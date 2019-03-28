البرلمان البريطاني يرفض للمرة الثالثة اتفاق "بريكست"

رفض مجلس العموم البريطاني اليوم الجمعة (29 أذار/مارس 2019) وللمرة الثالثة اتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست". وصوت البرلمان بأغلبية 344 صوتا لصالح رفض اتفاق الانسحاب مقابل 286 صوتا.

وعلى الفور وبعد إعلان نتيجة التصويت شهد الجنيه الإسترليني هبوطا عن مستوى 1.30 دولار بعض التصويت بالرفض.

وكانت ماي قد حاولت استمالة أعضاء مجلس العموم لدعم اتفاقها قبل إجراء عملية التصويت مطلقة آخر مناشدة لهم لتأييد الاتفاق الذي توصلت إليه من أجل خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي.

وقالت ماي لمجلس العموم، وهو المجلس الرئيسي المنتخب التابع للبرلمان البريطاني، إن "عدم خروجنا اليوم (الجمعة) هو أمر يبعث بأسف شخصي عميق لي... هذه الفرصة الأخيرة لضمان بريكست".

وكان من المقرر وفقا لاتفاق بريكست أن تخرج بريطانيا من التكتل الأوروبي اليوم الجمعة الذي يوافق التاسع والعشرين من آذار/ مارس، لكن ماي طلبت من الاتحاد الأوروبي تأجيل الموعد بعد ما رفض النواب اتفاقها مرتين بأغلبية كبيرة.

من جانبه، دعا دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي إلى قمة أوروبية في 10 نيسان/أبريل المقبل بعد رفض النواب البريطانيين اتفاق بريكست.

ح.ع.ح/ع.ج.م(د.ب.أ/.ف. ب)