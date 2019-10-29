 البرلمان البريطاني يوافق على إجراء انتخابات مبكرة في ديسمبر | أخبار | DW | 29.10.2019

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أخبار

البرلمان البريطاني يوافق على إجراء انتخابات مبكرة في ديسمبر

England Unterhaus London Brexit (picture-alliance/AP Photo/UK Parliament/Jessica Taylor)

التفاصيل بعد قليل

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