 البرلمان الأوروبي يصوت لصالح إدراج الرئيس الإيراني وقوات الحرس الثوري الإيراني على قائمة العقوبات | DW الأخبار | DW | 19.01.2023

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البرلمان الأوروبي يصوت لصالح إدراج الرئيس الإيراني وقوات الحرس الثوري الإيراني على قائمة العقوبات

صوت نواب البرلمان الأوروبي لصالح إدراج الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي و المرشد الأعلى على خامنئي والمدعي العام محمد جعفر منتظري وجميع المؤسسات ذات الصلة بالحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة العقوبات.

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28.11.2022 *** A person on November 28, 2022 watches Farideh Moradkhani, the niece of Supreme Leader Ali Khamenei, speaking in a video posted on YouTube. - Iranian authorities arrested the niece of Supreme Leader Ali Khamenei for denouncing the repression of the protest movement in Iran and calling the government a murderous regime, her brother said on November 26. Known for her activism against the death penalty in Iran, Moradkhani is the daughter of Ali Khamenei's sister, who fled with her family in the 1980s to Iraq. Her father Sheikh Ali Tehrani, who died in October, was an opponent of the Shah of Iran before becoming a critic of the Islamic Republic of Iran. (Photo by AFP)

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EP Plenary session - Voting session 165477 Abstimmung in Plenar Saal des Europäischen Parlaments, Strassburg, 08.06.2022, Bild EU

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TOPSHOT - German Chancellor Olaf Scholz speak during an extraordinary session of the Bundestag (lower house of parliament) on February 27, 2022 in Berlin. - Germany on February 26, 2022 dramatically ramped up its backing for Ukraine's battle against Russia, approving weapons deliveries for Kyiv in a policy U-turn and agreeing to limit Moscow's access to the SWIFT interbank system. In a shift from its longstanding policy of banning weapons exports to conflict zones, Berlin is opening up its Bundeswehr store, pledging to transfer 1,000 anti-tank weapons and 500 Stinger class surface-to-air missiles to Ukraine. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP) (Photo by ODD ANDERSEN/AFP via Getty Images)

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فيما ندد المستشار الألماني أولاف شولتس باستخدام إيران عقوبة إعدام المتظاهرين "كوسيلة للقمع"، أعلنت وزيرة خارجيته عن استدعاء السفير الإيراني في برلين مجددا. كما استدعت عواصم أوروبية أخرى سفراء طهران لديها للاحتجاج.

11.01.2020***Mehrere Hundert Exil-Iraner demonstrieren im Rahmen einer Mahnwache gegen das Regime in Teheran auf dem Roncalliplatz. Köln, 11.01.2020

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قالت متحدثة باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد يشعر بالصدمة إثر إعدام إيران لمزيد من الأشخاص على صلة بالمظاهرات التي وقعت في إيران، فيما زعمت إيران تورط هؤلاء الأشخاص في جريمة قتل.