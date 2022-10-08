 البرلمان التركي يوافق على قانون يجرّم ناشري ″معلومات مضللة″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.10.2022

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أخبار

البرلمان التركي يوافق على قانون يجرّم ناشري "معلومات مضللة"

مع اقتراب موعد الانتخابات العامّة المقرّرة في حزيران/يونيو 2023، أقرّ البرلمان التركي قانوناً لمكافحة التضليل الإعلامي يفرض خصوصاً على من ينشر "معلومات كاذبة أو مضلّلة". كيف ينظر الحقوقيون إلى القانون؟

معارضون يرفضون القانون: لا يوجد تعريف واضح بشأن المعلومات الكاذبة أو المضللة

معارضون يرفضون القانون: لا يوجد تعريف واضح بشأن "المعلومات الكاذبة أو المضللة"

أقرّ البرلمان التركي مساء الخميس (13 تشرين الأول/أكتوبر 2022) قانوناً اقترحه الرئيس رجب طيب أردوغان يقضي بسجن الصحفيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لمدة تصل إلى ثلاث سنوات إذا أدينوا بتهمة نشر "معلومات مضللة".

مختارات

في تركيا بين 2014 و2020 كان هناك أكثر من 160 ألف تحقيق بتهمة "إهانة الرئيس" التي لا يواجهها المثقفون فقط. والآن أضيف 36 تحقيقا، بما في ذلك تحقيق ضد سباح أولمبي سابق، يقال إنه تمنى وفاة أردوغان بعد إعلان إصابته بكورونا.

يثير تعرّض صحفية تركية للسجن بتهمة إهانة الرئيس أردوغان، وتوجيه انتقادات وتهديدات لمطربة شهيرة جدلا كبيرا في تركيا بين أنصار الرئيس والتيارات الإسلامية من جهة والمعارضين من جهة أخرى، ما الهدف من هذا الجدل؟

وصوت نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان، وحلفاؤهم القوميون في حزب الحركة القومية، اللذين يتمتعون معاً بالأغلبية، بالموافقة على مشروع القانون على الرغم من دعوات من نواب المعارضة ودول أوروبية ونشطاء حقوقيين إلى إلغائه.

وأثارت المادة 29 من القانون معظم المخاوف بشأن حرية التعبير. وتقول المادة إن من ينشرون معلومات كاذبة على الإنترنت عن أمن تركيا "لإثارة الخوف وتكدير النظام العام" سيواجهون عقوبة السجن من سنة إلى ثلاث سنوات.

وقال معارضون إنه لا يوجد تعريف واضح بشأن "المعلومات الكاذبة أو المضللة"، مما يترك القانون عرضة لإساءة الاستغلال من قبل محاكم يقولون إنها قمعت المعارضة العلنية في السنوات الأخيرة في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 85 مليون نسمة.

وقال حزب العدالة والتنمية إن التشريع ضروري للتصدي للمعلومات المضللة والاتهامات الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي وإنه لن يُسكت المعارضة.

وسيحال مشروع القانون الآن إلى الرئيس للتصديق النهائي عليه.

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وتكتسب قضية حرية الإعلام أهمية متزايدة قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في العام المقبل، حيث تظهر استطلاعات الرأي تراجع الدعم لأردوغان وحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه منذ الانتخابات السابقة.

وقبل أسبوع اعتبر مجلس أوروبا أن مشروع القانون يشكل "عائقاً" أمام حرية التعبير التي تكفلها الشرعة الاوروبية لحقوق الانسان. وفي "رأي مشترك عاجل" نشر مساء الجمعة مع المديرية العامة لحقوق الإنسان ودولة القانون، أعربت لجنة البندقية "عن قلقها حيال التداعيات المحتملة" للمشروع، وخصوصاً حيال خطر "تشديد الرقابة الذاتية" قبل موعد الانتخابات المقبلة في حزيران/يونيو 2023.

وإذا كانت هذه المجموعة الاستشارية المكلفة قضايا دولة القانون داخل مجلس أوروبا قد أقرت بضرورة مكافحة حملات التضليل، فقد اعتبرت أن المنظومة القانونية التركية تتضمن أصلاً نصوصاً تستهدف "الجوانب الأكثر خطورة ل+المعلومات الكاذبة أو المضللة+"، وأن لا "حاجة اجتماعية ماسة" الى إقرار مشروع قد ينطوي على "قيود تعسفية لحرية التعبير".

