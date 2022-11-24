البرلمان الأوروبي ينتقد الفيفا ويدعو لتعويض أسر عمال مونديال قطر

أصدر البرلمان الأوروبي قرارا اليوم الخميس (24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022) ينتقد وفاة عمال أجانب خلال استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم لكرة القدم. وحث أعضاء البرلمان الأوروبي السلطات القطرية على إجراء تحقيق شامل في وفيات وإصابات العمال الوافدين أثناء الاستعدادت للبطولة.
وذكر بيان صحفي للبرلمان الأوروبي أنه "يأسف لوفاة الآلاف من العمال الأجانب بشكل أساسي في قطاع البناء، الذين ساعدوا الدولة على الاستعداد للبطولة، بجانب كل هؤلاء المصابين".
وطلب برلمانيون من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المساعدة على تعويض عائلات الضحايا من العمال الأجانب، بما أن المعايير التي أقرتها الحكومة القطرية لم تكن كافية.
وردا على الانتقادات لوضع العمالة وحقوق الإنسان في قطر، قالت الدوحة إنها اتخذت حزمة من الإصلاحات تتعلق بالعمالة شملت إلغاء نظام الكفالة وتأسيس صندوق للتعويضات .
وأشار بيان البرلمان الأوروبي الصادر اليوم الخميس إلى أن الفساد داخل الفيفا "متفش ومنهجي ومتجذر" وأن عملية منح قطر حق استضافة كأس العالم تفتقر إلى الشفافية. وختم البيان بأن هذا يعني أن "الفيفا أضر بشكل خطير بصورة ونزاهة كرة القدم العالمية".
ومنذ حصولها على حق استضافة جدلي لكأس العالم قبل 12 عاما، تواجه قطر انتقادات بسبب مواضيع شتّى، منها اتهامات بشراء الأصوات وسجلّها في مجال الحريّات وحقوق الإنسان والمرأة، وخصوصاً التعامل مع العمال الوافدين من جنوب القارة الآسيوية ومجتمع الميم.
ومن جهته، انتقد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ البحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة، المعترضين على استضافة قطر مونديال 2022. وفي حديث مع مراسلين تلفزيونيين في الدوحة الخميس، صرح بن إبراهيم، وهو أحد أعضاء العائلة الحاكمة في البحرين: "التنظيم مشرق والاجواء إيجابية. الإخوان (في قطر) لم يقصّروا في المنشآت والملاعب واعتقد أنها ستكون من أنجح البطولات".
جلسة من داخل البرلمان الأوروبي
دعوة قطر لإلغاء تجريم المثلية
وصوت البرلمان الأوروبي اليوم الخميس بالموافقة على مشروع قرار يستنكر تقارير عن انتهاكات لحقوق مجتمع الميم في قطر خلال بطولة كأس العالم، ودعا الدوحة إلى إلغاء تجريم العلاقات المثلية.
ووضع عضو في البرلمان الأوروبي على ذراعه شارة دعم المثليين (ون لاف)، التي تراجع قادة سبع فرق أوروبية عن ارتدائها خلال البطولة بعد ضغوط من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
فيزر: أعربت عن احتجاجي بارتدائي شارة وان لاف
ومن جهتها قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إنها تحدثت مرة أخرى مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني انفانتينو حول شارة القيادة "وان لاف" المحظورة داخل ملاعب مونديال قطر 2022، وذلك خلال مباراة منتخب بلادها أمام نظيره الياباني أمس الأربعاء.
وزيرة الداخلية الألمانية ترتدي شارة "ون لاف" وبجوارها رئيس الفيفا، خلال مباراة ألمانيا واليابان (23/11/2022)
وأعربت الوزيرة، المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، في برلين اليوم الخميس عن شعورها بخيبة الأمل حيال الوعود التي قطعتها قطر قبل انطلاق المونديال "حيث أرى الآن أنها لم يتم الوفاء بها". وقالت إن مشجعين ذكروا أن الشرطة سحبت منهم أعلام قوس قزح على سبيل المثال قبل دخولهم إلى الاستادات.
