البرتغالي ريناتو سانشيز.. منقذ وسط ميدان سان جيرمان؟

كشفت محطة "أر أم سي سبورت" الرياضية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أجرى اتصالات ببايرن ميونيخ الألماني من أجل التفاوض بشأن لاعبه البرتغالي ريناتو سانشيز في إطار بحث النادي الفرنسي عن لاعب مركز وسط في الميركاتو الشتوي. ويبدو أنه وجد ضالته في العملاق البافاري.

ويأتي ذلك بعد استبعاد لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي أدريان رابيو عن التشكيلة الرئيسية للفريق لرغبته في الرحيل عنه نهاية الموسم الجاري. وبسبب غياب ماركو فيراتي بسبب الإصابة، فإن النادي الفرنسي بحاجة ماسة إلى لاعب في وسط ميدانه.

وعلى الرغم من الأرجنتيني ليوناردو باريديس يعد الخيار المفضل على قائمة مدرب النادي توماس توخيل، لكن ما كل يتمناه المرء يدركه، فناديه الروسي زينيت سان بطرسبورغ يضع شروطاً صارمة أمام أي صفقة محتملة لانتقاله، خصوصاً وأن باريس سان جيرمان لا يستطيع إجراء صفقات كبيرة بسبب الخشية من تجاوزات جديدة لقواعد "اللعب المالي النظيف". وفشلت مساعي النادي الفرنسي في الحصول على خدمات لاعب بروسيا دورتموند يوليان فايغل وفرانكي دي يونغ الذي على وشك إتمام صفقة الانتقال إلى برشلونة.

وأكدت "سكاي سبورت" الأنباء بمفاوضات النادي الباريسي مع بايرن ميونيخ وأن 15 مليون يورو ما تزال تفصل الجانبين عن إتمام الصفقة.

وكان اللاعب البرتغالي ريناتو سانشيز قد صرح مؤخراً أنه يضع نصب عينيّه حالياً إمكانية الرحيل عن العملاق البافاري في الصيف المقبل، موضحاً أن الأمر يتوقف على طبيعة مشاركته في مباريات جولة الإياب من الدوري الألماني "بوندسليغا".

يُذكر أن الدولي البرتغالي لم يشارك في هذا الموسم سوى في 16 مباراة فقط منذ عودته إلى البوندسليغا بعد انتهاء إعارته إلى سوانزي سيتي الإنجليزي. وفي هذه المباريات الـ16 لم يسجل سوى هدف واحد وشارك في صناعة ثلاثة أهداف أخرى.

ع.غ/ع.ج.م