البرلمان الأوروبي يعترف بغوايدو "رئيسا شرعيا" لفنزويلا

في الصراع الدولي بشأن الموقف من أحداث فنزويلا، تقدم البرلمان الأوروبي خطوة كبيرة إلى الأمام عندما أقر الخميس (31 كانون ثان/يناير 2019) وبأغلبية كبيرة الاعتراف برئيس البرلمان الفنزويلي المعارض خوان غوايدو، مع دعوة حكومات الاتحاد الأوروبي للقيام بخطوة مماثلة عبر اعتماد "موقف حازم وموحد".

واعترف النواب الأوروبيون بغوايدو "رئيسا شرعيا بالوكالة لجمهورية فنزويلا البوليفارية" وقدموا "الدعم الكامل لبرنامجه" وذلك في هذا النص الذي اقترحته بشكل مشترك أبرز الكتل السياسية في البرلمان.

ويأتي قرار البرلمان الأوروبي، وفق نص القرار الذي اتخذه بهذا الشأن، بعد أن رفض الرئيس الفنزويلي مادورو المقترح الأوروبي بتحديد موعد لانتخابات رئاسية نزيهة.

لكن ليس واضحا لحد الآن عما إذا كان هناك موقف أوروبي موحد من التعامل مع الرئيس مادورو. وسيكون هذا الملف مطروحا على طاولة مشاورات وزار خارجية الاتحاد الأوروبي في بوخارست اليوم الخميس.

يشار إلى أن أبرز الدول الأوروبية، ألمانيا وفرنسا وإسبانيا، كانت قد منحت الرئيس مادورو مهلة حتى يوم الأحد المقبل ليعلن الأخير عن موعد انتخابات جديدة، وإلا سيتم الاعتراف برئيس البرلمان خوان غوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد لحين إجراء انتخابات جديدة في البلد الذي تمزقه الأزمات الاقتصادية والسياسية.

ح.ع.ح/ع.ج.م(د.ب.أ/أ.ف.ب)