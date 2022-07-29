 البرازيل واسبانيا تُسجلان أولى حالات الوفاة بجدري القردة بعد انتشاره بين المثليين | DW الأخبار | DW | 30.07.2022

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البرازيل واسبانيا تُسجلان أولى حالات الوفاة بجدري القردة بعد انتشاره بين المثليين

تسجيل أول حالتي وفاة بجدري القردة في البرازيل واسبانيا وتسجيل أكثر من عشرين ألف حالة إصابة بالمرض في جميع أنحاء العالم

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