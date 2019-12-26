 البرلمان التركي يوافق على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا | أخبار | DW | 02.01.2020

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أخبار

البرلمان التركي يوافق على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا

كما كان متوقعا، فقد وافق البرلمان التركي بأغلبية مريحة على على مذكرة التفويض التي تقدمت بها الرئاسة التركية لإرسال قوات إلى ليبيا، في خطوة تمهد الطريق لتعاون عسكري متزايد على الرغم من انتقادات المعارضة.

Türkei Parlament Ankara (Getty Images/AFP/A. Altan)

صادق البرلمان التركي الخميس (الثاني من كانون الثاني/ يناير 2020) على مشروع قرار يسمح بإرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق التي تعترف بها الأمم المتحدة في طرابلس. وأكد رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب موافقة البرلمان على مشروع القرار، في خطوة تمهد الطريق إلى تعاون عسكري متزايد مع حكومة السراج على الرغم من انتقادات المعارضة.

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يرى محللون أنه مع التدخل التركي والروسي في ليبيا فإن هذا البلد يتجه إلى سيناريو يشبه النزاع السوري مع مخاطر تفاقم الفوضى ميدانيا. ومع تراجع الأوروبيين إلى الصف الثاني تتصدر تركيا وروسيا المشهد الليبي. (31.12.2019)

تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو قالت إنها لمقاتلين سوريين في أحد المعسكرات بليبيا. ورغم نفي حكومة السراج وجود مقاتلين سوريين على أرضها، فإن مصادر إعلامية قالت إن تركيا تدرس إرسال مقاتلين سوريين إلى ليبيا. (30.12.2019)

وأضاف شنطوب أن مشروع القانون حظي بتأييد 325 صوتا في حين رفضه 184 نائبا في البرلمان الذي يتمتع فيه حزب العدالة والتنمية الحاكم وحلفاؤه القوميون بالأغلبية. وصوتت كل أحزاب المعارضة الكبيرة بالمجلس ضد مشروع القانون.

وكان حزب "إيي" التركي المعارض، قال إنه سيصوت بالرفض على إرسال قوات تركية إلى ليبيا. وقالت زعيمة الحزب ميرال أكشنر، في تصريحات صحفية نقلتها بوابة "أفريقيا الإخبارية" اليوم الخميس إن إرسال قوات لليبيا مسألة تهدد الأمن القومي التركي.

وصوت البرلمان في جسلة طارئة على المذكرة التي قدمتها الرئاسة التركية بشأن إرسال قوات إلى ليبيا، وكما كان متوقعا فقد صوت البرلمان بالموافقة نظرا لما يملكه الحزب الحاكم من أغلبية في عدد المقاعد.

وتأتي هذه الخطوة استجابة لطلب حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج. ومن شأن هذا التفويض البرلماني أن يتيح للحكومة التركية اتخاذ القراربشأن توقيت إرسال القوات ونطاق انتشارها وعددها.
 

أ.ح/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)

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