البرلمان الأوروبي يمنح جائزة ساخاروف الحقوقية للشعب الأوكراني

منح البرلمان الأوروبي جائزة ساخاروف لحقوق الإنسان هذا العام إلى الشعب الأوكراني.

وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا في مدينة ستراسبورغ الفرنسية الأربعاء (14 ديسمبر/كانون الأول 2022):"هذه الجائزة للأوكرانيين الذين يقاتلون على الأرض، لأولئك الذي أجبروا على الفرار، الذين فقدوا أحباءهم وأصدقاءهم. لكل أولئك الذين يقفون ويقاتلون من أجل ما يؤمنون به". وتابعت بالقول إن الجائزة تأتي تقديرا لجهود الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكيوالنواب المنتخبين والمجتمع المدني.

ونيابة عن مواطنيهم، تسلم ثلاثة أوكرانيون، مناطون بالدفاع عن المجتمع المدني، الجائزة. وحضر الرئيس الأوكراني زيلنسكي مراسم تسليم الجائزة، عبر مقطع فيديو، ودعا إلى الوقوف دقيقة صمت، حدادا على ضحايا الحرب الروسية ضد بلاده. وفي خطاب بهذه المناسبة، طالب الرئيس الأوكراني مجدّدًا بإنشاء "في أسرع وقت ممكن" محكمة للنظر في جرائم الحرب الروسية المحتملة في أوكرانيا.

ويمنح البرلمان الأوروبي جائزة ساخاروف منذ عام 1988 للأفراد أو المؤسسات تقديراً لعملهم من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير. وتم منح الجائزة العام الماضي للمعارض الروسي السجين أليكسي نافالني.

هجمات بالمسيرات على كييف

من جانب آخر، أعلن الرئيس الأوكراني زيلينسكي أنّ الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت "كل المسيرات الـ13" التي أطلقتها روسيا في ضربات جديدة على كييف ومحيطها صباح الأربعاء.

وقال في مقطع فيديو "بدأ الإرهابيون في الصباح بـ13 شاهد"، في إشارة إلى المسيرات المفخّخة الإيرانية الصنع، وأضاف "بحسب معلومات أولية أسقط نظام دفاعنا الجوي الـ13 كلها".

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وأفاد رئيس الإدارة العسكرية في العاصمة سيرغي بوبكو في بيان نُشر على تلغرام بأن كييف استُهدفت بـ "موجتين" من الطائرات المسيّرة، ولم يُسجل وقوع أي ضحايا. وأضاف: "الحق حطام المسيرات أضراراً بمبنى إداري" في حي شيفتشينكيفسكي في وسط غرب العاصمة.

وشاهد صحافيو وكالة فرانس برس المبنى وقد اقتلع قسم من سطحه. وأكد بوبكو أنّ "أربعة مبان سكنية" تعرضت لأضرار طفيفة. وتشن روسيا منذ عدة أسابيع ضربات على البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا، تسببت بانقطاع الكهرباء والتدفئة عن ملايين الأشخاص.

ورفض الكرملين أي هدنة بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة، متعهّدًا مرة جديدة بمواصلة المعارك. وعند سؤاله عن احتمال توقف القتال في أوكرانيا مع اقتراب أعياد نهاية العام، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحافة "لم يتم تقديم أي اقتراح من قبل أي طرف، هذا الموضوع ليس على جدول الأعمال".

تبادل للأسرى

من ناحية أخرى، أعلنت الرئاسة الأوكرانية الإفراج عن 64 أوكرانياً وأمريكي واحد اليوم الأربعاء في تبادل أسرى بين كييف وموسكو.

وقال مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندري ييرماك على تلغرام إن "64 جندياً من القوات المسلّحة الأوكرانية، الذين قاتلوا في منطقتَي دونيتسك ولوغانسك خصوصًا (...) يعودون إلى وطنهم"، مشيراً إلى أن أمريكياً واحداً "أُفرج عنه أيضًا" في العملية.

ووفقاً لمقر تنسيق أوكرانيا بشأن معاملة سجناء الحرب، جرى احتجاز المواطن الأمريكي في مدينة خيرسون الأوكرانية " لمشاركته في تجمعات موالية لأوكرانيا".

وكان الجنود يحاربون في منطقتي دونيتسك ولوهانسك. كما تم استعادة أربع جثث. ووفقا لكييف، تم تبادل أكثر من 1400 سجين حرب أوكرانيا.

وذكر الجانب الروسي تبادل قس ارثوذكسي ونقل جثث طيارين اثنين من مجموعة فاغنر، قتلا في بلدة باخموت. ولم يتضح ما إذا كان تم تبادلهم وفقا للاتفاق نفسه أم لا.

ع.ح./ز.ا.ب. (د ب أ، أ ف ب)