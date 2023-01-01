 البرتغال: فرس البحر في خطر | مراسلون حول العالم | DW | 08.01.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مراسلون حول العالم

البرتغال: فرس البحر في خطر

يمثل صيد الأسماك المكثف مشكلة لفرس البحر على سواحل البرتغال. وذلك بسبب شباك الجر التي تساهم في إتلاف عشب البحر، موئل الحيوانات البحرية.

المزيد من المركز الإعلامي

ألمانيا: مشكلة إيواء اللاجئين

ألمانيا: مشكلة إيواء اللاجئين 01.01.2023

مدغشقر: مجاعة بسبب الجفاف

مدغشقر: مجاعة بسبب الجفاف 01.01.2023

إندونيسيا: مساعدة للأطفال غير الشرعيين

إندونيسيا: مساعدة للأطفال غير الشرعيين 01.01.2023

فنلندا: جنة الذيول الملتوية

فنلندا: جنة الذيول الملتوية 01.01.2023

المزيد مراسلون حول العالم

01.2012 DW World Stories arab Sendungslogo

مراسلون حول العالم - أوكرانيا: صعوبة البقاء على قيد الحياة 08.01.2023

أمريكا الجنوبية: علاج طبيعي لمكافحة كورونا

أمريكا الجنوبية: علاج طبيعي لمكافحة كورونا 08.01.2023

أفعانستان: البحث عن طبيبات

أفعانستان: البحث عن طبيبات 08.01.2023

أوكرانيا: مستشفيات تحت القصف

أوكرانيا: مستشفيات تحت القصف 08.01.2023

اقرأ أيضا

Lumberjacks use an electric saw to cut a tree in Khamis Banisaad district of al-Mahweet province, Yemen, June 10, 2021. REUTERS/Khaled Abdullah SEARCH ABDULLAH DEFORESTATION FOR THIS STORY. SEARCH WIDER IMAGE FOR ALL STORIES

تقرير أممي يحذر: استغلال الأنواع البرية يهدد مليارات البشر! 08.07.2022

أعلنت الأمم المتحدة أن الاستغلال المفرط للأنواع البرية يهدد مليارات البشر، خصوصا الفقراء، مشيرة إلى أن الاتجار غير المشروع بالأنواع البرية يحتل المرتبة الثالثة في العالم بعد الاتجار بالبشر والمخدرات، فما الحلول المقترحة؟