البرلمان الألماني يمدد "الوضع الوبائي" لجائحة كورونا

قرر البرلمان الألماني اليوم الأربعاء (25 أغسطس/آب 2021) تمديد "الوضع الوبائي على المستوى الوطني"، وذلك في وقت يواصل فيه معدل الإصابات بكورونا ارتفاعه مجددا في البلاد. وبهذا القرار، سيسري هذا الوضع الطارئ مبدئيا لثلاثة أشهر أخرى؛ أي حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، حيث إنه بدون تأكيد البرلمان فإن الوضع الحالي ينتهي بعد مضي ثلاثة شهور.

وصوت 325 نائبا من كتل حزبي التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، لصالح الطلب المقدم من الحكومة الخاص بتمديد العمل بهذا الوضع، مقابل اعتراض 253 عضوا وامتناع خمسة أعضاء عن التصويت.

تجدر الإشارة إلى أن "الوضع الوبائي" يتيح بعد تأكيده من البرلمان أساسا قانونيا للولايات الألمانية إصدار مراسيم تتعلق باتخاذ تدابير محددة لمجابهة الأزمة مثل الارتداء الإجباري للكمامة أو قيود التواصل.

وكان البرلمان الألماني قد أيد هذا الوضع لأول مرة في آذار/مارس 2020 وأيده آخر مرة في الحادي عشر من حزيران/يونيو الماضي ليستمر الوضع الحالي حتى 11 أيلول/سبتمبر المقبل فقط.

ووفقا لقانون الحماية من العدوى، فإنه يتم فرض هذا الوضع "إذا كان هناك خطر جسيم يهدد الصحة العامة في كل أنحاء جمهورية ألمانيا الاتحادية".

مشاهدة الفيديو 01:59 شارك متحور دلتا يثير القلق في ألمانيا إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3yfWv مخاوف من ارتفاع الإصابات بكورونا في ألمانيا

ومنذ أسابيع يواصل معل الإصابات بكورون الارتفاع المضطرد في إطار ما بات يعرف بـ"الموجة الرابعة" ، حيث أعلن معهد روبرت كوخ الألماني أن عدد الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 11561حالة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية، ارتفاعا من 8324 إصابة يوم الأربعاء الماضي.

وسجل المعهد 39 حالة وفاة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 22 وفاة يوم الأربعاء الماضي.

كما واصل معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام اليوم ارتفاعه، حيث بلغ اليوم الأربعاء 61.3، إصابة صعودا من 58 إصابة أمس الثلاثاء.

ع.ج.م/أ.ح (د ب أ)