وعن صورة لاعبي منتخب بلادها وهم يضعون أيديهم على أفواههم في ملعب المباراة، قالت الوزيرة المسؤولة عن قطاع الرياضة في ألمانيا إن اللاعبين أعربوا عن احتجاجهم بهذه الإشارة "وأنا أعربت عن احتجاجي بارتدائي شارة وان لاف".
ص.ش/ع.ش (د ب أ، رويترزن أ ف ب)
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بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022
إستاد لوسيل - استدامة مع نقوش إسلامية
يعكس هيكله وواجهته النقوش بالغة الدقة على أوعية الطعام والأواني، وغيرها من القطع الفنية التي وجدت في أرجاء العالم العربي والإسلامي. روعي في تشييده توظيف مجموعة من ممارسات الاستدامة، بما فيها سقف مصنوع من مادة متطوّرة تساعد في توفير الحماية من الرياح الساخنة والأتربة، والسماح بنفاذ قدرٍ كافٍ من ضوء الشمس لنمو العشب في الملعب مع توفير الظل.
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بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022
ملعب نهائي المونديال
يقع إستاد لوسيل على بعد 16 كلم شمال الدوحة، وسيستضيف ملعبه 10 مباريات حتى نصف النهائي والنهائي المنتظر. وسيتحوّل الملعب، البالغة سعته 80 ألف متفرج، إلى مركز حيوي يستفيد منه سكان مدينة لوسيل الحديثة بعد انتهاء المونديال: "مدارس، ومتاجر، ومقاهٍ، ومرافق رياضية، وعيادات صحية". واشتُق اسم المدينة من "الوسل" وهي نبتة نادرة تعتبر منطقة لوسيل موطنها الأصلي.
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بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022
إستاد البيت - بيت سكان البادية
افتتح في 9 أيلول/ سبتمبر 2022 بمباراة بين الزمالك بطل مصر والهلال بطل السعودية. استوحي تصميم استاد البيت من بيت الشّعر أو الخيمة التقليدية التي سكنها أهل البادية في قطر ومنطقة الخليج على مرّ التاريخ الذين عاشوا مرتحلين في صحراء قطر بحثاً عن الكلأ والماء. سعته 60 ألف متفرج ويقع على مدخل مدينة الخور على بعد 43 كلم من وسط المدينة. شهد هذا الاستاد تسجيل رقم قياسي في فرش الأرضية العشبية.
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بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022
ملعب القمة النارية بين ألمانيا وإسبانيا
بدأت الحديقة العامة في المنطقة المحيطة بإستاد البيت في استقبال الجمهور منذ شباط/فبراير 2020. وإستاد البيت مجهز بسقف قابل للطي بالكامل وسيستضيف 9 مباريات بينها الأولى لقطر أمام الإكوادور وقمة ألمانيا-إسبانيا في دور المجموعات، حتى الدور نصف النهائي. صُمّمت مقاعد الجزء العلوي من المدرجات بشكل قابل للتفكيك بعد انتهاء كأس العالم.
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بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022
إستاد الجنوب من تصميم زها حديد
شُيد في أحد أقدم أحياء قطر المأهولة بالسكان. يقع في مدينة الوكرة الجنوبية على بعد 23 كلم من وسط الدوحة وبسعة 40 ألف متفرج سيتم تخفيضها بعد المونديال. صمّمته المهندسة المعمارية العراقية الراحلة زها حديد، مستلهمة فكرته من أشرعة المراكب التقليدية، في تخليد لتراث مدينة الوكرة الساحلية العريقة التي عُرفت عبر التاريخ كمركز للصيد والبحث عن اللآلئ.
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بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022
من الوكرة إلى الجنوب
إستاد الجنوب مجهّز بتقنية تبريد مبتكرة وسقف قابل للطي. سيستضيف 7 مباريات من دور المجموعات حتى دور الـ16. أُعلن عن جاهزيته في 16 أيار/مايو 2019 خلال استضافته نهائي كأس الأمير وفوز الدحيل على السد، وتم تغيير اسمه من الوكرة إلى الجنوب.
