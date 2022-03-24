 البرتغال وبولندا إلى مونديال قطر على حساب مقدونيا الشمالية والسويد | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 29.03.2022

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رياضة

البرتغال وبولندا إلى مونديال قطر على حساب مقدونيا الشمالية والسويد

حجزت البرتغال وبولندا مقعدين في نهائيات كأس العالم بقطر. وفي حين أنهت البرتغال مغامرة مقدونيا الشمالية وبات رونالدو على أبواب المشاركة للمرة الخامسة بالمونديال، نجح ليفاندوفسكي في منح بولندا التأهل على حساب السويد.

رونالدو يحتفل بفوز البرتغال على مقدونيا الشمالية وصعودها لكأس العالم بقطر (29/3/2022)

بعد صعود البرتغال لمونديال قطر الفرصة سانحة الآن أمام كريستيانو رونالدو (37 عاما) للمشاركة في النهائيات للمرة الخامسة على التوالي.

أنهى المنتخب البرتغالي لكرة القدم مغامرة منتخب مقدونيا الشمالية في التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بالفوز الثمين 2 / صفر عليه اليوم مساء الثلاثاء (29 مارس/ آذار 2022) في نهائي المسار الثالث بالملحق الأوروبي الفاصل في التصفيات.

وأحرز برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي هدفي المباراة في الدقيقتين 32 و65 ليرفع رصيده في التصفيات الحالية إلى ثلاثة أهداف ورصيده مع المنتخب البرتغالي بشكل عام إلى ثمانية أهداف.

ويخوض المنتخب البرتغالي للمرة السادسة على التوالي والثامنة في تاريخه علما بأن أفضل نتيجة للفريق كانت في نسخة 1966 بإنجلترا عندما احتل المركز الثالث.

وأصبحت الفرصة سانحة الآن أمام النجم البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو  (37 عاما) للمشاركة في النهائيات للمرة الخامسة على التوالي علما بأن اللاعب بدأ مسيرته الدولية مع المنتخب البرتغالي في 2003 وشارك في المونديال للمرة الأولى في نسخة 2006 بألمانيا.

وفي المقابل ، أخفق منتخب مقدونيا الشمالية في بلوغ المونديال للمرة الأولى في تاريخه حيث لم يسبق له المشاركة في البطولة العالمية. وكان منتخب مقدونيا الشمالية فجر مفاجأة من العيار الثقيل في الدور نصف النهائي من هذا الملحق الفاصل حيث حقق الفوز 1 / صفر على مضيفه الإيطالي بطل أوروبا ليحرمه من التأهل للمونديال للنسخة الثانية على التوالي، ولكن المنتخب المقدوني سقط في الاختبار الأخير اليوم وودع التصفيات صفر اليدين رغم المباراة الجيدة التي قدمها أمام البرتغال.

ليفاندوفسكي يقود بولندا إلى مونديال قطر

واصل المهاجم البولندي الخطير روبرت ليفاندوفسكي  ممارسة هوايته في هز الشباك ليقود منتخب بلاده إلى نهائيات كأس العالم بقطر بفوز ثمين 2 / صفر على نظيره السويدي اليوم الثلاثاء أيضا في نهائي المسار الثاني بالملحق الأوروبي من التصفيات.

ليفاندوفسكي افتتح التسجيل لبولندا في شباك السويد ليصعد ببلده لمونديال الدوحة (29/3/2022)

ليفاندوفسكي افتتح التسجيل لبولندا في شباك السويد ليصعد ببلده لمونديال الدوحة (29/3/2022)

وأمسى المنتخب البولندي الممثل الثاني عشر للقارة الأوروبية في المونديال القطري. وحجز المنتخب البولندي مقعده في المونديال بجدارة من خلال فوز مستحق على المنتخب السويدي العنيد.

ويخوض المنتخب البولندي النهائيات للنسخة الثانية على التوالي والتاسعة في تاريخه علما بأن أفضل نتيجة حققها الفريق في مشاركاته السابقة كانت في نسختي 1974 بألمانيا و1982 بإسبانيا حيث احتل المركز الثالث في كليهما.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونيخ والدوري الألماني هدف التقدم في الدقيقة 50، وأضاف بيوتر زيلينسكي الهدف الثاني لبولندا في الدقيقة 73.

ورفع ليفاندوفسكي رصيده إلى تسعة أهداف في التصفيات الحالية علما بأنه اقتسم صدارة قائمة هدافي التصفيات المؤهلة للمونديال الماضي 2018 بروسيا مع السعودي محمد السهلاوي والإماراتي أحمد خليل برصيد 16 هدفا لكل منهم.

ص.ش/ع.ج.م (د ب أ)

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