البرلمان الأوروبي يعترف بغوايدو "رئيسا شرعيا" لفنزويلا

في الصراع الدولي بشأن الموقف من أحداث فنزويلا، تقدم البرلمان الأوروبي خطوة كبيرة إلى الأمام عندما أقر الخميس (31 كانون ثان/يناير 2019) وبأغلبية كبيرة الاعتراف برئيس البرلمان الفنزويلي المعارض خوان غوايدو، مع دعوة حكومات الاتحاد الأوروبي للقيام بخطوة مماثلة عبر اعتماد "موقف حازم وموحد".
واعترف النواب الأوروبيون بغوايدو "رئيسا شرعيا بالوكالة لجمهورية فنزويلا البوليفارية" وقدموا "الدعم الكامل لبرنامجه" وذلك في هذا النص الذي اقترحته بشكل مشترك أبرز الكتل السياسية في البرلمان.
ويأتي قرار البرلمان الأوروبي، وفق نص القرار الذي اتخذه بهذا الشأن، بعد أن رفض الرئيس الفنزويلي مادورو المقترح الأوروبي بتحديد موعد لانتخابات رئاسية نزيهة.
لكن ليس واضحا لحد الآن عما إذا كان هناك موقف أوروبي موحد من التعامل مع الرئيس مادورو. وسيكون هذا الملف مطروحا على طاولة مشاورات وزار خارجية الاتحاد الأوروبي في بوخارست اليوم الخميس.
يشار إلى أن أبرز الدول الأوروبية، ألمانيا وفرنسا وإسبانيا، كانت قد منحت الرئيس مادورو مهلة حتى يوم الأحد المقبل ليعلن الأخير عن موعد انتخابات جديدة، وإلا سيتم الاعتراف برئيس البرلمان خوان غوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد لحين إجراء انتخابات جديدة في البلد الذي تمزقه الأزمات الاقتصادية والسياسية.
ح.ع.ح/ع.ج.م(د.ب.أ/أ.ف.ب)
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صحفي في مهمة خطرة في مظاهرات فنزويلا ضد مادورو
الصحافة في أزمة
"بدأت العمل كصحفي قبل عام فقط من اندلاع المظاهرات في فبراير/ كانون الثاني 2014. ومنذ ذلك ظهرت العديد من وسائل الإعلام المستقلة؛ لأن الحكومة تمارس الرقابة على وسائل الإعلام الرئيسة. وهكذا أصبحت مصورا صحفيا" يقول إيفان رييس، الذي تمكن باستخدام عدسته، من القيام بعملية توثيق يومية للاحتجاجات المستمرة، التي تشدها فنزويلا منذ مارس/ آذار 2017 .
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صحفي في مهمة خطرة في مظاهرات فنزويلا ضد مادورو
مرحبا في عصر الحجارة
قرار المحكمة العليا في فنزويلا بسحب الحصانة من معارضين برلمانيين تسبب في موجة من الاحتجاجات، التي أخدت في البداية طابعا سلميا، لكن الوضع تغير بعد رشق قوات حكومية المتظاهرين بالحجارة. "بالفعل، ألقت الشرطة الحجارة على المتظاهرين، وأصابت إحداها هذا الرجل في 4 من أبريل/ نيسان" يقول المصور إيفان.
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صحفي في مهمة خطرة في مظاهرات فنزويلا ضد مادورو
مخالف للقوانين الدولية
تشهد العاصمة كاركاس مظاهرات كل يوم، وينتهي الكثير منها في مفترقات الشوارع الرئيسية. وفي الطريق السريع أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وسط المتظاهرين. "حسب القانون الدولي، يجب ألا تُوجه القنابل وسط الحشود، لكن غالبا ما يحدث ذلك"، يقول رييس.
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صحفي في مهمة خطرة في مظاهرات فنزويلا ضد مادورو
" الموت لديكتاتور مادورو"
لقي الطالب خوان بابلو بيرناليت (20 عاما) مصرعه في 26 أبريل/ نيسان، بعدما أصابت قنبلة مسيلة للدموع رأسه. وتسببت هذه الوفاة في موجة من الغضب والتضامن لدى المتظاهرين. ويقول إيفان إن المتظاهرين "هتفوا أثناء الجنازة كلنا خوان" وأضاف أن عائلة بيرناليت قامت أثناء عملية الدفن بتسليم زعيم المعارضة ،هنريك كابريليو، ميدالية فاز بها خوان في الألعاب الوطنية.
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صحفي في مهمة خطرة في مظاهرات فنزويلا ضد مادورو
مقاومة يائسة
بالرغم من دعوة الزعماء إلى نبذ العنف، بدأت العديد من الجماعات في استخدام أسلحة محلية الصنع في صراعها مع الشرطة مثل المقاليع، وقنابل المولوتوف. ويقول إيفان: "يظهر كل يوم أن المتظاهرين منظمون بشكل جيد" ويضيف أن "هذه معركة لن يستطيع المتظاهرون الفوز بها".
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صحفي في مهمة خطرة في مظاهرات فنزويلا ضد مادورو
أبطال اليوم
" خيسوس كان من جرحى المظاهرة التي شهدتها العاصمة في 4 مايو/ أيار، حيث حمله المتظاهرون لتلقي الإسعافات الأولية من الممرضين بعد أن أُصيب في الرأس ،وسقط أرضا في محاولة منه للتنفس" يقول ايفان رييس، الذي يصف عمل الأطباء والمرضى في انقاد الجرحى بـ"البطولي".
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صحفي في مهمة خطرة في مظاهرات فنزويلا ضد مادورو
غضب النساء
مظاهرة نسائية لحزب MUD (لجنة الوحدة الديمقراطية) المعارض في 6 مايو/ أيار كان مفترض أن تنتهي عند قصر العدالة في كاركاس، غير أن وحدة نسائية من الشرطة حالت دون ذلك. وارتدت المتظاهرات ملابس بيضاء لمحاكة "ذوات اللباس الأبيض" في كوبا، اللواتي يتظاهرن منذ 2003 كل يوم أحد من أجل إطلاق سراح أزواجهن وباقي المعتقلين السياسيين.
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صحفي في مهمة خطرة في مظاهرات فنزويلا ضد مادورو
أنشودة لفنزويلا
هذه الصورة انتشرت بسرعة على الانترنيت مباشرة بعدما نشرها إيفان رييس في 8 مايو/ أيار. ويعزف الشاب في الصورة النشيد الوطني الفنزويلي .ويقول رييس "لا أعتقد أن المظاهرات ستتوقف في وقت مُحدد" ويضيف "سنرى أي جانب سيستسلم أولا". إعداد: يان تومس/ رضوان المهدوي.