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بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022
إستاد أحمد بن علي
يطلق عليه أيضاً اسم (الريان)، ويقع في واحدة من أكثر المدن التقليدية في قطر. بُني الملعب الذي يتسع لأربعين ألف متفرج في موقع إستاد كان يحمل الاسم نفسه ويقع على مشارف الصحراء، على بُعد 20 كلم غرب وسط الدوحة. تتزيّن واجهته الخارجية المتموجة برموز تمثل الثقافة القطرية. تعكس المرافق المحيطة بالاستاد طبيعة قطر، حيث تأخذ شكل الكثبان الرملية. ومن المقرر أن يستضيف 7 مباريات في المونديال حتى دور الـ16.
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بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022
إستاد خليفة الدولي
شاهد على تاريخ كرة القدم وألعاب القوى في البلاد. تمّ تجديده وإضافة 12 ألف مقعد جديد لاستضافة كأس العالم. أصبح أول استادات المونديال جاهزية في 19 أيار/مايو 2017، عندما استضاف نهائي كأس الأمير بحضور أكثر من 40 ألف متفرج. يقع الإستاد التاريخي الذي تم تشييده عام 1976 في قلب مؤسسة "أسباير زون" وعلى مقربة من مستشفى "سبيتار" في منطقة الريان.
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بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022
متحف قطر الرياضي
سيستضيف خلال المونديال 8 مباريات حتى دور الـ16 إضافة إلى مباراة تحديد المركز الثالث. استضاف الإستاد الذي يبعد 13 كلم عن وسط الدوحة العديد من الفعاليات مثل دورة الألعاب الآسيوية 2006، كأس آسيا 2011، بطولة العالم لألعاب القوى 2019، بطولة كأس الخليج 24 وكأس العالم للأندية 2019. يعلو سقفه قوسان ويتصل من خلال ممر مشاة قصير بمتحف 3-2-1 قطر الأولمبي والرياضي.
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بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022
إستاد الثمامة - تصميم قطري
هو الملعب المونديالي الوحيد من أصل ثمانية غير مجهّز بتقنية التبريد. يمتاز بتصميمه المستوحى من "القحفية" أو قبعة الرأس التقليدية التي يرتديها الرجال والأطفال في أنحاء العالم العربي. صمّمه المعماري القطري إبراهيم الجيدة، وسيستضيف 8 مباريات من دور المجموعات وحتى الدور ربع النهائي. يتسع لأربعين ألف متفرج ويقع على بعد 13 كلم جنوب وسط الدوحة.
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بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022
إستاد المدينة التعليمية - مقر منتخب السيدات
تتميز واجهته بالمثلثات التي تشكل زخرفات هندسية متشابكة تعكس نور الشمس، وتبدي تغيراً في ألوانها كلما تغيرت الزاوية التي تطل منها أشعة الشمس. يقع في قلب مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع على بُعد 12 كلم من وسط المدينة. سيتحول الملعب الذي يتسع لأربعين ألف متفرج بعد المونديال إلى مقرّ لمنتخب قطر الوطني للسيدات. سيستضيف 8 مباريات بين دور المجموعات وربع النهائي.
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بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022
إستاد 974 - أول إستاد قابل للتفكيك
يدخل في بنائه 974 حاوية للشحن البحري ووحدات مستقلة من الصلب، مستوحياً تصميمه من الإرث البحري والتجاري لقطر. كان مقرراً أن يُطلق عليه اسم (راس أبو عبود) حيث يتناغم مع اسم ميناء يقع على مقربة منه. يُعدّ أول استاد قابل للتفكيك بالكامل في تاريخ المونديال
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بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022
أهلا بكم في كورنيش الدوحة
تتسع مدرجات إستاد 974 إلى 40 ألف مشجع ويطلّ على كورنيش الدوحة وناطحات السحاب في منطقة الخليج الغربي وبالإمكان الوصول إليه عبر محطة مترو تبعد مسافة 800 متر. سيستضيف 7 مباريات حتى دور الـ16، ويقع على مقربة من مطار حمد الدولي على بعد 10 كلم شرق وسط الدوحة. إعداد: عماد حسن