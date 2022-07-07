البرتغال تتغلب على موجة أوميكرون

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كانت البرتغال أول دولة في أوروبا تواجه موجة فيروس أوميكرون "بي إيه 5 الجديد" حيث ارتفعت الأرقام بسرعة في شهر مايو. الآن، بينما تشكو بقية أوروبا من زيادة في الإصابات، يبدو أن البرتغال تجاوزت موجة الوباء، فكيف فعلت ذلك؟
وجدت دراسة دنماركية حديثة أن خطر الإصابة بمرض الزهايمر يزيد في السنة التي تلي الإصابة بفيروس كورونا. بيد أن خبراء ألمان يرون أن دور كوفيد-19 هنا هو إظهار أعراض مرض موجود قبل الإصابة بالفيروس.
قالت منظمة الصحة العالمية إنها تتوقع "مستويات مرتفعة" من كوفيد-19 هذا الصيف في أوروبا ودعت إلى مراقبة الفيروس من كثب بعدما تضاعف عدد الحالات اليومية ثلاث مرات منذ شهر.
على خلفية ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا بسبب النسخة الفرعية BA.5 من المتحورة أوميكرون، أوصت سلطات الصحة بالاتحاد الأوروبي بإعطاء جرعة تعزيزية ثانية أي رابعة من اللقاح لمن تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.
يموت عدد كبير من الأطفال في أوروبا كل عام غرقاً. مبادرة لجامعة ألمانية تهدف إلى تحسين قدرة الصغار على السباحة. النتائج الأولى مشجعة، لكن المشاكل الناتجة عن عدم توفر البنية التحتية والمدربين لا تزال قائمة.
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