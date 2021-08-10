 البرلمان الألماني يمدد ″الوضع الوبائي″ لجائحة كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 25.08.2021

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البرلمان الألماني يمدد "الوضع الوبائي" لجائحة كورونا

فيما يواصل معدل الإصابات بكورونا ارتفاعه مجددا في البلاد، وافق البرلمان على طلب الحكومة بتمديد حالة "الوضع الوبائي"، لمدة ثلاثة أشهر أخرى، وسط اعتراض عدد كبير من النواب.

جلسة سابقة للبرلمان الألماني (مارس 2021)

البرلمان الألماني يمدد حالة "الوضع الوبائي" (أرشيف)

 

قرر البرلمان الألماني اليوم الأربعاء (25 أغسطس/آب 2021) تمديد "الوضع الوبائي على المستوى الوطني"، وذلك في وقت يواصل فيه معدل الإصابات بكورونا ارتفاعه مجددا في البلاد. وبهذا القرار، سيسري هذا الوضع الطارئ مبدئيا لثلاثة أشهر أخرى؛ أي حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، حيث إنه بدون تأكيد البرلمان فإن الوضع الحالي ينتهي بعد مضي ثلاثة شهور.

مختارات

دعا وزير الصحة الألماني ينس شبان إلى إلغاء معدل الإصابة الأسبوعي كمعيار لتحديد مدى الخطورة الوبائية لفيروس كورونا، فيما تواصل ارتفاع معدل الإصابة بالفيروس في ألمانيا في عموم البلاد.

تزامنا مع الدخول المدرسي في ألمانيا، أكد معهد روبرت كوخ الحكومي أن البلاد دخلت بالفعل في الموجة الرابعة من جائحة كورونا، فيما يدرس وزير الصحة الألماني تقديم عرض بإعطاء جرعة معززة من لقاحات كورونا على جميع المواطنين.

وصوت 325 نائبا من كتل حزبي التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، لصالح الطلب المقدم من الحكومة الخاص بتمديد العمل بهذا الوضع، مقابل اعتراض 253 عضوا وامتناع خمسة أعضاء عن التصويت.

تجدر الإشارة إلى أن "الوضع الوبائي" يتيح بعد تأكيده من البرلمان أساسا قانونيا للولايات الألمانية إصدار مراسيم تتعلق باتخاذ تدابير محددة لمجابهة الأزمة مثل الارتداء الإجباري للكمامة أو قيود التواصل.

وكان البرلمان الألماني قد أيد هذا الوضع لأول مرة في آذار/مارس 2020 وأيده آخر مرة في الحادي عشر من حزيران/يونيو الماضي ليستمر الوضع الحالي حتى 11 أيلول/سبتمبر المقبل فقط.

ووفقا لقانون الحماية من العدوى، فإنه يتم فرض هذا الوضع "إذا كان هناك خطر جسيم يهدد الصحة العامة في كل أنحاء جمهورية ألمانيا الاتحادية".

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مخاوف من ارتفاع الإصابات بكورونا في ألمانيا

ومنذ أسابيع يواصل معل الإصابات بكورون الارتفاع المضطرد في إطار ما بات يعرف بـ"الموجة الرابعة" ، حيث أعلن معهد روبرت كوخ الألماني أن عدد الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 11561حالة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية، ارتفاعا من 8324 إصابة يوم الأربعاء الماضي.

وسجل المعهد 39 حالة وفاة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 22 وفاة يوم الأربعاء الماضي.

كما واصل معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام اليوم ارتفاعه، حيث بلغ اليوم الأربعاء 61.3، إصابة صعودا من 58 إصابة أمس الثلاثاء.

ع.ج.م/أ.ح (د ب أ)

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