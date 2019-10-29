البرلمان البريطاني يوافق على إجراء انتخابات مبكرة في ديسمبر

جونسون يخسر مجددا معركة إجراء انتخابات مبكرة

للمرة الثالثة يفشل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في الحصول على موافقة ثلثي أعضاء البرلمان من أجل إجراء انتخابات مبكرة. ورغم تعرضه لهزيمة جديدة، قالت مصادر مقربة منه إنه لن يستسلم وسيتقدم بمشروع جديد، لكن كيف؟