 البرازيل: هل يمكن إنقاذ غابات الأمازون المطيرة؟ | عصر العولمة | DW | 03.06.2023

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عصر العولمة

البرازيل: هل يمكن إنقاذ غابات الأمازون المطيرة؟

سوف يتسبب تدمير الغابات المطيرة في البرازيل بكارثة عالمية. والعلماء يخشون من أن الوقت التي ستختفي فيه الغابة أصبح غير بعيد. كانت البرازيل في السابق نموذجًا يحتذى به فيما يخص حماية الغابات المطيرة. فهل ستتمكن هذه الدولة من إنقاذ غابات الأمازون؟

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