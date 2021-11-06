البرازيل: هل يمكن إنقاذ غابات الأمازون المطيرة؟

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سوف يتسبب تدمير الغابات المطيرة في البرازيل بكارثة عالمية. والعلماء يخشون من أن الوقت التي ستختفي فيه الغابة أصبح غير بعيد. كانت البرازيل في السابق نموذجًا يحتذى به فيما يخص حماية الغابات المطيرة. فهل ستتمكن هذه الدولة من إنقاذ غابات الأمازون؟
"في الماضي كانوا يقتلوننا بالبنادق، واليوم يقتلوننا بإزالة الغابات والسدود".
بعد أن ربحوا مبالغ ضخمة من النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص، يضخ الآن محبو أعمال الخير أموالا كثيرة من أجل حماية الطبيعة في إفريقيا. ومن بين هؤلاء المساهمين ألمان أيضا. في ما يلي أمثلة إيجابية على مثل هذه المشاريع.
وسط إجراءات أمنية مشددة، أدى الزعيم اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اليمين رئيسا للبرازيل أمام الكونغرس ليبدأ ولايته الثالثة. وغاب سلفه اليميني الشعبوي بولسونارو عن الاحتفالات ولم يسلم الوشاح الرئاسي كما جرت العادة.
توصل قادة العالم، في مؤتمر الأطراف للمناخ (كوب26) المنعقد في غلاسكو إلى اتفاقين رئيسين يهدف أحدهما إلى احتواء الغازات الدفيئة المسببة للاحترار العالمي، فيما يهدف الآخر إلى حماية الغابات.
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