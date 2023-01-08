 البرتغال: ذوو الاحتياجات الخاصة وركوب الأمواج | مراسلون حول العالم | DW | 16.01.2023

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مراسلون حول العالم

البرتغال: ذوو الاحتياجات الخاصة وركوب الأمواج

تشتهر شواطئ البرتغال عالمياً كعنوان لرياضة ركوب الأمواج. هذه الرياضة أصبحت اليوم هواية محببة لذوي الاحتياجات الخاصة في البرتغال.

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