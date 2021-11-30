البرلمان العراقي يفشل في انتخاب رئيس جديد للبلاد ويؤجل الجلسة

أعلن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي اليوم السبت (26 مارس/آذار 2022) رفع جلسة البرلمان العراقي لانتخاب رئيس جديد للبلاد إلى يوم الأربعاء المقبل.

وكان رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي قد افتتح جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية بحضور 202 نائباً من أصل 329. وأخفق البرلمان في إتمام عملية إنتخاب رئيس الجمهورية بسبب عدم تحقق نصاب الثلثين بعد إعلان قوى الإطار التنسيقي الشيعي وحلفائها البالغ عددهم 126 نائباً مقاطعة الجلسة.

و يتنافس على منصب رئيس الجمهورية 40 مرشحاً ويعد المرشح ربير أحمد عن الحزب الديمقراطي الكردستاني وبرهم صالح عن حزب الإتحاد الوطني الكردستاني أبرز المرشحين للتنافس على المنصب.

ويترقب العراقيون بعد أكثر من خمسة أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة التي جرت في البلاد في العاشر من تشرين الأول /أكتوبر 2021، تشكيل حكومة عراقية جديدة استجابة لمطالب المظاهرات الاحتجاجية التي جرت في العراق في تشرين الاول /أكتوبر عام 2019.

من جانبه، وصف نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون في البرلمان العراقي إخفاق البرلمان في عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للعراق بأنه انتصار للثلث الضامن في البرلمان العراقي.

وقال المالكي في تغريدة له على حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعي في تويتر "إن ماحصل في البرلمان العراقي هو انتصار للثلث الضامن".

ومن المنتظر أن تشهد الساحة العراقية خلال الساعات المقبلة تطورات سياسية بعد وصول الزعيم الشيعي مقتدى الصدر إلى بغداد، فضلاً عن الزيارة المرتقبة لرئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي إلى طهران بناء على دعوة رسمية من رئيس مجلس الشورى الإيراني.

وسيستأنف البرلمان العراقي عقد جلساته الاعتيادية لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعماله ابتداء من يوم الاثنين المقبل وأبرزها حسم تشكيل اللجان النيابية.

ع.ح./ع.ج. (د ب أ)