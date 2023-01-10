البرلمان الأوروبي يصوت لصالح إدراج الرئيس الإيراني وقوات الحرس الثوري الإيراني على قائمة العقوبات

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صوت نواب البرلمان الأوروبي لصالح إدراج الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي و المرشد الأعلى على خامنئي والمدعي العام محمد جعفر منتظري وجميع المؤسسات ذات الصلة بالحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة العقوبات.
قبل أسبوع استدعت الخارجية الألمانية السفير الإيراني في برلين للاحتجاج على إعدام متظاهرين على علاقة بالاحتجاجات الحالية في إيران. وبعد إعلان طهران السبت إعدام علي رضا أكبري، استدعت برلين مجددا السفير الإيراني لديها.
قال دبلوماسيون لوسائل إعلام إن مملثي دول الاتحاد الأوروبي وافقوا بالإجماع على فرض عقوبات على إيران على خلفية القمع الوحشي للاحتجاجات، فيما تتصاعد المطالبات بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية.
فيما ندد المستشار الألماني أولاف شولتس باستخدام إيران عقوبة إعدام المتظاهرين "كوسيلة للقمع"، أعلنت وزيرة خارجيته عن استدعاء السفير الإيراني في برلين مجددا. كما استدعت عواصم أوروبية أخرى سفراء طهران لديها للاحتجاج.
قالت متحدثة باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد يشعر بالصدمة إثر إعدام إيران لمزيد من الأشخاص على صلة بالمظاهرات التي وقعت في إيران، فيما زعمت إيران تورط هؤلاء الأشخاص في جريمة قتل.
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