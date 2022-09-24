البرلمان الأوروبي يطالب بفرض عقوبات على ايران

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أدان البرلمان الأوروبي بشدة القمع العنيف للمتظاهرين في إيران، والانتهاك واسع النطاق لحقوق الإنسان من قبل نظام طهران، ودعا في قرار إلی فرض عقوبات على قامعي المتظاهرين ومنتهكي حقوق الإنسان هناك.
الاحتجاجات الطلابية في إيران آخذة في الانتشار. وسبب الاستخدام الوحشي للسلاح بإحدى جامعات النخبة بطهران غضب الكثيرين. وحتى طالبات وطلبة المدارس ينضمون أيضًا إلى الاحتجاجات. ولطالما كان للطلبة دور قيادي في احتجاجات مهمة.
تصطدم مساعي المنتخب الإيراني لكرة القدم في تحقيق إنجاز خلال مونديال قطر 2022 بالاحتجاجات، وسط شائعات عن انقسام داخل الفريق، ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تختفي بظروف غامضة، ودعم للتظاهرات من نجوم سابقين.
دعا حزب "اتحاد شعب إيران الإسلامي" المقرب من الرئيس السابق محمد خاتمي إلى إلغاء إلزامية ارتداء الحجاب السارية منذ قرابة أربعة عقود، وكذلك إنهاء عمل "شرطة الأخلاق" وإلى تشكيل لجنة تحقيق "محايدة" في مصرع مهسا أميني.
أعلنت الخارجية العراقية أن بغداد تعتزم استدعاء السفير الإيراني في العراق احتجاجا على قصف استهدف مناطق عدة في إقليم كردستان في شمال البلاد وأسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.
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