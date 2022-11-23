البرلمان الأوروبي: موالون للكرملين اخترقوا موقعنا الإلكتروني

قالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا اليوم الأربعاء (23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022) إن جماعة موالية للكرملين أعلنت مسؤوليتها عن هجوم إلكتروني على موقع البرلمان الأوروبي، بعد أن صنف أعضاؤه روسيا دولة راعية للإرهاب. وكتبت ميتسولا في تغريدة على تويتر "البرلمان الأوروبي يتعرض لهجوم إلكتروني معقد. أعلنت جماعة موالية للكرملين مسؤوليتها".

وأضافت "خبراؤنا في تكنولوجيا المعلومات يقاومونه ويحمون أنظمتنا. حدث هذا بعد أن أعلنا أن روسيا دولة راعية للإرهاب. ردي هو: المجد لأوكرانيا".

وصوت النواب في وقت سابق من اليوم لصالح تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب، وأكدوا أن الهجمات التي تشنها موسكو على أهداف مدنية مثل البنية التحتية للطاقة والمستشفيات والمدارس والملاجئ تنتهك القانون الدولي.

وكان المتحدث باسم البرلمان الأوروبي خايمي دوك كتب في تغريدة على تويتر "الموقع الإلكتروني للبرلمان يتعرض حاليا لتأثير من الخارج... يتسبب في حجب الخدمة".

وقال مصدر آخر في البرلمان تحدث شرط عدم كشف اسمه إن الهجوم كان "الأكثر تعقيداً في التاريخ الحديث" الذي يستهدف المؤسسة.

وقال النائب الألماني راسموس أندرسن "هجوم اليوم على أنظمة البرلمان الأوروبي هو طلقة تحذيرية. إنه هجوم على قلب أوروبا الديموقراطي". وأضاف "لا نعلم حتى الآن" ما إذا كان الهجوم مرتبطاً بالقرار الخاص بروسيا، لكنه أشار إلى أن أنظمة البرلمان "لم تكن معدة بشكل كافٍ" للتصدي لهجوم إلكتروني.

خ.س/ص.ش (رويترز، أ ف ب)