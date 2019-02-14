 البرلمان البريطاني يؤيد خطة معدلة للبريكست قد تؤجل خروج بريطانيا | أخبار | DW | 27.02.2019

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أخبار

البرلمان البريطاني يؤيد خطة معدلة للبريكست قد تؤجل خروج بريطانيا

أيد نواب بالبرلمان البريطاني تعديلا يعزز تعهد رئيسة الوزراء تيريزا ماي بالسماح بالتصويت على خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق، وتمديد المفاوضات. بيد أن دولا أوروبية وافقت بتحفظ على هذا الأمر.

Großbritannien London Theresa May im Unterhaus (picture-alliance/PA Wire/House of Commons)

وافق البرلمان البريطاني الأربعاء (27 شباط / فبراير) على منح رئيسة الوزراء تيريزا ماي المزيد من الوقت للعمل على خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي بعد أن وعدت بأنها يمكن أن تؤجل الخروج عند الضرورة، بيد أن زعماء الاتحاد الأوروبي حذروا من أن أي تأجيل سيأتي بشروط.

 وصوت النواب بأغلبية 502 مقابل 20 صوتا لصالح خطة ماي، التي تعتبر تغييرا جذريا في الاستراتيجية تحققت بعد تهديد الوزراء بالثورة على ماي خشية من خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي في 29 آذار/ مارس دون اتفاق.

مختارات

نجت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من اقتراع بحجب الثقة في البرلمان كان قد دعت إليه المعارضة بعد يوم واحد من رفض خطتها الخاصة بـ "بريكست". وبات على ماي تقديم خطة بديلة بحلول الاثنين المقبل. (16.01.2019)

عادت الخارجية الألمانية وأكدت تمسك برلين باتفاق بريكست كحل وحيد لخروج بريطانيا من التكتل الأوروبي. وذهبت عدة عواصم أوروبية في نفس الاتجاه بعدما صوت البرلمان البريطاني على تعديل يطالب بتغيير اتفاق بريكست. (30.01.2019)

 وما تزال ماي تسعى إلى الحصول على تغييرات لخطة الانسحاب التي توصلت إليها مع الاتحاد الأوروبي العام الماضي والتي تأمل أن يوافق عليها البرلمان الذي رفض الخطة الأولى، وصرحت ماي قبل التصويت "سياسة الحكومة هي في إدخال تعديلات ملزمة قانونيا بحيث يمكن العودة إلى هذا المجلس باتفاق .. ويمكننا المغادرة في 29 آذار/ مارس مع اتفاق".

ووافق قادة الاتحاد على دراسة أي طلب من بريطانيا،  ولكن البعض يتساءل عن الفائدة من ذلك إذا لم يتخل النواب البريطانيين عن خلافاتهم ويفكروا في مستقبل بلادهم.

 وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد مباحثات مع المستشارة أنغيلا ميركل في باريس "لا نريد مزيداً من الوقت، ما نريده قبل كل شيء هو قرار".  ولكن ميركل قالت "إذا كانت بريطانيا تحتاج المزيد من الوقت، فلن نرفض"، دون التطرق إلى شروط. وفي مدريد قال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز "إن اسبانيا لن تعارض منح تمديد محتمل".

 ورفضت ماي مراراً تأجيل بريكست حتى بعد رفض النواب اتفاقها بأغلبية ساحقة في كانون الثاني/يناير والذي يغطي حقوق المواطنين والتسوية المالية والفترة الانتقالية وخطط الحدود الايرلندية. وقد أدى تغيير ماي لرأيها حول تأجيل بريكست غلى تجنب ثورة من الموالين للاتحاد الأوروبي الذين يخشون من فوضى اقتصادية في حال خروج بلادهم من الاتحاد دون اتفاق.

 وقد أدى تغيير ماي لرأيها حول تأجيل بريكست على تجنب ثورة من الموالين للاتحاد الأوروبي الذين يخشون من فوضى اقتصادية في حال خروج بلادهم من الاتحاد دون اتفاق.

ع.أ.ج / هـ د (د ب ا، أ ف ب)

  • Brexit Reaktionen Nigel Farage (Foto: Reuters)

    هل بريكست بداية تساقط حجر الدومينو الأوروبي؟

    بريطانيا

    طالب نايجل فاراج زعيم حزب "استقلال المملكة المتحدة" وأحد الداعمين الرئيسين لحملة "بريكست"، بأن يصبح يوم 23 من حزيران/ يونيو عيدا للاستقلال. وقال: "الاتحاد الأوربي يخسر. الاتحاد الأوروبي يموت. آمل أن نكون قد أسقطنا الحجر الأول من الجدار. وآمل أن يكون خروج بريطانيا هو الخطوة الأولى لتكون دول أوروبا ذات سيادة".

  • Brexit Reaktionen - Archivbild Geert Wilders (Foto: picture alliance/dpa)

    هل بريكست بداية تساقط حجر الدومينو الأوروبي؟

    هولندا

    خيرت فيلدرز رئيس حزب "الشعب من أجل الحرية والديمقراطية" الشعبوي الهولندي احتفى بخروج بريطانيا وقال "باي باي بروكسل. وهولندا ستكون القادمة". ويطالب فيلدرز منذ سنوات بإجراء استفتاء حول عضوية هولندا في الاتحاد، فيما ذكر استطلاع للرأي أن أغلب الهولنديين يفضلون "نيكست" والخروج من الاتحاد الأوروبي.

