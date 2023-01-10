البرلمان الأوروبي يصوت لصالح إدراج الرئيس الإيراني وقوات الحرس الثوري الإيراني على قائمة العقوبات

الاتحاد الأوروبي يعرب عن صدمته بعد إعدام إيران لشخصين

قالت متحدثة باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد يشعر بالصدمة إثر إعدام إيران لمزيد من الأشخاص على صلة بالمظاهرات التي وقعت في إيران، فيما زعمت إيران تورط هؤلاء الأشخاص في جريمة قتل.