البرلمان الألماني يناقش مقترح من حزب "البديل" لحظر حزب الله

ناقش البوندستاغ (البرلمان) الألماني اليوم لأول مرة طلباً تقدمت به كتلة حزب البديل لأجل ألمانيا لفرض حظر على حزب الله، ثم أحال الطلب إلى لجنة الشؤون الداخلية والوطنية في البرلمان لمزيد من النقاش وإبداء الرأي.

وحسب الطلب، الذي تقدمت به كتلة حزب البديل لأجل ألمانيا فإن حزب الله تنظيم شيعي إسلامي لبناني يرفض حق دولة إسرائيل في الوجود، وينشط في قتال مسلح إرهابي ضد إسرائيل. وذهب الطلب إلى أنّ الحزب اللبناني والميلشيا التابعة له بتطلعاتهم يشكلون تهديداً للنظام الدستوري لجمهورية ألمانيا الاتحادية.

وحسب الخبر الذي نشر على الموقع الرسمي للبوندستاغ اليوم الخميس(السادس من حزيران/ يونيو 2019) فقد أشار الطلب إلى أنه يتوجب على الحكومة الاتحادية دراسة إمكانية توفر الشروط لفرض حظر على حزب الله وعموم تنظيماته، وفي حال الضرورة إصدار الحظر وتنفيذه على الفور. وفي سبيل ذلك، ينبغي مراجعة كل الحقوق القانونية التي يتمتع بها حزب الله. وينبغي إشعار البوندستاغ فوراً بنتائج هذه المراجعة والخطوات المتخذة بصددها، والكلام دائماً حسب ما نقل موقع البرلمان مستنداً على طلب الحزب اليميني الشعبوي.

وكان وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو قد حث نهاية شهر أيار/مايو المنصرم ألمانيا على أن تحذو حذو بريطانيا وتحظر جماعة حزب الله اللبنانية.

وسبق لوزير الدولة الألماني نيلز إينان أن عبر عن رفض ألمانيا إدراج الحزب في قائمة المنظمات المحظورة. وتحدث الوزير لمجلة دير شبيغل واسعة الانتشار في شهر آذار/ مارس من هذا العام مؤكداً إن الجماعة (حزب الله) لا تزال مكوناً أساسياً في المجتمع اللبناني وإن الاتحاد الأوروبي أدرج بالفعل جناحها العسكري في قائمة الجماعات المحظورة في 2013.

م.م/خ.س (DW، رويترز)