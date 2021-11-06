 البرازيل: كرة القدم لمساعدة غابات الأمازون | العولمة 3000 | DW | 27.08.2022

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العولمة 3000

البرازيل: كرة القدم لمساعدة غابات الأمازون

عامل مناجم ذهب سابق يؤسس نادي لكرة القدم يهدف من خلاله إلى رفع مستوى الوعي بحماية الغابات المطيرة البرازيلية.

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