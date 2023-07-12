البرلمان الأوروبي يوافق على قانون "استعادة الطبيعة" رغم الاعتراضات

وافق البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء (12 يوليو/تموز 2023) على قانون استعادة الطبيعة رغم المعارضة الشديدة من قبل جماعات يمين الوسط في البرلمان الأوروبي.
ومع تصويت الأغلبية في البرلمان لصالح القانون، تم الآن الحفاظ على جزء كبير من أهداف الاتحاد الأوروبي لتحقيق الحياد المناخي.
ومن المفترض أن يجعل القانون، الذي يسمح باستعادة مناطق الغابات سابقا وإعادة ترطيب أراضي الخث الجافة، الاتحاد الأوروبي أكثر مرونة في مواجهة الاحتباس الحراري ، لكنه أثبت أنه مثير للانقسام.
وشكر سيزار لوينا، النائب الإسباني من المجموعة الاشتراكية في البرلمان الأوروبي والمكلف بإقرار التشريع، "كل العلماء والشباب" الذين قاموا بحملة لصالح الموافقة على القانون.
ويفرض هذا التشريع على الدول أهدافا ملزمة لاستعادة المناطق البرية والبحرية المتضررة من التلوث أو الاستثمار المكثف، من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي بما يتماشى مع اتفاقية مونتريال.
من جانبها اشتكت جمعيات المزارعين كما اشتكى والسياسيون المحافظون من مختلف أنحاء أوروبا من أن الإجراءات الوقائية التي سوف يكون لها أيضا آثار سلبية على إمداد الغذاء ستمثل قيودا كبيرة للغاية بالنسبة للمزارعين.
وقبل التصويت دعا حزب الشعب الأوروبي (يمين)، الحزب الأول في البرلمان الأوروبي في شتراسبورغ، إلى الرفض الكامل للنص، مبررا التأثير المحتمل على الزراعة وصيد الأسماك أو الطاقة المتجددة. ودان اليسار والوسط الموقف الانتخابي تمهيدا لاقتراع حزيران/يونيو 2024.
مخاوف أخرى أثارها حزب الشعب الأوروبي: يحظر القانون جمع الأخشاب الميتة التي قد تؤدي الى إشعال حرائق الغابات، أو قد يشل منشآت الطاقة المتجددة ولا سيما الطاقة الكهرومائية باسم "استمرارية تدفق الأنهار". وهي مزاعم تم دحضها جماعيا من قبل المفوضية والكتل البرلمانية المدافعة عن النص.
وتدخلت الناشطة السويدية المعنية بقضايا المناخ، غريتا تونبيرغ، أمس الثلاثاء، في الجدل المحيط بقانون الاتحاد الأوروبي لحماية الطبيعة. وقالت تونبرج في مظاهرة عند البرلمان الأوروبي في شتراسبورغ: "رسالتنا إلى السياسيين هي أن يختاروا الطبيعة والبشر على الربح والجشع".
وانضم العديد من النواب الأوروبيين ممن ينتمون إلى جماعات الاشتراكيين والخضر واليسار في البرلمان الأوروبي، إلى احتجاج تونبيرغ.
من ناحية أخرى، استجاب المزارعون من أصحاب الجرارات لدعوة من "جمعية المزارعين الأوروبية" (كوبا كوجيكا) وتظاهروا ضد قانون الحفاظ على الطبيعة أمام البرلمان.
ع.ج.ك/ح.ز (د ب أ، أ ف ب)
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تغير المناخ يضرب "فينيسيا الشرق".. أهوار العراق تحتضر!
أسماك نافقة
بعيون يعتصرها الآسى، ينظر صيادون إلى أكوام من أسماك نافقة جرفتها الأمواج إلى ضفاف نهر أمشان في منطقة المجر الكبير بمحافظة ميسان جنوب البلاد. يعود نفوق الأسماك بشكل كبير إلى سوء نوعية المياه في دلتا دجلة والفرات. ورغم ذلك، فإن السبب الدقيق لنفوق الأسماك لم يتحدد بعد ما دفع وزارة الزراعة العراقية إلى تشكيل لجنة لبحث أسباب هذه الكارثة.
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تغير المناخ يضرب "فينيسيا الشرق".. أهوار العراق تحتضر!
الأسماك تحتضر
في محافظة ذي قار المجاورة، يُمكن مشاهدة الأسماك وهي تحتضر جراء تراجع مناسيب المياه في هور الجبايش بفعل قلة الأمطار. وقد أشارت الأمم المتحدة إلى أن العراق من بين البلدان الخمسة الأكثر تضررا من تغير المناخ. ووصلت درجات الحرارة خلال السنوات إلى 55 درجة مئوية.
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تغير المناخ يضرب "فينيسيا الشرق".. أهوار العراق تحتضر!
ارتفاع الملوحة
يؤدي انخفاض منسوب المياه وارتفاع درجات الحرارة بشكل عام إلى قلة مستويات الأكسجين وارتفاع نسبة الملوحة في الأنهار مما يؤثر سلبا على الثروة السمكية. وقد أعلنت وزارة الزراعة العراقية وهيئة الموارد المائية عن إجراء تحقيقات منفصلة لمعرفة أسباب هذه الكارثة المائية في ميسان.
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تغير المناخ يضرب "فينيسيا الشرق".. أهوار العراق تحتضر!
