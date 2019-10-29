البرلمان البريطاني يوافق على إجراء انتخابات مبكرة في ديسمبر

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أعلن جيرمي كوربن زعيم حزب العمال البريطاني دعم حزبه لإجراء انتخابات مبكرة في كانون أول/ديسمبر المقبل. كوربن أكد على أن حزب العمال المعارض عازم على الفوز بالانتخابات.
للمرة الثالثة يفشل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في الحصول على موافقة ثلثي أعضاء البرلمان من أجل إجراء انتخابات مبكرة. ورغم تعرضه لهزيمة جديدة، قالت مصادر مقربة منه إنه لن يستسلم وسيتقدم بمشروع جديد، لكن كيف؟
عاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مجددا إلى طرح إجراء انتخابات نيابية مبكرة للخروج من أزمة بريسكت. بيد أنه لا يمكن إجراء انتخابات مبكرة في بريطانيا في ظل توازن القوى الحالي بدون موافقة المعارضة العمالية.
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