البرلمان الأوروبي يوافق على معاقبة المجر لتهديدها قيم الاتحاد

صوت البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء (12 أيلول/سبتمبر 2018) لصالح تفعيل إجراء عقابي ضد المجر. وجاء التصويت على خلفية تقرير أعدته النائبة بالبرلمان جوديت سارجنتيني، يتضمن بالتفصيل قائمة من الأعمال التي تشكل "مؤشرا واضحا على انتهاك خطير" لقيم الاتحاد الأوروبي. وقالت سارجنتيني إن الحكومة المجرية تعمل على إسكات الإعلام والأكاديميين المستقلين، وتعزل القضاة المستقلين، وتشن حملات ضد المنظمات غير الحكومية، وتشجع على الفساد.

وصوت 448 نائبا لصالح المقترح مقابل 197، ما يعني الحصول على أغلبية الثلثين اللازمة. واعتمد التصويت على حزب الشعب الأوروبي، المنتمي إلى يمين الوسط والذي ينتمي إليه حزب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان. وبدء الإجراءات العقابية ضد المجر حسب المادة السابعة من اتفاقية الاتحاد الأوروبي قد ينتهي بتجريدها في نهاية المطاف من حقوق التصويت.

ولطالما كانت هناك خلافات بين بروكسل وبودابست حول الهجرة، لكن أساس قرار اليوم كان التقرير الذي قدمته سارجنتيني، والذي يتضمن بالتفصيل قائمة من الإجراءات، تمثل "خطرا واضحا لانتهاك خطير لقيم الاتحاد الأوروبي"، حسب النائبة.

وجرى تفعيل المادة السابعة فقط حتى الآن ضد بولندا، بسبب إصلاحاتها القضائية المثيرة للجدل. لكن أدى ذلك إلى تنازلات قليلة من قبل وارسو.

يذكر أن رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان قد قال أمس الثلاثاء إن "حزب الشعب الأوروبي منقسم بشأن الهجرة. يستخدم الرئيس الفرنسي نقاط ضعفنا لتدمير الحزب. سيغتنم تلك النقطة وسيدق إسفينا بيننا".

وانتقد أوربان أيضا البرلمان الأوروبي في خطاب منفصل، متهما إياه بـ"الابتزاز"، مضيفا أن الناخبين المجريين قرروا أن بلادهم "لن تكون دولة مهاجرين".

ز.أ.ب/ع.ش (د ب أ، أ ف ب)