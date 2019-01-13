البرلمان البريطاني يرفض بأغلبية ساحقة اتفاق "بريكست"

صوت أعضاء البرلمان البريطاني مساء اليوم الثلاثاء(15 كانون ثان/يناير 2019) لصالح رفض الاتفاق المقدم من رئيسة الوزراء تيريزا ماي والمتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الامر الذي سيترك مصير الخروج من الاتحاد معلقاً ويدخل البلاد في مرحلة غموض. ورفض النواب في مجلس العموم بغالبية 432 صوتا مقابل 202 الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي.
ومباشرة بعيد إعلان نتائج التصويت، توجهت ماي في كلمة قصيرة لأعضاء البرلمان، متسائلة "ماذا بعد هذا التصويت؟ هل لديكم بديل؟ فيما أعلن جيرمي كوربين، زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، بعدها عن تقديم اقتراح إلى البرلمان لسحب الثقة من حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي.
وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ناشد في جلسة سبقت عملية التصويت النواب المصادقة على الاتفاق ، معتبرة أن الواجب يفرض عليهم تطبيق ما صوّت من أجله البريطانيون في الاستفتاء الذي أجري العام 2016. وقالت ماي مخاطبة النواب "أعتقد أن الواجب يفرض علينا تطبيق القرار الديموقراطي للشعب البريطاني"، محذّرة النواب من أن الاتحاد الأوروبي لن يعرض "اتفاقا بديلا". وأضافت أن "المسؤولية الملقاة على عاتق كل فرد منا في هذا التوقيت كبيرة جدا، لأنه قرار تاريخي سيحدد مستقبل بلادنا لأجيال".
ي.ب/ أ.ح (ا ف ب، رويترز، د ب أ)
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بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق
تترقب الأوساط السياسية والاقتصادية تصويت البرلمان البريطاني على الاتفاق الموقع بين الحكومة وقادة الاتحاد الأوروبي، وسط انفتاح كامل على كافة السيناريوهات. ويشهد الثلاثاء (15 كانون الثاني/يناير 2019) تصويتا على خطة ماي، بشأن انسحاب المملكة من الاتحاد الأوروبي وعلاقتها المستقبلية معه.
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بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق
اغتنم زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن الفوضى المخيمة بسبب بريكست، ليدعوا مرة جديدة إلى انتخابات مبكرة في حال رفض الاتفاق، مؤكدا أن حزبه سيقدم "قريبا" مذكرة بحجب الثقة عن الحكومة. كوربن أكد بأن الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق سيكون "كارثيا"، وأنه سيحبذ في هذه الحالة التوصل لاتفاق على إجراء استفتاء ثان.
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بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق
14 كانون الثاني/يناير 2019
حثت ماي النواب على إلقاء "نظرة ثانية" على اتفاقها الخاص بالخروج من الاتحاد، وحذرتهم من أن التصويت ضده قد يفتح الباب أمام تفكك المملكة المتحدة.
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بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق
11 كانون أول/ديسمبر 2018 :
خشية مواجهة هزيمة مؤكدة، أرجأت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تصويتا في البرلمان حول اتفاق خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي حتى كانون الثاني/يناير 2019، حتى يتسنى لها الحصول على دعم المزيد من المشرعين.
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بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق
وطالما مرت العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بأوقات صعبة ومفاوضات معقدة بدأت من طلب بريطانيا لعضوية المجموعة الاقتصادية التي سبقت الاتحاد في عام1961، والتي لاقت اعتراضا فرنسيا أعاق المشروع لمدة 12 عاما. وبعد دخول المملكة المتحدة عضوا في المجموعة في عام 1973 بقيت العلاقة مشوبة بالتوتر والمشاحنات.
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بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق
9 أب/ أغسطس 1961
رئيس الوزراء البريطاني المحافظ هارولد ماكميلان تقدم بترشيح عضوية بلاده إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية ( السوق الاوروبية المشتركة) ، التي سبقت الاتحاد الأوروبي ومهدت له.
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بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق
14 كانون الثاني/يناير 1963
الجنرال شارل ديغول لجا إلى الفيتو للمرة الأولى معترضا على دخول المملكة المتحدة إلى السوق الأوروبية المشتركة ولجا إليه للمرة الثانية في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1967 لنفس الغرض.
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بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق
الأول من كانون الثاني/ يناير 1973
رئيس الوزراء البريطاني إدوارد هيث وقع وثيقة الانضمام الى المجموعة الأوروبية في 22 كانون الثاني/ يناير 1972. وبذلك اصبحت المملكة المتحدة عضوا في المجموعة الاقتصادية الأوروبية في الوقت نفسه مع ايرلندا والدنمرك ابتداء من الأول من كانون الثاني/يناير 1973.
