البرازيل واسبانيا تُسجلان أولى حالات الوفاة بجدري القردة بعد انتشاره بين المثليين

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تسجيل أول حالتي وفاة بجدري القردة في البرازيل واسبانيا وتسجيل أكثر من عشرين ألف حالة إصابة بالمرض في جميع أنحاء العالم
أثار علماء القلق من أن فرص وقف انتشار مرض جدري القرود تتضاءل مع تضاعف عدد الحالات كل أسبوعين، ما يثير مخاوف من أن وصول الانتشار لذروته قد يستغرق شهوراً.
أعلنت منظمة الصحة العالمية جدري القردة حالة طوارئ صحية على مستوى العالم، في أعلى مستوى تحذير للمنظمة، رغم وجود خلاف في لجنة الخبراء. وأصيب بالمرض أكثر من 16 ألف شخص في أكثر من 70 دولة، خصوصاً في أوروبا.
في مواجهة ارتفاع الإصابة بجدري القرود، قررت منظمة الصحة العالمية عقد اجتماع طارئ لمناقشة الوضع. هذا لا يعني أن البشرية مهددة بوباء جديد، وإنما بعض المجموعات تحتاج إلى الحماية في مواجهة المرض أكثر من غيرها. فكيف نحقق هذا؟
هل سبب انتشار جدري القرود هو لقاح استرازينكا ضد فيروس كورونا أم أن مصدره المخابر العلمية؟ DW تابعت عدة ادعاءات شائعة وتحققت من بعض نظريات المؤامرة المنتشرة حول جدري القرود.
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