كان قادرا على تعويض نفقاته في السنة الأولى بعد الافتتاح بسبب اقبال الزوار.
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برج إيفل يحتفل بعيد ميلاده الـ 130
"بازل" كبير
18000 قطعة حديدية ، 2500000 مسمار و وزن يصل إلى 10.010 طن. يحتاج هذا البرج إلى طبقة جديدة من الطلاء كل سبع سنوات. تستغرق عملية طلائه ما يقرب من عام ونصف، إذ يتطلب ذلك نوعا خاصا من الطلاء الذي يتم تطبيقه يدويا على مساحة سطحه البالغة 250.000 متر مربع.
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برج إيفل يحتفل بعيد ميلاده الـ 130
اعتراض الفنانين
استغرقت أعمال البناء في برج إيفل عامين وشهرين. انتقد الفنانون الباريسيون على وجه الخصوص البناء الحديدي وشكله الذي صوروه بأنه يبدو كمبنى يشبه مدخنة مصنع عملاقة كئيبة. مع الافتتاح في 31 مارس 1889، توقف الاحتجاج بالكامل تقريبًا.
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برج إيفل يحتفل بعيد ميلاده الـ 130
الأيقونة الوطنية
20 ألف مصباح يضئ البرج الشهير ليتألق كل ليلة. في المناسبات الخاصة، يتألق إيفل أيضًا - في اليوم الوطني في 14 يوليو ، بعد وفاة المطرب الفرنسي المحبوب جوني هاليداي، "الفيس" الفرنسي، وكرمز وطني بعد الهجمات الإرهابية في عام 2016.
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برج إيفل يحتفل بعيد ميلاده الـ 130
تحدى برج ايفل
يسعى سائقو الدراجات الجبلية مثل الفرنسي هيوغيس ريتشارد، ومتسلقو الجبال وسائقو الدرجات النارية وغيرهم إلى تحدي برج إيفل وصعوده بالدراجة لتحقيق أرقام قياسية جديدة.
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برج إيفل يحتفل بعيد ميلاده الـ 130
بين السماء والأرض
الزوار الذين ينظرون من أعلى برج إيفل ليسوا في باريس إنما هم فوقها.. لذلك، يخطو الزوار من مختلف بقاع الأرض حوالي 1700 خطوة من برج إيفل - أو يتجمعون في المصاعد البالغ عددها خمسة ليشاهدوا أجمل الإطلالات فوق البرج الشهير.
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برج إيفل يحتفل بعيد ميلاده الـ 130
برج ايفل - "مون آمور"!
يمكن الاستمتاع بأحد أجمل المناظر لبرج إيفل عند غروب الشمس من سطح متجر "برينتيمبس" على شرفة الزوار. باريس بدون برج إيفل؟ لا يمكن تصورها بعد 130 سنة. فريدريك موللر/ س.إ
الكاتب: سارة إبراهيم