خ.س/ع.ج.م (رويترز، أ ف ب)

  • EINSCHRÄNKUNG | Fotobuch Fotos für die Pressefreiheit 2021 | Violetta Savchits, Belarus

    حرية الصحافة.. الصورة أقوى وأكثر بلاغة من الكلمة

    فستان الزفاف ضد العنف

    هل هي الأميرة ليا وهي متأهبة للمعركة ضد جيش دارث فيدر؟ للوهلة الأولى يبدو المشهد وكأنه من سلسة أفلام "حرب النجوم”. لكن الصورة من روسيا البيضاء، حيث احتج عشرات الآلاف بشكل سلمي ضد رئيس البلاد ألكسندر لوكاشينكو عام 2020 .ارتدى كثير من المتظاهرين والمتظاهرات ملابس بيضاء، مثل هذه الفتاة التي اختارت فستان الزفاف كرمز للاحتجاج ضد القمع والعنف.

  • EINSCHRÄNKUNG | Fotobuch Fotos für die Pressefreiheit 2021 | Violetta Savchits, Belarus

    حرية الصحافة.. الصورة أقوى وأكثر بلاغة من الكلمة

    التشبث بالحرية

    سواء أكان المتظاهرون يرتدون الأبيض أو الأحمر، فإنهم يتحدون قوات الأمن البيلاروسية التي ترتدي الزي العسكري. هذه الشابة أيضا تحتج ضد لوكاشينكو، لكنها بدلاً من فستان الزفاف، اختارت احتضان هذا الجندي الشاب. بينما تتظاهر بكل جوارحها وجسدها من أجل السلام والحرية، يبدو الجندي في حيرة من أمره ولا يعرف كيف يتعامل مع الموقف. نجحت المصورة البيلاروسية فيوليتا سافشيتس في التقاط صورتين قويتين رمزياً.

  • EINSCHRÄNKUNG | Fotobuch Fotos für die Pressefreiheit 2021 | Yasin Akgül, Türkei

    حرية الصحافة.. الصورة أقوى وأكثر بلاغة من الكلمة

    صور القمع

    متظاهرون يعبرون عن رغبتهم في تغيير البلاد ويحتجون ضد قوات الأمن التركية في اسطنبول من أجل حقوقهم. وضع المتظاهرون أيديهم على دروع ومصدات شرطة مكافحة الشغب. لا يتعرض المتظاهرون وحدهم للضغط السياسي في تركيا، بل الكثير من الصحفيين أيضاً. المصور الصحفي ياسين أكغول نجح في التقاط صور رائعة وقوية مثل هذه.

  • EINSCHRÄNKUNG | Fotobuch Fotos für die Pressefreiheit 2021 | Yasin Akgül, Türkei

    حرية الصحافة.. الصورة أقوى وأكثر بلاغة من الكلمة

    الجانب السلبي للصورة!

    لولا الرجل بالزي العسكري، قد تبدو مثل صورة زوجين أمام فندق والموظف ينتظر حمل أمتعتهما. لكنها للصحفي قادري غورسل عند إطلاق سراحه واستقبال زوجته له أمام بوابة السجن. أثرت الصورة على الكثيرين في تركيا، حتى على الحكومة. يقول المصور ياسين أكغول: "منذ ذلك الحين، لم يعد يتم الإفراج عن السجناء أمام بوابة السجن (...) ولكن في محطات الخدمة على الطريق السريع وهذا هو الجانب السلبي لهذه الصورة الناجحة".

  • EINSCHRÄNKUNG | Fotobuch Fotos für die Pressefreiheit 2021 | Lalo de Almeida, Brasilien

    حرية الصحافة.. الصورة أقوى وأكثر بلاغة من الكلمة

    رحيل بلا وداع

    لقي أكثر من 400 ألف شخص حتفهم بسبب وباء كورونا في البرازيل.هذا ما جعلها الدولة الأكثر تسجيلاً للوفيات بعد الولايات المتحدة الأمريكية. ورغم ذلك يقلل الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو من شأن الجائحة، ويتحدث عن أنفلونزا خفيفة ولا يتخذ أي إجراءات لحماية السكان. والنتيجة مقابر جماعية مثل مقبرة ساو لويز في ضواحي ساو باولو. تغيرت طقوس الجنازات ولم يعد لدى الناس الحزينين فرصة لإلقاء نظرة الوداع على أحبائهم.

