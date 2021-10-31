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البرلمان الألماني

البرلمان الألماني أو البوندستاغ هو برلمان جمهورية ألمانيا الاتحادية الذي يتم انتخاب أعضائه كل أربع سنوات. يضم البرلمان في دورته الحالية 631 عضواً. ويُعد حزب المستشارة ميركل أقوى الأحزب الممثلة فيه.

يقع البرلمان الألماني/ البوندستاغ وسط العاصمة برلين بالقرب من بوابة براندنبورغ الشهيرة. يتقلد رئيس البرلمان الألماني ثاني أعلى منصب في الدولة بعد الرئيس الاتحادي. وقد أسفرت الانتخابات الأخيرة في سبتمبر/ ايلول 2017 عن دخول حزب يميني شعبوي إلى البرلمان للمرة الأولى، وهذا الحزب هو حزب البديل من أجل ألمانيا.

23.10.2021, Fussball 1. Bundesliga 2021/2022, 9. Spieltag, FC Bayern M¸nchen - TSG 1899 Hoffenheim, in der Allianz-Arena M¸nchen. Joshua Kimmich FC Bayern M¸nchen nachdenklich ***DFL and DFB regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video.*** *** 23 10 2021, Football 1 Bundesliga 2021 2022, Matchday 9, FC Bayern Munich TSG 1899 Hoffenheim, at Allianz Arena Munich Joshua Kimmich FC Bayern Munich reflective DFL and DFB regulations prohibit any use of photographs as image sequences and or quasi video

رئيسة البوندستاغ تعرب عن امتنانها لكيميش بسبب لقاح كورونا 31.10.2021

بعد الجدل حول تصريحات نجم بايرن بشأن عدم تلقيه لقاح كورونا، أعربت رئيسة البرلمان الألماني باربل باس عن امتنانها ليوشوا كيميش لأنه أعاد النقاش حول الآثار طويلة المدى للقاحات من جديد.
Bärbel Bas (SPD) spricht nach ihrer Wahl zur Bundestagspräsidentin bei der konstituierenden Sitzung des neuen Bundestags. +++ dpa-Bildfunk +++

رئيسة البرلمان الألماني بيربل باس.. حياة سياسية حافلة بالنجاح! 28.10.2021

على عكس زملائها الذكور، لم تسلط الأضواء من قبل على بيربل باس، المرأة التي تترأس البرلمان الألماني "بوندستاغ". لا أحد تقريبا يعرفها من خارج الدائرة السياسية، رغم مسيرتها السياسية والاجتماعية الناجحة. فمن تكون هذه السيدة؟
Emilia „Milla“ Fester von Bündnis 90/Die Grünen sitzt vor dem Reichstagsgebäude auf der Mauer der U-Bahnstation Bundestag. Fester ist mit 23 Jahren die jüngste Abgeordnete im neugewählten Deutschen Bundestag und kommt aus Hamburg. +++ dpa-Bildfunk +++

أكثر شبابا وأنوثة.. وجوه جديدة في البرلمان الألماني! 26.10.2021

عقد البرلمان الألماني (البوندستاغ) المنتخب جلسته الأولى حيث انتخب رئيسة جديدة له. البرلمان الجديد يحمل وجوها جديدة وأخرى قديمة تمثل التنوع السياسي والثقافي والجندري في ألمانيا.

German Chancellor Angela Merkel stands during a plenum session of the lower house of parliament, the Bundestag, in Berlin, Germany, March 24, 2021. REUTERS/Annegret Hilse

انطلاق أول جلسات البوندستاغ بعد الانتخابات 26.10.2021

تنطلق الثلاثاء أول جلسات البوندستاغ المنتخب حديثا، في تشكيلة شهدت ارتفاعاً عدديّاً وتعزيزا للحضور النسائي، كما أنه بات أكثر شباباً بمعدل عامين أقل من التشكيلة البرلمانية السابقة.

Schule in der Coronazeit An den Kleiderhaken im Flur einer Grundschule in Rietberg h‰ngen Masken, die vor einer Infektion mit dem Coronavirus sch¸tzen sollen. Die Schulen sind bis auf Weiteres geschlossen. Wann sie wieder ˆffnen werden, ist bei der derzeitigen Zahl der Corona-Infektionen unklar. Bereits in der kommenden Woche will die Bundeskanzlerin mit den Ministerpr‰sidenten der L‰nder ¸ber mˆgliche weitere Maﬂnahmen im Lockdown beraten. Die n‰chste Bund-L‰nder-Konferenz zur Corona-Pandemie war urspr¸nglich erst f¸r den 25. Januar geplant. Die Schulschlieﬂungen werden voraussichtlich ¸ber den Januar hinaus andauern. Rietberg Nordrhein-Westfalen Deutschland *** School in the Corona time On the clothes hooks in the corridor Copyright: xInderlied/Kirchner-Mediax

