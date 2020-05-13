 البرلمان الألماني يصدر قانوناً بالسجن لمن يحرق علم دولة أجنبية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 15.05.2020

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أخبار

البرلمان الألماني يصدر قانوناً بالسجن لمن يحرق علم دولة أجنبية

أصدر البرلمان الألماني "بوندستاغ" قانوناً بسجن من يحرق علم إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو علم إحدى الدول الأجنبية علناً لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

فلسطينيون يحرقون علما اسرائيلياً صنعوه بانفسهم في برلين عام 2017 (صورة من ألأرشيف) Deutschland Israel Fahne wird verbrannt (imago/snapshot/F Boillot)

قال المتحدث باسم جناح الحزب الاشتراكي الديمقراطي يوهانس فيشنر على خلفية تشريع قانون منع احراق اعلام الدول الاجنبية : "لا يصح أن تحرق الأعلام الإسرائيلية في ألمانيا"

شرّع البرلمان الألماني "بوندستاغ" في ساعة متأخرة من مساء (الخميس 14 أيار/ مايو 2020) قانوناً بسجن من يحرق علم إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو علم إحدى الدول الأجنبية علناً لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

مختارات

ألمانيا بلدٌ منفتحٌ ومتسامح. الحكومة الألمانية أعلنت عدم تأييدها لقرار الرئيس ترامب حول القدس. غير أن، من يريد العيش في ألمانيا عليه احترام قيّمنا التوافقية وضمنها مكافحة العداء للسامية، برأي إينس بول رئيسة تحرير DW. (11.12.2017)

قال رئيس المجلس الأعلى لليهود بألمانيا إنه يتعين على برلين دراسة ادخال تغييرات قانونية بعد حرق محتجين لأعلام إسرائيل في مظاهرات مؤيدة للقدس. وأعرب سياسيون ألمان عن ضرورة مواجهة هؤلاء؛ ولو بتغيير القانون الجنائي. (12.12.2017)

صور ومقاطع فيديو التُقطت لمتظاهرين في ألمانيا يحرقون نجمة داوود وشعارات ضد اليهود بعد قرار ترامب. سلوك خلق مخاوف كبيرة في ألمانيا، التي ترفض بحكم ماضيها الأليم، انتهاك إحدى قيمها الأساسية: معاداة السامية وكراهية اليهود. (12.12.2017)

وأوضح المتحدث باسم جناح الحزب الاشتراكي الديمقراطي يوهانس فيشنر خلفية التشريع الجديد قائلا: "لا يصح أن تحرق الأعلام الإسرائيلية في ألمانيا". وأضاف فيشنر القول إن عقوبة السجن أو الغرامة المالية كانت حتى الآن تطبق فقط إذا أسيء للرموز الرسمية لجمهورية ألمانيا الديمقراطية، أما رموز السيادة الوطنية للدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي فستحظى بحماية مماثلة في ظروف محددة.

يأتي هذا التوسع في العقوبة بعد أن قام متظاهرون في أحداث وقعت عام 2017 في برلين بحرق علم إسرائيل.  

م.م/ ع.ش (د ب أ)

  • A box with the Jamaican flag (Imago/Agentur 54 Grad/C. Schaffrath)

    كم علماً يمكنك معرفة البلد الذي يرمز إليه؟

    ألمانيا جامايكية؟

    يسود الحديث عن جامايكا كثيراً بين الألمان مؤخراً، لكن المقصود ليس بالطبع دولة الكاريبي، حيث تمثل ألوان العلم الائتلاف الحكومي المحتمل بين الاتحاد المسيحي بقيادة أنغيلا ميركل (اللون الأسود)، والحزب الليبرالي (اللون الأصفر) وحزب الخضر.

  • A women holds a red flag with three yellow spots (picture-alliance/dpa/J.N.Larsen)

    كم علماً يمكنك معرفة البلد الذي يرمز إليه؟

    علم أحمر تتوسطه نقط صفراء

    هل تعلم أي دولة يمثلها هذا العلم؟ نادي بايرن ميونيخ؟ أم مقاطعة كريستيانيا التي تتمتع باستقلال ذاتي؟ أم مملكة بوتان في جنوب آسيا؟

  • The flag of Christiania and a house (Foto: picture alliance)

    كم علماً يمكنك معرفة البلد الذي يرمز إليه؟

    كريستيانيا

    قان سكان حي كريستيانيا في العاصمة الدنماركية بكوبنهاغن بتصميم العلم. وفي عام 1971، احتل سكان الحي ثكنات عسكرية سابقة وأقاموا مستوطنة مستقلة. ليس من الواضح ما هي الرموز التي يمثلها العلم. ربما الحرية والمساواة والأخوة، أو ربما النقاط الثلاث فقط على الحرف 'i' بالاسم في اللغة الدنماركية.

