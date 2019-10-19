 البرلمان البريطاني يقر إطار ″بريكست″ ويرفض جدوله الزمني | أخبار | DW | 22.10.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

البرلمان البريطاني يقر إطار "بريكست" ويرفض جدوله الزمني

حقق رئيس الوزراء البريطاني جونسون نصرا مرحليا وسرعان ما لقي هزيمة جديدة في خطته للخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست). وفي حين وافقت أغلبية النواب على الإطار القانوني للبريكست رفضت أخرى أغلبية الجدول الزمني الخاص بها.

Großbritanien | Boris Johnson | Unterhaus London (Reuters/Handout/UK Parliament/J. Taylor)

في خطوة مفاجئة وافق مجلس العموم البريطاني مساء اليوم الثلاثاء (22 تشرين الأول/ أكتوبر 2019) بأغلبية 329 صوتا على الإطار القانوني لصفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي توصل إليها رئيس الوزراء بوريس جونسون مع الاتحاد الأوروبي. وذكرت وكالة أنباء بلومبرغ الأمريكية أن عدد النواب المعارضين بلغ 299 نائبا.

لكن هذا التصويت لا يعني حصول جونسون على قرار نهائي بشأن الخروج من الاتحاد والمحدد له نهاية الشهر الجاري. وعلى كل حال فقد نجح جونسون الآن فيما فشل فيه من قبل، بل وما فشلت فيه أيضا تيريزا ماي الرئيسة السابقة للوزراء.

غير أن المجلس رفض الخطة الخاصة بالجدول الزمني التي تقدم بها رئيس الوزراء للخروج من الاتحاد الأوروبي. وذكرت وكالة أنباء بلومبرغ أن 322 نائبا بالمجلس رفضوا الخطة فيما أيدها 308 نواب.

مشاهدة الفيديو 24:20

مسائية DW: اتفاق "بريكست" جديد.. هل ينجح جونسون أم سيلقى مصير ماي؟

وكان بوريس جونسون قد حذر مجلس العموم اليوم الثلاثاء قبل التصويت من أنه لو أرجأ التشريع الذي قدمه للخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) فإنه سيتخلى عن السعي لإقراره وسيدفع لإجراء انتخابات عامة جديدة بدلا من ذلك.

ص.ش/ أ.ح (د ب أ، رويترز)

  • Brexit Reaktionen Nigel Farage (Foto: Reuters)

    هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

    بريطانيا

    طالب نايجل فاراج زعيم حزب "استقلال المملكة المتحدة" وأحد الداعمين الرئيسين لحملة "بريكست"، بأن يصبح يوم 23 من حزيران/ يونيو عيدا للاستقلال. وقال: "الاتحاد الأوربي يخسر. الاتحاد الأوروبي يموت. آمل أن نكون قد أسقطنا الحجر الأول من الجدار. وآمل أن يكون خروج بريطانيا هو الخطوة الأولى لتكون دول أوروبا ذات سيادة".

  • Brexit Reaktionen - Archivbild Geert Wilders (Foto: picture alliance/dpa)

    هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

    هولندا

    خيرت فيلدرز رئيس حزب "الشعب من أجل الحرية والديمقراطية" الشعبوي الهولندي احتفى بخروج بريطانيا وقال "باي باي بروكسل. وهولندا ستكون القادمة". ويطالب فيلدرز منذ سنوات بإجراء استفتاء حول عضوية هولندا في الاتحاد، فيما ذكر استطلاع للرأي أن أغلب الهولنديين يفضلون "نيكست" والخروج من الاتحاد الأوروبي.

  • Brexit Reaktionen - Archivbild Marine Le Pen (Foto: Reuters)

    هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

    فرنسا

    يأمل اليمين الفرنسي من الاستفادة من نتائج "بريكست". ووصفت زعيمة "الجبهة الوطنية" الفرنسية مارين لوبان النتائج بأنها "انتصار للحرية"، وتابعت: "يجب علينا الآن إجراء استفتاء مشابه في فرنسا وفي دول الاتحاد الأوروبي". وربما تحقق دعوة "فريكست" دفعة انتخابية قوية لمارين لوبان في الانتخابات الرئاسية القادمة في فرنسا في سنة 2017.

  • Brexit Reaktionen - Archivbild Frauke Petry (Foto: Getty Images)

    هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

    ألمانيا

    فراوكه بيتري زعيمة حزب "البديل من أجل ألمانيا" ردت فرحة على نتائج الاستفتاء بتغريدة في تويتر وقالت:" الوقت ملائم لأوروبا جديدة". أما بيورن هوكه رئيس الكتلة البرلمانية للحزب في ولاية تورينغن فأطلق تصريحات أكثر حدة وطالب بإجراء استفتاء في ألمانيا وأضاف:" أنا أعرف أن أغلبية الشعب الألماني تريد الخروج من عبودية الاتحاد الأوروبي. وأن البريطانيين قرروا بـ"بريكست" الخروج عن طريق الجنون الجماعي".

  • Dänemark Kristian Thulesen Dahl (Foto: picture alliance/dpa)

    هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

    الدنمرك

    كريستيان توليسن رئيس حزب الشعب الدنمركي هنأ في فيسبوك بنجاح "بريكست". وقال معلقا على النتائج: "الاتحاد الأوروبي قلّل من قيمة شكوك المواطنين تجاهه. الاتحاد الأوروبي صادر قرار الدول المنضمة فيه ويدفع الآن ثمن ذلك". ويريد توليسن أيضا إجراء استفتاء مشابه في الدنمرك.

