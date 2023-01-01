البرتغال: فرس البحر في خطر

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يمثل صيد الأسماك المكثف مشكلة لفرس البحر على سواحل البرتغال. وذلك بسبب شباك الجر التي تساهم في إتلاف عشب البحر، موئل الحيوانات البحرية.
أعلنت الأمم المتحدة أن الاستغلال المفرط للأنواع البرية يهدد مليارات البشر، خصوصا الفقراء، مشيرة إلى أن الاتجار غير المشروع بالأنواع البرية يحتل المرتبة الثالثة في العالم بعد الاتجار بالبشر والمخدرات، فما الحلول المقترحة؟
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