البرلمان الألماني أو البوندستاغ هو برلمان جمهورية ألمانيا الاتحادية الذي يتم انتخاب أعضائه كل أربع سنوات. يضم البرلمان في دورته الحالية 631 عضواً. ويُعد حزب المستشارة ميركل أقوى الأحزب الممثلة فيه.

يقع البرلمان الألماني/ البوندستاغ وسط العاصمة برلين بالقرب من بوابة براندنبورغ الشهيرة. يتقلد رئيس البرلمان الألماني ثاني أعلى منصب في الدولة بعد الرئيس الاتحادي. وقد أسفرت الانتخابات الأخيرة في سبتمبر/ ايلول 2017 عن دخول حزب يميني شعبوي إلى البرلمان للمرة الأولى، وهذا الحزب هو حزب البديل من أجل ألمانيا.