  • Österreich: Heinz Christian Strache FPÖ (Foto: Reuters)

    هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

    النمسا

    فيما قال هاينز كريستيان شتراخه زعيم حزب الحرية النمساوي في تغريدة في تويتر إنه "بعد بريكست يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى إصلاحات شاملة. ودون رئيس البرلمان الأوربي شولتس ودون رئيس المفوضية الأوربية يونكر". ويطالب حزب الحرية بإجراء استفتاء في النمسا. وأضاف رئيس الحزب: "نحن نهنئ البريطانيون على حصولهم على استقلالهم من جديد".

  • Ungarn: Victor Orban (Foto: picture alliance/AA)

    هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

    المجر

    قد يشعر رئيس وزراء المجر اليميني المحافظ فيكتور أوربان أن بريكست تأييد لسياسته الرافضة لاستقبال اللاجئين. وأوضح أوربان بعد التصويت بأنه يؤمن "بأوروبا قوية، لكنها لن تكون كذلك، إلا عندما توجد هنالك حلول ملائمة للقضايا المهمة مثل قضية الهجرة". وكانت المحكمة الدستورية قد أعطت الضوء الأخضر وقبل الاستفتاء على إجراء استفتاء في المجر حول "نسب اللاجئين" المقترحة من قبل الاتحاد الأوروبي.

  • Tschechische Republik: Vaclav Klaus (Foto: picture alliance/dpa)

    هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

    جمهورية التشيك

    طالب أنصار اليمين الشعبوي في جمهورية التشيك أيضا بـ"سيكسيت" لخروج التشيك من الاتحاد. ومن ابرز المنتقدين للاتحاد الأوروبي الرئيس السابق فاسلاف كلاوس. فيما رفض البرلمان التشيكي في الشهر الماضي طلبا قُدم من قبل حزب "الفجر الذهبي للديمقراطية المباشرة" اليميني الشعبوي لمناقشة إجراء استفتاء مشابه. وموضوع كراهية أوروبا قد يطغي على الانتخابات البرلمانية القادمة، والتي ستجرى في العام القادم.

    الكاتب: فيرا كيرن / زمن البدري


مختارات

أزمة بريكست ـ تعجل لندن في الخروج وتأني بروكسل في الموافقة

فيما تؤكد الحكومة البريطانية على تمسكها بخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد رغم طلب التأجيل، يسعى التكتل إلى كسب الوقت قبل اتخاذ القرار، وهو ما يشير إلى حجم الفوضى وعمق الأزمة بين لندن وبروكسل. (20.10.2019)  

بريكست..بروكسل تتلقى طلب تمديد من لندن بدون توقيع جونسون

أعلن رئيس الاتحاد الأوروبي أن بريطانيا طلبت تمديد مهلة خروجها من التكتل، عقب تصويت برلماني يلزم بالتفاوض مع بروكسل بشأن تأجيل المهلة. الملفت أن بوريس جونسون لم يوقع رسالة التمديد، وإنما بعث بأخرى. (20.10.2019)  

البرلمان البريطاني يصوت بتأجيل بريكست وجونسون يرفض

أقر مجلس العموم البريطاني تعديلا بتأجيل التصويت على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي وهو ما يلزم جونسون بطلب تأجيل موعد البريكست، لكن الأخير سارع إلى إعلان رفضه ذلك. والاتحاد الأوروبي يطالب لندن بتوضيح الأمر. (19.10.2019)  

هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

نتائج الاستفتاء في بريطانيا على خروجها من الاتحاد الأوروبي صدمت أوروبا، فيما رحب بها اليمين الشعبوي، وبدأت الأصوات الشعبوية في فرنسا وهولندا تنادي بإجراء استفتاء مشابه. فهل بات الاتحاد الأوروبي أمام "تأثير الدومينو"؟ (24.06.2016)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

مسائية DW: اتفاق "بريكست" جديد.. هل ينجح جونسون أم سيلقى مصير ماي؟  

مواضيع ذات صلة

Großbritannien London | Boris Johnson will keine Brexit Verlängerung verhandeln

البرلمان البريطاني يصوت بتأجيل بريكست وجونسون يرفض 19.10.2019

أقر مجلس العموم البريطاني تعديلا بتأجيل التصويت على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي وهو ما يلزم جونسون بطلب تأجيل موعد البريكست، لكن الأخير سارع إلى إعلان رفضه ذلك. والاتحاد الأوروبي يطالب لندن بتوضيح الأمر.

Brexit Gegner

معارضة شعبية قبل تصويت البرلمان البريطاني على اتفاق "بريكست" 19.10.2019

يعقد البرلمان البريطاني السبت جلسة لإجراء تصويت تاريخي لا تبدو نتائجه محسومة، حول الاتفاق الذي توصل إليه رئيس الحكومة بوريس جونسون بشأن بريكست، قبل 12 يوما فقط من موعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

Belgien Brüssel EU Gipfel | Boris Johnson und Jean-Claude Juncker

أزمة بريكست ـ تعجل لندن في الخروج وتأني بروكسل في الموافقة 20.10.2019

فيما تؤكد الحكومة البريطانية على تمسكها بخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد رغم طلب التأجيل، يسعى التكتل إلى كسب الوقت قبل اتخاذ القرار، وهو ما يشير إلى حجم الفوضى وعمق الأزمة بين لندن وبروكسل.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  