تسمم البيئة
فشلت جهود هذه السلحفاة في العيش وسط بيئة مائية سامة واستسلمت للموت. ويتدفق 5 ملايين متر مكعب من مياه الصرف الصحي غير المعالجة يوميا إلى نهر دجلة الذي يوفر المياه لنهر أمشان. وتؤدي الأسماك المتعفنة إلى تفاقم أزمة رداءة المياه في أمشان.
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تغير المناخ يضرب "فينيسيا الشرق".. أهوار العراق تحتضر!
لائحة التراث العالمي
تعد هذه المنطقة جزءا من الأهوار العراقية الذي جرى إدراجها على لائحة اليونسكو للتراث العالمي عام 2016 حيث وصفتها اليونسكو بأنها "ملاذ تنوع بيولوجي وموقع تاريخي لمدن حضارة ما بين النهرين". ومنذ آلاف السنين، تعيش مجتمعات سكانية كبيرة تعتمد أما على صيد الأسماك أو تربية الجاموس في وئام مع الطبيعة. ودأب سكان المنطقة على استخدام طرق تتأقلم مع الحياة مثل العيش في أكواخ القصب (الصرايف).
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تغير المناخ يضرب "فينيسيا الشرق".. أهوار العراق تحتضر!
الأكثر جفافا خلال 40 عاما
تعاني منطقة الأهوار منذ سنوات من قلة هطول الأمطار، لكنها منذ عام 2020 تشهد موجة جفاف هي الأشد خلال 40 عاما. وقد أدت مشاريع تركيا وإيران في بناء السدود والقنوات إلى انخفاض كبير في تدفق المياه إلى نهري دجلة والفرات. ويعد سكان الأهوار من أقدم السلالات البشرية على وجه الأرض ويطلق عليهم محليا "المعدان".
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تغير المناخ يضرب "فينيسيا الشرق".. أهوار العراق تحتضر!
اليأس يضرب الصيادين
كان من المفترض أن يبحر هذا الزورق في أهوار الجبايش الجنوبية بمحافظة ذي قار، لكنه بات يقف حائرا في تربة جافة. وأدى الجفاف إلى القضاء على مهنة صيد الأسماك ما أثقل كاهل الصيادين المثقل جراء الأوضاع الاقتصادية الصعبة. وإزاء ذلك، يتخذ الكثير من الصيادين قرار الهروب إلى المدن لكسب لقمة العيش.
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تغير المناخ يضرب "فينيسيا الشرق".. أهوار العراق تحتضر!
الحياة فوق جبش القصب!
يعيش صيادو الأهوار في "صرايف" من حصران القصب، فوق أكداس قصب عائمة على سطح الماء تعرف بـ " الجبايش". قد تبدو الحياة بهذه الطريقة صعبة، لكنها ممكنة لمن ولدوا في هذا المكان.
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تغير المناخ يضرب "فينيسيا الشرق".. أهوار العراق تحتضر!
القصب كعلف وكمادة للبناء
بعد أن شح الصيد، لا يجد سكان الأهوار والصيادون ما يسدون به رمقهم اليوم سوى بيع القصب الذي يستخدم كعلف للجواميس والأبقار، وحين يجف يستخدم لبناء الصرايف والأطواف (الجبايش). الصياد الشيخ عبد الأسدي، يقول إنّ القصب ونقل السائحين وتربية الجاموس وبيع منتجاته، هي مصادر الدخل الحالية لسكان الأهوار.
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تغير المناخ يضرب "فينيسيا الشرق".. أهوار العراق تحتضر!
المضيف عامر بزواره
مضائف القصب تقام عادة على بقعة أرض يابسة، لكن يمكن إقامتها فوق جبايش القصب أيضا. هذه المضايف تستعمل اليوم كمحطات ضيافة للزوار والسائحين، ويجري صيد أسماك الهور لعمل ولائم مكلفة لهم. صيد السمك وبسبب شحه، يجري قبل طلوع الفجر بالشباك، وأحيانا بالتيار الكهربائي الذي يصعق كل المخلوقات في بقعة كبيرة من الماء.
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تغير المناخ يضرب "فينيسيا الشرق".. أهوار العراق تحتضر!
تقلص المساحة
كانت منطقة الأهوار تغطي 9 آلاف كيلومتر مربع في سبعينات لكنها تقلصت إلى 760 كلم مربعا بحلول عام 2002 ثم استعادت نحو 40 في المائة من المنطقة الأصلية بحلول عام 2005. ويقول العراق إنه يهدف إلى استعادة ستة آلاف كيلومتر مربع في المجمل، لكن الجفاف يضرب هذه الخطط في الصميم.
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تغير المناخ يضرب "فينيسيا الشرق".. أهوار العراق تحتضر!
تغير المناخ يهدد "فينيسيا الشرق"
أُطلق على المنطقة لقب "فينيسيا الشرق" حيث كانت مقصدا للسياح، لكن تغير المناخ يهددها ويهدد بقاء ثقافة تعود إلى آلاف السنين. بدأت المأساة في عهد نظام صدام حسين، حين جفف الأهوار للقضاء على معارضي نظامه بعد "الانتفاضة الشعبانية" في 1991 بجنوب العراق. وبعد سقوط النظام عام 2003 هدم السكان الكثير من السدود حتى تعود المياه للتدفق مجددا في محاولة لبث الحياة في منطقة الأهوار. فلوريان ماير/ م.ع