  • Fern leaf, four stars (Reuters/R. Ben-Ari)

    كم علماً يمكنك معرفة البلد الذي يرمز إليه؟

    ورقة السرخس.. وأربعة نجوم

    إلى ماذا يرمز هذا العلم؟ هل يمثل نيوزيلندا؟ أم جزر مارشال؟ أم مكان آخر؟

  • New Zealand flags and a Maori man (Foto: Getty Images)

    كم علماً يمكنك معرفة البلد الذي يرمز إليه؟

    نيوزيلندا .. في مستقبل بديل

    في الواقع كان هذا العلم مجرد اقتراح لعلم جديد لنيوزيلندا، ونال صوتاً واحداً من ستة أصوات. كان عدد من المواطنين قد دعوا لإزالة أي آثار للقوة الاستعمارية السابقة، بريطانيا - حتى من العلم. لكن في الاستفتاء الثاني، رفض 56.6 في المائة من النيوزيلنديين شعار السرخس، وقرر الإبقاء على رمز الاتحاد في الجزء العلوي الأيسر من العلم.

  • Black, red, gold flag and woman (picture-alliance/dpa/M. Brandt)

    كم علماً يمكنك معرفة البلد الذي يرمز إليه؟

    الأسود، الأحمر، الذهبي

    أي بلد يمثله هذا العلم؟ ألمانيا، بلجيكا أم أنغولا؟

  • German flag and the Reichstag (Foto: Getty Images)

    كم علماً يمكنك معرفة البلد الذي يرمز إليه؟

    ألمانيا

    ألوان العلم الاتحادي الألماني معرفة في دستور البلاد وعلى الرغم من أن الألوان المحددة رسمياً هي الأسود والأحمر والذهبي، إلا أنه غالباً ما يستخدم اللون الأصفر في الواقع العملي. ألوان العلم مستوحاة من الزي الرسمي للجنود الألمان في حروب التحرير ضد نابليون بونابرت في أوائل القرن التاسع عشر.

  • Stephen Kiprotich celebrates with a national flag as he crosses the finish line to win the London 2012 Olympic Games Men's Marathon (picture-alliance/dpa/L. Gillieron)

    كم علماً يمكنك معرفة البلد الذي يرمز إليه؟

    مرة أخرى.. الأسود والأحمر والذهبي

    صحيح، هذه هي ألوان العلم الألماني. ولكن هذه المرة اعتمد بلد آخر نظام الألوان نفسه. ترى ما هو البلد الذي يمثله هذا العلم؟ أوغندا، تيمور الشرقية أم زيمبابوي؟

  • Uganda flag and football fans (Foto: Getty Images)

    كم علماً يمكنك معرفة البلد الذي يرمز إليه؟

    أوغندا

    يمثل هذا العلم دولة أوغندا. يرمز اللون الأسود إلى شعوب إفريقيا والأصفر يرمز إلى الشمس أما الأحمر فيمثل الأُخوة. هذه الألوان تمثل أيضاً الحزب الذي قاد البلاد إلى الاستقلال عن الحكم الاستعماري البريطاني. أما طائر الكركي الذي يقف على رجل واحدة في وسط العلم فهو الرمز الوطني الأهم في أوغندا.

  • A man waves a flag (Reuters/UNI)

    كم علماً يمكنك معرفة البلد الذي يرمز إليه؟

    البرتقالي، الأبيض، والأخضر

    هل يمكنك معرفة الدولة التي يمثلها هذا العلم؟ هل هي ساحل العاج ؟ أم أيرلندا ؟ أم الهند؟

  • The Indian flag and the Taj Mahal (Foto: Getty Images)

    كم علماً يمكنك معرفة البلد الذي يرمز إليه؟

    الهند

    تشترك أعلام ساحل العاج وأيرلندا والهند في الألوان الثلاثة: البرتقالي والأبيض والأخضر. لكن هذا العلم بالتحديد هو العلم الوطني الهندي. ويرمز اللون البرتقالي في العلم إلى نبات الزعفران الأصفر، ويرمز إلى الشجاعة، أما الأبيض فيمثل السلام والحقيقة، فيما يمثل اللون الأخضر الولاء والفروسية. وتركز العجلة الموجودة في وسط العلم إلى تعاليم بوذا.