  • EINSCHRÄNKUNG | Fotobuch Fotos für die Pressefreiheit 2021 | Lalo de Almeida, Brasilien

    حرية الصحافة.. الصورة أقوى وأكثر بلاغة من الكلمة

    جسر فوق الرأس

    حتى هؤلاء الأشخاص الذين لا مأوى لهم في ساو باولو لا يستطيعون حماية أنفسهم من كورونا. فقط بطانية رقيقة تفصلهم عن الرصيف الصلب والسيارات تمر من حولهم، لكن هناك "جسر" فوق رؤوسهم. الصورة للمصور لالو دي ألميدا الذي أراد استخدام صوره للفت الانتباه إلى الأزمة في بلد يبلغ عدد سكانه 200 مليون نسمة. إنه يصور أشخاصا لا تعتبر وقاية الفم والنظافة أكبر مشاكلهم، بل العثور على ما يكفي من الطعام لهم ولأطفالهم.

  • EINSCHRÄNKUNG | Fotobuch Fotos für die Pressefreiheit 2021 | Louisa Gouliamaki, Griechenland Lesbos

    حرية الصحافة.. الصورة أقوى وأكثر بلاغة من الكلمة

    النوم في أخطر الأماكن

    بدلاً من تحت الجسر، ينام الناس هنا تحت مضخة الغاز. كان مخيم موريا في جزيرة ليسبوس اليونانية أكبر مخيم للاجئين في الاتحاد الأوروبي قبل الحريق الهائل الذي دمره في سبتمبر/ أيلول 2020. كان اللاجئون يعيشون في ظروف صعبة "لا إنسانية" في المخيم المكتظ، لكن بعد الحريق، بات هؤلاء بلا مأوى واضطروا للنوم في الشارع، أو تحت سقف محطة الوقود كما في هذه الصورة.

  • EINSCHRÄNKUNG | Fotobuch Fotos für die Pressefreiheit 2021 | Louisa Gouliamaki, Griechenland Lesbos

    حرية الصحافة.. الصورة أقوى وأكثر بلاغة من الكلمة

    خطوات صغيرة نحو حياة أفضل

    حريق مخيم موريا والأوضاع السيئة للاجئين في جزيرة ليسبوس تزامن مع تفشي وباء كورونا، مما دفع بعض الدول الأوروبية إلى استقبال بعض اللاجئين من بين 12 ألف لاجئ ممن كانوا في المخيم. كذلك الأمر بالنسبة للفتاة الصغيرة في الصورة والتي تسير نحو الحافلة في ميناء بيرايوس بالقرب من أثينا. التقطت المصورة لويزا جولياماكي الصورتين للاجئين.

  • EINSCHRÄNKUNG | Fotobuch Fotos für die Pressefreiheit 2021 | Ivor Prickett, Libyen

    حرية الصحافة.. الصورة أقوى وأكثر بلاغة من الكلمة

    العيش وسط الدمار

    هذه البنايات كانت في السابق مبان سكنية قبل الحرب. من الصعب اليوم تخيل أن الناس ما زالوا يعيشون هنا. تقع هذه المباني في مدينة بنغازي القديمة شرقي ليبيا. أعقبت الإطاحة بالقذافي في عام 2011 تسع سنوات من الحرب الأهلية. والبنية التحتية المدمرة التي يظهرها المصور الصحفي الأيرلندي إيفور بريكيت في صوره، شاهدة على الدمار الذي لحق بالبلاد.

  • EINSCHRÄNKUNG | Fotobuch Fotos für die Pressefreiheit 2021 | Ivor Prickett, Libyen

    حرية الصحافة.. الصورة أقوى وأكثر بلاغة من الكلمة

    الحلوى ضد مرارة الحرب

    تقع عربة الحلوى هذه في ساحة الشهداء بوسط مدينة طرابلس الليبية. حلوى غزل البنات أم الفشار؟ هذا سؤال لا يثير اهتمام الناس في بلد ابتلي بحرب أهلية وبالموت والدمار، لكنه مازال يحتفظ ببعض أوجه الحياة. بعض الحلوى قد تنسي المآسي بعض الوقت. هذه الصورة أيضا للمصور الإيرلندي إيفور بريكيت الذي زار ليبيا الآن للمرة الثانية منذ عام 2011. إعداد: ماركو مولر/ إيمان ملوك


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