البرلمان البريطاني يرفض بأغلبية ساحقة اتفاق "بريكست"

صوت أعضاء البرلمان البريطاني مساء اليوم الثلاثاء(15 كانون ثان/يناير 2019) لصالح رفض الاتفاق المقدم من رئيسة الوزراء تيريزا ماي والمتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الامر الذي سيترك مصير الخروج من الاتحاد معلقاً ويدخل البلاد في مرحلة غموض. ورفض النواب في مجلس العموم بغالبية 432 صوتا مقابل 202 الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي.

ومباشرة بعيد إعلان نتائج التصويت، توجهت ماي في كلمة قصيرة لأعضاء البرلمان، متسائلة "ماذا بعد هذا التصويت؟ هل لديكم بديل؟ فيما أعلن جيرمي كوربين، زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، بعدها عن تقديم اقتراح إلى البرلمان لسحب الثقة من حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ناشد في جلسة سبقت عملية التصويت النواب المصادقة على الاتفاق ، معتبرة أن الواجب يفرض عليهم تطبيق ما صوّت من أجله البريطانيون في الاستفتاء الذي أجري العام 2016. وقالت ماي مخاطبة النواب "أعتقد أن الواجب يفرض علينا تطبيق القرار الديموقراطي للشعب البريطاني"، محذّرة النواب من أن الاتحاد الأوروبي لن يعرض "اتفاقا بديلا". وأضافت أن "المسؤولية الملقاة على عاتق كل فرد منا في هذا التوقيت كبيرة جدا، لأنه قرار تاريخي سيحدد مستقبل بلادنا لأجيال".

ي.ب/ أ.ح (ا ف ب، رويترز، د ب أ)