  • Brexit Reaktionen - Archivbild Marine Le Pen (Foto: Reuters)

    هل بريكست بداية تساقط حجر الدومينو الأوروبي؟

    فرنسا

    يأمل اليمين الفرنسي من الاستفادة من نتائج "بريكست". ووصفت زعيمة "الجبهة الوطنية" الفرنسية مارين لوبان النتائج بأنها "انتصار للحرية"، وتابعت: "يجب علينا الآن إجراء استفتاء مشابه في فرنسا وفي دول الاتحاد الأوروبي". وربما تحقق دعوة "فريكست" دفعة انتخابية قوية لمارين لوبان في الانتخابات الرئاسية القادمة في فرنسا في سنة 2017.

  • Brexit Reaktionen - Archivbild Frauke Petry (Foto: Getty Images)

    هل بريكست بداية تساقط حجر الدومينو الأوروبي؟

    ألمانيا

    فراوكه بيتري زعيمة حزب "البديل من أجل ألمانيا" ردت فرحة على نتائج الاستفتاء بتغريدة في تويتر وقالت:" الوقت ملائم لأوروبا جديدة". أما بيورن هوكه رئيس الكتلة البرلمانية للحزب في ولاية تورينغن فأطلق تصريحات أكثر حدة وطالب بإجراء استفتاء في ألمانيا وأضاف:" أنا أعرف أن أغلبية الشعب الألماني تريد الخروج من عبودية الاتحاد الأوروبي. وأن البريطانيين قرروا بـ"بريكست" الخروج عن طريق الجنون الجماعي".

  • Dänemark Kristian Thulesen Dahl (Foto: picture alliance/dpa)

    هل بريكست بداية تساقط حجر الدومينو الأوروبي؟

    الدنمرك

    كريستيان توليسن رئيس حزب الشعب الدنمركي هنأ في فيسبوك بنجاح "بريكست". وقال معلقا على النتائج: "الاتحاد الأوروبي قلّل من قيمة شكوك المواطنين تجاهه. الاتحاد الأوروبي صادر قرار الدول المنضمة فيه ويدفع الآن ثمن ذلك". ويريد توليسن أيضا إجراء استفتاء مشابه في الدنمرك.

  • Österreich: Heinz Christian Strache FPÖ (Foto: Reuters)

    هل بريكست بداية تساقط حجر الدومينو الأوروبي؟

    النمسا

    فيما قال هاينز كريستيان شتراخه زعيم حزب الحرية النمساوي في تغريدة في تويتر إنه "بعد بريكست يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى إصلاحات شاملة. ودون رئيس البرلمان الأوربي شولتس ودون رئيس المفوضية الأوربية يونكر". ويطالب حزب الحرية بإجراء استفتاء في النمسا. وأضاف رئيس الحزب: "نحن نهنئ البريطانيون على حصولهم على استقلالهم من جديد".

  • Ungarn: Victor Orban (Foto: picture alliance/AA)

    هل بريكست بداية تساقط حجر الدومينو الأوروبي؟

    المجر

    قد يشعر رئيس وزراء المجر اليميني المحافظ فيكتور أوربان أن بريكست تأييد لسياسته الرافضة لاستقبال اللاجئين. وأوضح أوربان بعد التصويت بأنه يؤمن "بأوروبا قوية، لكنها لن تكون كذلك، إلا عندما توجد هنالك حلول ملائمة للقضايا المهمة مثل قضية الهجرة". وكانت المحكمة الدستورية قد أعطت الضوء الأخضر وقبل الاستفتاء على إجراء استفتاء في المجر حول "نسب اللاجئين" المقترحة من قبل الاتحاد الأوروبي.

  • Tschechische Republik: Vaclav Klaus (Foto: picture alliance/dpa)

    هل بريكست بداية تساقط حجر الدومينو الأوروبي؟

    جمهورية التشيك

    طالب أنصار اليمين الشعبوي في جمهورية التشيك أيضا بـ"سيكسيت" لخروج التشيك من الاتحاد. ومن ابرز المنتقدين للاتحاد الأوروبي الرئيس السابق فاسلاف كلاوس. فيما رفض البرلمان التشيكي في الشهر الماضي طلبا قُدم من قبل حزب "الفجر الذهبي للديمقراطية المباشرة" اليميني الشعبوي لمناقشة إجراء استفتاء مشابه. وموضوع كراهية أوروبا قد يطغي على الانتخابات البرلمانية القادمة، والتي ستجرى في العام القادم.

    الكاتب: فيرا كيرن / زمن البدري


مختارات

هل بريكست بداية تساقط حجر الدومينو الأوروبي؟

نتائج الاستفتاء في بريطانيا على خروجها من الاتحاد الأوروبي صدمت أوروبا، فيما رحب بها اليمين الشعبوي، وبدأت الأصوات الشعبوية في فرنسا وهولندا تنادي بإجراء استفتاء مشابه. فهل بات الاتحاد الأوروبي أمام "تأثير الدومينو"؟ (24.06.2016)  

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