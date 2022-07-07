 البرتغال تتغلب على موجة أوميكرون | DW الأخبار | DW | 14.07.2022

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DW الأخبار

البرتغال تتغلب على موجة أوميكرون

كانت البرتغال أول دولة في أوروبا تواجه موجة فيروس أوميكرون "بي إيه 5 الجديد" حيث ارتفعت الأرقام بسرعة في شهر مايو. الآن، بينما تشكو بقية أوروبا من زيادة في الإصابات، يبدو أن البرتغال تجاوزت موجة الوباء، فكيف فعلت ذلك؟

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