البرلمان البولندي ينتخب توسك المؤيد لأوروبا رئيسا للوزراء

كما كان متوقعا خسرت الحكومة البولونية المحافظة تصويتا على الثقة في البرلمان ما مهد لعودة رئيس الحكومة الأسبق دونالد توسك للحكم. وبالفعل انتخب البرلمان البولندي توسك المؤيد لأوروبا رئيسا جديدا للحكومة البولندية.

انتخب البرلمان البولندي اليوم الاثنين (11 ديسمبر/ كانون الأول 2023) زعيم المعارضة السابق دونالد توسك (تاسك) رئيسا جديدا للوزراء في البلاد. وصوت 248 نائبا من بين 449 نائبا حضروا الجلسة لصالح توسك، رئيس حزب "المنصة المدنية".

وهنأت أورزولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، دونالد توسك في منشور على موقع "اكس" قائلة " خبرتك والتزامك القوي بقيمنا الأوروبية ستكون لهما أهمية كبيرة في تشكيل أوروبا أقوى لصالح الشعب البولندي".

وفاز حزب "المنصة المدنية" وحليفاه المؤيدان لأوروبا في الانتخابات التي جرت في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث حصلت الأحزاب الثلاثة على 248 مقعدا من أصل 460 مقعدا في مجلس النواب.

وبذلك تفوق تحالف توسك بفارق كبير على حزب "القانون والعدالة" المحافظ القومي والشعبوي بقيادة ياروسلاف كاشينسكي، وهو الحزب الذي ينتمي إليه رئيس الحكومة التي خسرت تصويتا على الثقة اليوم في البرلمان والحاصل على 194 مقعدا.

وقد وقع تحالف توسك الذي يتألف من ثلاثة أحزاب بالفعل، اتفاقا لتشكيل ائتلاف فيما بينها، واتفقت على طريقة تقسيم الحقائب الوزارية في حكومة جديدة، بينما لم يتمكن حزب "القانون والعدالة" من ايجاد شريك لتشكيل ائتلاف.

واستغل الرئيس البولوني أندريه دودا، الذي ينتمي للحزب القومي المحافظ منصبه لإرجاء انتقال السلطة لأطول فترة ممكنة، حيث كلف مورافيتسكي بتشكيل حكومة بعد الانتخابات وشهد أداء الحكومة اليمين الدستورية في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي رغم عدم امتلاكه لأغلبية في البرلمان.

وكان حزب القانون والعدالة قد فاز بأغلبية كبيرة في الانتخابات التي أجريت عام 2015 وهو يتولى السلطة منذ ثمانية أعوام.

وكانت حكومة رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي قد خسرت في وقت سابق اليوم تصويتا بالثقة في البرلمان، كما كان متوقعا، ليفسح المجال أمام زعيم المعارضة دونالد توسك لتولي السلطة.

وصوت 190 نائبا فقط في مجلس النواب البولندي لصالح حكومة مورافيتسكي المحافظة القومية، بينما صوت ضدها 266 نائبا.

وكان توسك رئيس الوزراء المكلف والمدعوم من التحالف المؤيد لأوروبا في بولندا، اتخاذ إجراءات فورية بحال توليه المنصب لوقف "هدم" البلاد الذي اتهم الحكومة الحالية بالقيام به.

وفاز التحالف المعارض المؤلف من قوى مؤيدة للاتحاد الأوروبي، هي "الائتلاف المدني" الوسطي و"الطريق الثالث" (حزب ديموقراطي مسيحي) واليسار، بالغالبية في الانتخابات التشريعية التي أجريت في 15 تشرين الأول/أكتوبر.

ص.ش/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)