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بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق
5 حزيران/ يونيو 1975
رئيسة الوزراء المحافظة مارغريت تاتشر قادت البريطانيين للتصويت بنعم للبقاء في المجموعة الاقتصادية الأوروبية في الخامس من حزيران/يونيو 1975. واحتفت تاتشر بأوروبا مرتدية كنزة تحمل أعلام الدول الأوربية. وأيد 67 بالمائة من البريطانيين البقاء في المجموعة الاقتصادية الأوروبية.
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بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق
30 تشرين الثاني/نوفمبر 1979
لكن رئيسة الوزراء تاتشر طالبت بعد ستة أعوام من التصويت على الانضمام الى المجموعة الاقتصادية الأوروبية بحسم مقابل مشاركة بلادها في الموازنة الأوروبية وقالت كلمتها الشهيرة "أريد استعادة أموالي"، وهو طلب حصلت عليه في العام 1984.
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بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق
20 أيلول/سبتمبر 1988
وفي عام 1988 رفضت تاتشر في كلمة لها في بروج (بلجيكا) أي تطوير فدرالي للهيكلية الأوروبية. في الصورة لقاء تاتشر بالمستشار الألماني الأسبق هليموت كول في عام 1988.
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بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق
7 شباط/ فبراير 1992
ألمانيا وبريطانيا وقعتا معاهدة ماستريخت، العمل الثاني الأساسي للهيكلية الأوروبية بعد معاهدة روما في عام 1957. وتمتعت بريطانيا ببند استثنائي اتاح لها عدم الانضمام تحت مظلة العملة الموحدة ( اليورو) .
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بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق
23 تموز/ يوليو 1993
توصل رئيس الوزراء المحافظ جون ميجور إلى إقناع البرلمان بإقرار معاهدة ماستريخت بعدما لوح بالاستقالة. في اليوم نفسه وصف ثلاثة من وزرائه المشككين بأوروبا بـ "الجبناء". في الصورة احتفال القادة الأوربيين بمعاهدة ماستريخت.
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بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق
20 نيسان/ ابريل 2004
رئيس الوزراء العمالي المؤيد لأوروبا توني بلير اعلن نيته تنظيم استفتاء حول الدستور الأوروبي الذي لم يتم إقراره في نهاية الأمر بسبب معارضة فرنسا والدنمرك. في الصورة توني بلير مع المستشار الألماني السابق غيرهارد شرويدر.
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بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق
23 كانون الثاني/ يناير 2013
رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون تعهد في كلمة له إجراء استفتاء حول عضوية بلاده في الاتحاد الأوروبي في حال فاز حزبه في الانتخابات التشريعية في العام 2015.
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بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق
22 أيار/ مايو 2014
تصدر حزب الاستقلال البريطاني المشكك بأوروبا والمعادي للهجرة نتائج الانتخابات الأوروبية مع أكثر من 26% من الأصوات ليحصل على 24 نائبا.
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بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق
7 أيار/ مايو 2015
فاز الحزب المحافظ في الانتخابات التشريعية. وتبني القانون بتنظيم استفتاء قبل نهاية العام 2017 قبيل عيد الميلاد في 2015.
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بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق
20 شباط/ فبراير 2016
أعلن ديفيد كاميرون أن الاستفتاء سينظم في 23 حزيران/يونيو 2016 غداة إعلان اتفاق حول إصلاحات كان يطالب بها خلال قمة في بروكسل.
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بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق
15 نيسان/ ابريل 2016
انطلاق الحملة الرسمية للاستفتاء المقرر في 23 حزيران/ يونيو من نفس العام في المملكة المتحدة .
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بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق
23 حزيران/ يونيو 2016
صوُّت الناخبون البريطانيون لخروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي بنسبة وصلت الى 52% ممن ادلوا باصواتهم.
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بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق
29 آذار/مارس 2017
رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك يتسلم رسالة من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تفعّل المادة 50 من اتفاقية لشبونة لتبدأ بذلك عملية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد (بريكست). يفترض أن تستمر هذه العملية سنتين وتنجز عند الساعة 23,00 من التاسع والعشرين من آذار/مارس 2019.
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بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق
22 تشرين الثاني/نوفمبر 2018
توصل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى اتفاق موقت حول العلاقات بينهما بعد بريكست، بعد أسبوع على تفاهمهما على "اتفاق انسحاب" بريطانيا. هذان الاتفاقان يفترض أن يقرهما القادة الأوروبيون في قمة استثنائية في بروكسل الأحد 25 نوفمبر تشرين الثاني 2018.
الكاتب: زمن البدري/م.س