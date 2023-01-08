البرتغال: ذوو الاحتياجات الخاصة وركوب الأمواج

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
تشتهر شواطئ البرتغال عالمياً كعنوان لرياضة ركوب الأمواج. هذه الرياضة أصبحت اليوم هواية محببة لذوي الاحتياجات الخاصة في البرتغال.
شهدت شوارع ألمانيا احتفالات بإنجازات المنتخب المغربي غير المسبوقة في نهائيات كأس العالم المقامة في قطر. الفرحة لم تقتصر على المغاربة فقط، بل شملت مشجعين ومشجعات من دول عربية وأفريقية. فما سر التماهي مع "أسود الأطلس"؟
يبدأ الاحتفال في الكرنفال في ألمانيا في 11 نوفمبر من كل عام، ويُنظر له أيضا على أنه الفرصة الأخيرة للاحتفال قبل الأربعين يوما، والتي تعني فترة الصوم الكبير، ما سبب هذا الكرنفال وما علاقة الرومان به؟
بدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تحقيقات بشأن "حوادث تمييز محتملة" وقعت خلال مباراتي المجر أمام فرنسا والبرتغال خلال منافسات يورو 2020. الحديث يدور بالخصوص حول تعرض نجمي فرنسا مبابي وبنزيمة لتعليقات "عنصرية".
نجوم كبار وفنانون صاعدون في عالم موسيقى الجاز يلتقون هذا الربيع في مهرجان الجاز في بون. خلال العامين الماضيين كان يجب تأجيل المهرجان بسبب جائحة كورونا. أما هذا العام فالربيع يحلو مع الموسيقى.
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول