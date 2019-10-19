البرلمان البريطاني يقر إطار "بريكست" ويرفض جدوله الزمني

في خطوة مفاجئة وافق مجلس العموم البريطاني مساء اليوم الثلاثاء (22 تشرين الأول/ أكتوبر 2019) بأغلبية 329 صوتا على الإطار القانوني لصفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي توصل إليها رئيس الوزراء بوريس جونسون مع الاتحاد الأوروبي. وذكرت وكالة أنباء بلومبرغ الأمريكية أن عدد النواب المعارضين بلغ 299 نائبا.

لكن هذا التصويت لا يعني حصول جونسون على قرار نهائي بشأن الخروج من الاتحاد والمحدد له نهاية الشهر الجاري. وعلى كل حال فقد نجح جونسون الآن فيما فشل فيه من قبل، بل وما فشلت فيه أيضا تيريزا ماي الرئيسة السابقة للوزراء.

غير أن المجلس رفض الخطة الخاصة بالجدول الزمني التي تقدم بها رئيس الوزراء للخروج من الاتحاد الأوروبي. وذكرت وكالة أنباء بلومبرغ أن 322 نائبا بالمجلس رفضوا الخطة فيما أيدها 308 نواب.

مشاهدة الفيديو 24:20 شارك مسائية DW: اتفاق "بريكست" جديد.. هل ينجح جونسون أم سيلقى مصير ماي؟ إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3RTrQ مسائية DW: اتفاق "بريكست" جديد.. هل ينجح جونسون أم سيلقى مصير ماي؟

وكان بوريس جونسون قد حذر مجلس العموم اليوم الثلاثاء قبل التصويت من أنه لو أرجأ التشريع الذي قدمه للخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) فإنه سيتخلى عن السعي لإقراره وسيدفع لإجراء انتخابات عامة جديدة بدلا من ذلك.

ص.ش/ أ.ح (د ب أ، رويترز)