  • Flag with Many colors, one star (picture alliance/dpa/M. Messara)

    كم علماً يمكنك معرفة البلد الذي يرمز إليه؟

    الكثير من الألوان ونجمة واحدة

    هل تعرف هذا العلم؟ هل يرمز إلى جنوب أفريقيا أم جنوب السودان أم سوريا؟

  • Flag of South Sudan and woman carrying large bags on her head (Foto: Reuters / Getty Images)

    كم علماً يمكنك معرفة البلد الذي يرمز إليه؟

    جنوب السودان

    يرفرف هذا العلم فوق واحدة من أحدث الدول في العالم: جنوب السودان، التي أعلنت استقلالها عن السودان في عام 2011. واليوم تدور في هذا البلد حرب أهلية مستعرة. وعلى الرغم من احتياطيات النفط الكبيرة التي يتمتع بها جنوب السودان إلا أنه أحد أفقر البلدان في العالم.

  • An election commission official adjusts a national flag at a polling station (picture-alliance/AP Photo/M. Japaridze)

    كم علماً يمكنك معرفة البلد الذي يرمز إليه؟

    لون أزرق تتوسطه شمس ساطعة!

    إلى أي بلد يركز هذا العلم؟ دولة بالاو، أم بيلاروس، أم كازاخستان؟

  • Flag of Kazakhstan and a street in Kazakhstan (Foto: Getty Images)

    كم علماً يمكنك معرفة البلد الذي يرمز إليه؟

    كازاخستان

    يظهر نسر "السهوب" في العلم الكازاخستاني ناشراً أجنحته تعلوه شمس صفراء مشرقة وضعت على خلفية زرقاء تشير إلى السماء، مع الزخارف الكازاخية المميزة. تم تصميم العلم الوطني بعد الانفصال عن الاتحاد السوفيتي في عام 1992. الطريف أن هذا العلم يشابه علم دولة "بالاو"، والذي يتكون من دائرة صفراء على خلفية من اللون الأزرق الفاتح، لكن الفرق هنا أن الدائرة الصفراء في علم بالاو تشير إلى قمر مكتمل وليس الشمس.

  • A flag painted on a fence (picture-alliance/K.-H.Eiferle)

    كم علماً يمكنك معرفة البلد الذي يرمز إليه؟

    الأحمر و الأزرق، ومجموعة من النجوم

    هل تذكركم هذه النجوم بأي شيء؟ إذا كانت الإجابة نعم، قد يكون لديك تلميحاً لتخمين البلد التي يمثلها هذا العلم. هل هي كوسوفو أم ساموا أم بوركينا فاسو؟

  • Flag of Samoa and a view of the coast (Foto: picture-alliance)

    كم علماً يمكنك معرفة البلد الذي يرمز إليه؟

    ساموا

    هذا التصالب النجمي لا يظهر إلا في نصف الكرة الجنوبي من الأرض. وتقع جزيرة دولة ساموا شمال شرق نيوزيلندا التي كانت تحتلها في السابق، والتي تتميز بدورها بوجود النجوم على علمها. ساموا هي مسقط رأس ألبرت ويندت، المؤلف واستاذ الأدب الذي قاتل من أجل الاعتراف بثقافة منطقة المحيط الهادئ.

  • Students form the national flag at the Independence Square (picture-alliance/E.Troon)

    كم علماً يمكنك معرفة البلد الذي يرمز إليه؟

    الأخضر والأبيض والأحمر مع نجمة صفراء

    هل هذا علم بوركينا فاسو؟ ربما هي غانا، أم تراها سورينام؟ يحمل علم كل دولة من هؤلاء نجمة لكن هذا العلم يشير إلى دولة بعينها

  • Suriname flag and the Suriname City Mosque (Foto: picture-alliance)

    كم علماً يمكنك معرفة البلد الذي يرمز إليه؟

    سورينام

    نجمة ذهبية لمستقبل ذهبي. نعم هذا هو معنى النجمة. تقع سورينام في أمريكا الجنوبية، بين غويانا وغويانا الفرنسية والبرازيل. كانت فيما سبق مستعمرة هولندية ولذلك لاتزال اللغة الرسمية فيها الهولندية. استقلت سورينام في عام 1975. واليوم، يقدر عدد سكان سورينام بحوالي نصف مليون نسمة. والآن.. كم عدد الأعلام التي استطعت التعرف عليها بشكل صحيح؟


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