البرلمان الأوروبي يوافق على المفوضية الأوروبية برئاسة فون دير لاين

وافق 461 من أعضاء البرلمان الأوروبي اليوم (الأربعاء 27 نوقمبر/ تشرين الثاني 2019) على تشكيلة المفوضية الأوروبية الجديدة برئاسة فون دير لاين، مقابل رفض 157 في البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية. وامتنع 89 عضوا عن التصويت.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة أورزولا فون دير لاين، التي جرى انتخابها في تموز/يوليو الماضي، قد واجهت مهمة شاقة خلال الأسابيع الماضية للانتهاء من اختيار كبار مسؤولي المفوضية الجديدة لخمسة أعوام المقبلة. وتم تأجيل تسلم الألمانية فون دير لاين لمهام منصبها لشهر واحد بالفعل بعد رفض نواب البرلمان الأوروبي لثلاثة من المرشحين لمناصب في المفوضية.

مشاهدة الفيديو 11:47 شارك مسائيةDW : فون دير لاين رئيسة للمفوضية الأوروبية، بداية عهد جديد؟ إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3MAzY مسائيةDW : فون دير لاين رئيسة للمفوضية الأوروبية، بداية عهد جديد؟

وتعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية المنتخبة، فون دير لاين بالعمل بشكل وثيق مع بريطانيا لتنسيق خروجها من الاتحاد الأوروبي. وأضافت دير لاين "نعرف جميعا أن عضوا من أسرتنا يعتزم مغادرة اتحادنا" مما أثار عاصفة من التصفيق والهتافات من مجموعة من النواب البريطانيين في البرلمان الأوروبي، الذين كانوا يلوحون بأعلام بريطانية. وتابعت دير لاين في إشارة على ما يبدو إلى نواب البرلمان من حزب بريكست أن معظم أعضاء البرلمان سيكونون سعداء بأن تكون "مجموعة صغيرة جدا جدا في هذا البيت لن تكون قادرة على التصفيق بصوت أعلى من ذلك"، في إشارة واضحة إلى نواب حزب بريكست .

وأضافت "سأكون دائما من مؤيدي بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي". وقالت دير لاين "(على الرغم من بريكست)، فإن الروابط والصداقة بين شعوبنا غير قابلة للانفصام ". يُذكر أن قادة دول الاتحاد الأوروبي رشحوا وزيرة الدفاع الألمانية السابقة على نحو مفاجئ لأعلى منصب في الاتحاد الأوروبي الصيف الماضي، وذلك ضد رغبة البرلمان الأوروبي، الذي كان يريد رؤية أحد أبرز المرشحين للكتل الحزبية في انتخابات البرلمان الأوروبي رئيسا للمفوضية. وتم انتخاب فون دير لاين لهذا المنصب بأغلبية ضئيلة في البرلمان الأوروبي. وأتمت فون دير لاين تشكيل فريق مفوضيتها الأسبوع الماضي. وإذا حصل الفريق على تأييد غالبية النواب في البرلمان الأوروبي خلال تصويت اليوم، يمكن للمفوضية الجديدة تولي العمل رسميا اعتبارا من الأحد المقبل (أول كانون أول/ديسمبر).

ح.ز / و.ب (أ.ف.ب / د.ب.أ)