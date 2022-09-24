 البرلمان الأوروبي يطالب بفرض عقوبات على ايران | DW الأخبار | DW | 06.10.2022

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DW الأخبار

البرلمان الأوروبي يطالب بفرض عقوبات على ايران

أدان البرلمان الأوروبي بشدة القمع العنيف للمتظاهرين في إيران، والانتهاك واسع النطاق لحقوق الإنسان من قبل نظام طهران، ودعا في قرار إلی فرض عقوبات على قامعي المتظاهرين ومنتهكي حقوق الإنسان هناك.

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