وزير الصحة الألماني يؤيد إنهاء الوضع الوبائي لعدوى كورونا 18.10.2021

أعرب وزير الصحة الألماني ينس شبان عن تأييده لرفع القيود المفروضة منذ مارس/ آذار من العام الماضي بخصوص فيروس كورونا، وهو ما قد يعني إنهاء فرض ارتداء الكمامات وقواعد التباعد. بيد أن القرار يجب أن يوافق عليه البوندستاغ.
Armin Laschet, left, Christian Union parties candidate for Chancellery and Minister President of North Rhine-Westphalia holds his ballot visible as he casts his vote with his wife Susanne, at a polling station for the German parliament election in Aachen, Germany, Sunday, Sept. 26, 2021. On Sept. 26, 2021 about 60.4 million people in the nation of 83 million are eligible to elect the new Bundestag, or lower house of parliament, which will elect the next head of government. (Thilo Schmuelgen/Pool via AP)

ألمانيا بعد الانتخابات.. الأحزاب الصغيرة ترسم ملامح المستقبل! 01.10.2021

أظهرت نتائج الانتخابات الألمانية، أن الناخبين صوتوا للتغيير وبدء مرحلة جديدة بعد حقبة ميركل، فكيف تبدو ملامح هذه المرحلة ومن يرسمها؟ وما هي التحديات والقضايا الأساسية التي يتوجب على الحكومة القادمة مواجهتها؟

Der Bundestag mit Bundesadler in der 218. Sitzung des Deutschen Bundestages im Reichstagsgebäude. (Symbolbild, Themenbild) 25.03.2021

رقم قياسي غير مسبوق.. غالبية الألمان مع تقليل عدد أعضاء البرلمان 29.09.2021

العدد الأصلي لنواب البرلمان الألماني هو 598 نائبا؛ لكن بسبب قانون الانتخابات الألماني بلغ العدد هذه المرة 735 نائبا، ويطالب اتحاد دافعي الضرائب بجعل أقصى عدد 500 نائب فقط، وهو ما يراه الغالبية العظمى من الألمان صحيحا.

Armin Laschet, Bundesvorsitzender der CDU, Spitzenkandidat seiner Partei und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen äußert sich nach der Bekanntgabe der ersten Hochrechnung zum Ausgang der Bundestagswahl auf der Wahlparty der Union im Konrad-Adenauer-Haus.

بعد النتيجة المخيبة.. لاشيت يدعو لتجديد "حزب ميركل" 27.09.2021

أعلن زعيم الاتحاد المسيحي الديموقراطي أرمين لاشيت أن حزبه يحتاج للتجديد، بعدما حقق أسوأ أداء انتخابي منذ الحرب العالمية الثانية، وأقر بمسؤوليته عن الهزيمة أمام الاشتراكي الديموقراطي الذي تصدر النتائج بفارق طفيف.
BERLIN, GERMANY - SEPTEMBER 26: Members of the German Social Democrats (SPD) react to initial results at SPD headquarters in federal parliamentary elections on September 26, 2021 in Berlin, Germany. Voters have gone to the polls nationwide today in elections that herald the end of the 16-year chancellorship of Angela Merkel. (Photo by Maja Hitij/Getty Images)

صور ولقطات من يوم الاقتراع.. ملامح خريطة سياسية جديدة في ألمانيا؟ 26.09.2021

أكثر الانتخابات البرلمانية سخونة منذ 16 عاما تشهدها ألمانيا بطولها وعرضها. أكثر من 60 مليون ناخب يحق لهم اختيار نواب يمثلونهم في البوندستاغ. ومن هناك سيتم اختيار المستشار أو المستشارة لألمانيا. جولة في يوم الانتخابات.
Christian Lindner, Bundesvorsitzender der Freien Demokratischen Partei (FDP), äußert sich am 19.11.2017 zum Scheitern der Jamaika-Sondierungen von CDU, CSU, FDP und Grünen vor der Landesvertretung von Baden-Württemberg in Berlin. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa | Verwendung weltweit

صانع الملوك.. الحزب الليبرالي الألماني يستعد للعودة 23.09.2021

يطمح الحزب الديمقراطي الليبرالي إلى تعزيز فرصه للانضمام مجددا إلى حكومة ائتلافية ستلي الانتخابات المقبلة 2021. ويدعم الحزب تخفيض الضرائب ومنح المزيد من الحريات المدنية والحفاظ على دولة الرفاهية.
im 30. Jahr der deutschen Einheit weht die Bundesflagge weht vor dem Portal des Reichstagsgebäude in Berlin mit dem Schriftzug: Dem Deutschen Volke. Der Reichstag am Platz der Republik ist seit 1999 Sitz des Deutschen Bundestages. Foto: Winfried Rothermel

