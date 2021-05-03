البرلمان الألماني يقر الإعفاءات للحاصلين على التطعيم ضد كورونا

وافق البرلمان الألماني، اليوم الخميس (6 مايو/ أيار 2021)، بأغلبية كبيرة على مرسوم للحكومة الألمانية يقضي بإعفاء الحاصلين على تطعيم كامل ضد كورونا والمتعافين من مرض كوفيد19-، من العديد من قيود مكافحة وباء كورونا.

وصوتت أحزاب الائتلاف الحاكم (حزب المستشارة أنغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري والحزب الاشتراكي الديمقراطي) بالإضافة إلى حزبي الخضر واليسار، لصالح المرسوم.

في المقابل، امتنع الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) عن التصويت، فيما عارض حزب البديل من أجل ألمانيا المرسوم الحكومي. ويمكن للمرسوم أن يدخل حيز التنفيذ بعد غد السبت، بعد موافقة مجلس الولايات عليه غدا الجمعة.

وسيقدم المرسوم للملقحين والمتعافين بصورة تلقائية تسهيلات -كانت سارية حتى الآن فقط للأشخاص أصحاب المسحات السلبية لاختبار كورونا، مثل حرية التسوق بدون اختبار وأيضا الذهاب إلى صالون الحلاقة.

كما تتضمن هذه التسهيلات إتاحة اللقاءات بين هؤلاء الأشخاص بدون قيود كما لن يتم احتسابهم ضمن العدد المسموح بمشاركته في اللقاءات المقيدة، أي أن من الممكن لشخصين غير ملقحين أن يلتقيا في الأماكن التي تشهد زيادة في أعداد إصابات كورونا مع عدد غير محدود من الملقحين والمتعافين.

شروط الاستفادة من التسهيلات هي: الحصول على جرعتي التطعيم بالكامل أو إثبات التعافي من مرض كوفيد 19.

وقد تم إعطاء 31.5 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في ألمانيا حتى الآن. وبحسب البيانات المعلنة اليوم لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بـ 898 ألفا و44 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق ألمانيا ثلاثة أشهر لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

ف.ي/ص.ش (د.ب.ا، ا.ف.ب)