البرازيل واسبانيا تُسجلان أولى حالات الوفاة بجدري القردة بعد انتشاره بين المثليين

خبراء: تضاؤل فرص وقف انتشار جدري القرود وحالة الطوارئ قد تطول

أثار علماء القلق من أن فرص وقف انتشار مرض جدري القرود تتضاءل مع تضاعف عدد الحالات كل أسبوعين، ما يثير مخاوف من أن وصول الانتشار لذروته قد يستغرق شهوراً.