ما يجب أن تعرفه عن أبرز الأحزاب المشاركة في الانتخابات الألمانية 23.09.2021

يشارك في انتخابات البوندستاغ مرشحو أحزاب أو مستقلين. الأحزاب المشاركة عددها 47، يصل منها إلى قبة البرلمان فقط التي تحصل على نسبة لا تقل عن 5 في المائة. فيما يلي أبرز الأحزاب.
Blick auf die ersten Reihen in den einzelnen Parteien von CDU, FDP und AfD im Bundestag. Konstituierende Sitzung des 19.Deutschen Bundestages im Plenarsaal des Reichstagsgebaeude in Berlin, Deutschland am 24.10.2017. Â

راتب وتعويضات مادية.. كم يتقاضى نواب البرلمان في ألمانيا؟ 21.09.2021

يتقاضى أعضاء البرلمان الألماني راتبا شهريا وتعويضات ماليه، لذا فهم ليسوا لحاجة للبحث عن وظيفة أخرى. لكن يسمح لهم بالحصول على دخل إضافي أيضا، ضمن شروط محددة، فما هي؟ وكم يبلغ راتب النائب وما هي التعويضات التي يحصل عليها؟
Olaf Scholz (l-r), SPD-Spitzenkandidat in der Bundestagswahl und Bundesfinanzminister, Annalena Baerbock, Spitzenkandidatin von Bündnis 90/Die Grünen deren Parteivorsitzende, und Armin Laschet, Spitzenkandidat von CDU/CSU in der Bundetagswahl, CDU-Parteivorsitzender und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, stehen vor Beginn des dritten TV-Triells, der Kanzlerkandidatendiskussion bei ProSieben und Sat.1, im Studio H im Stadtteil Adlershof beieinander.

المناظرة الأخيرة قبل الانتخابات.. شولتس وبيربوك يتحدان ضد لاشيت 19.09.2021

في آخر مناظرة ثلاثية بين المرشحين لخلافة ميركل، أعرب الاشتراكيون والخضر عن رغبتهم في تشكيل ائتلاف حاكم يدفع بحزبي الاتحاد المسيحي إلى مقاعد المعارضة في البرلمان الألماني. وقال مشاهدون إن شولتس فائز في المناظرة.

German Chancellor Angela Merkel, front left, walks past Helge Braun, Head of the Chancellery, right, as she arrives for the weekly cabinet meeting in Berlin, Germany, Wednesday, Feb. 10, 2021. (AP Photo/Michael Sohn, pool)

ألمانيا - براون يحذر من إطالة محادثات تشكيل الائتلاف بعد الانتخابات 19.09.2021

يرى مراقبون أن احتمال إطالة أمد المحادثات لشكيل ائتلاف بعد الانتخابات يعني أن المستشارة أنغيلا ميركل لن تترك المنصب في أي وقت قريب. وستظل ميركل مستشارة إلى أن تنتخب أغلبية في البوندستاغ خليفة لها ثم يؤدي اليمين.
STRALSUND, GERMANY - SEPTEMBER 16: German Chancellor and Chrstian Democrat (CDU) Angela Merkel poses for a selfie with a young woman who came one year ago from Iran during a brief visit by Merkel to a local CDU-organized fest on September 16, 2017 in Stralsund, Germany. Merkel is seeking a fourth term in German federal elections scheduled for September 24 and currently has a double-digit lead over her main rival, German Social Democrat (SPD) Martin Schulz. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

تحليل: هل تحمل الانتخابات تحولا في مشاركة مسلمي ألمانيا؟ 17.09.2021

يبلغ عدد النواب المسلمين في البوندستاغ حاليا ثلاثة فقط، وهذا مؤشر على ضعف المشاركة والترشيحات، لكن الاهتمام المتزايد بقضايا الإسلام والمهاجرين في انتخابات 26 سبتمبر 2021 قد يأتي بمتغيرات جديدة، ما هي أبرز ملامحها؟

BERLIN, GERMANY - SEPTEMBER 12: Journalists watch the 2nd Triell televised debate with chancellor candidates (L-R) SPD Chancellor candidate Olaf Scholz, Annalena Baerbock, co-leader of Germany's Green party and Armin Laschet, leader of the German Christian Democrats (CDU) on screen on September 12, 2021 in Berlin, Germany. Laschet, Olaf Scholz of the Social Democrats (SPD) and Annalena Baerbock of the Greens Party, who are the three leading candidates to succeed outgoing chancellor Angela Merkel, are participating in the debate ahead of federal parliamentary elections scheduled for September 26. (Photo by Omer Messinger/Getty Images)

المناظرة الثلاثية: DW تتحقق من صحة ما قاله المرشحون لخلافة ميركل 13.09.2021

قبل أسبوعين من إجراء الانتخابات البرلمانية في ألمانيا، تبارى المرشحون الثلاثة لمنصب المستشار مرة أخرى على شاشة التلفزيون. ولم تكن كل تصريحاتهم أثناء ذلك صحيحة. DW تتحقق من صحة ما قاله لاشيت وشولتس وبيربوك في مناظرتهم.
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