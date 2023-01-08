البرتغال: ذوو الاحتياجات الخاصة وركوب الأمواج

"فصل السنة الخامس" انطلاق الكرنفال في مدن ألمانية.. فما قصته؟

يبدأ الاحتفال في الكرنفال في ألمانيا في 11 نوفمبر من كل عام، ويُنظر له أيضا على أنه الفرصة الأخيرة للاحتفال قبل الأربعين يوما، والتي تعني فترة الصوم الكبير، ما سبب هذا الكرنفال وما علاقة الرومان به؟