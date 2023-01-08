 البرازيل ـ دا سيلفا يتعهد بالعثور على المسؤولين عن الهجمات العنيفة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 10.01.2023

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البرازيل ـ دا سيلفا يتعهد بالعثور على المسؤولين عن الهجمات العنيفة

تعهد الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا بالعثور على المسؤولين عن أحداث العنف واقتحام مبانٍ حكومية واصفاً الهجوم بأنه محاولة انقلاب، فيما أعلن البيت الأبيض عن دعمه للديمقراطية في البرازيل داعيا دا سيلفا لزيارة واشنطن.

الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا يعاين أضرار اقتحام القصر الرئاسي في برازيليا (الثامن من يناير 2023)

الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا يعاين أضرار اقتحام القصر الرئاسي في برازيليا (الثامن من يناير 2023)

تعهد الرئيس البرازيلي لويسإيناسيو لولا دا سيلفا بتحديد ومحاسبة المسؤولين عن اقتحام الحي الحكومي في برازيليا .

 ووقع لولا، الذي وصف الهجوم بأنه محاولة انقلاب، مرسوماً اتحادياً للتدخل، يسمح للحكومة بتولي مسؤولية الأمن العام في برازيليا، "رداً على الأعمال الإرهابية".

مختارات

واقتحم الآلاف من مثيري الشغب، الذين يرفضون الاعتراف بهزيمة الرئيس السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو في الانتخابات الأخيرة، الكونغرس البرازيلي والمحكمة العليا والقصر الرئاسي يوم الأحد.

وقال لولا على التلفزيون البرازيلي بعد اجتماع أمني مع أكثر من 20 حاكما في برازيليا "باسم الدفاع عن الديمقراطية لن تكون الحكومة استبدادية ولا فاترة في التعامل مع الجناة". وأضاف: "سنحقق في هذا الأمر ونجد الأشخاص الذين مولوا (الاقتحام)".

واحتُجز نحو 1500 شخص مؤقتاً في أعقاب أحداث الأحد. وأظهرت لقطات تلفزيونية لولا وحكام الولايات وهم يسيرون من قصر بالاسيو دو بلانالتو، مقر الحكومة، إلى المحكمة العليا في المساء.

وخلال أعمال العنف في برازيليا، نهب أنصار بولسونارو مبنى الكونغرس الوطني قبل توجيه غضبهم نحو المحكمة العليا القريبة وقصر بالاسيو دو بلانالتو، وظهر ضباط شرطة على شاشات التلفزيون وهم يرافقون أنصار بولسونارو إلى الحي الحكومي قبل الهجوم، ويصورون أنفسهم بالهواتف المحمولة، وواجه عدد قليل فقط من الضباط مثيري الشغب في مبنى الكونجرس وسرعان ما دفعتهم الحشود إلى الوراء.

 واستغرقت قوات الأمن عدة ساعات لاستعادة السيطرة على المنطقة، فيما خرج الآلاف إلى الشوارع في ريو دي جانيرو وساو باولو يوم الاثنين للاحتجاج على أعمال الشغب.

محتجون يحطمون واجهات زجاجية للمحكمة العليا في برازيليا

وخلال أعمال العنف في برازيليا، نهب أنصار بولسونارو مبنى الكونغرس الوطني قبل توجيه غضبهم نحو المحكمة العليا القريبة وقصر بالاسيو دو بلانالتو

ملاحقات أمنية

وبعد يوم واحد من الأحداث، أخلت الشرطة البرازيلية مخيما احتجاجيا أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في برازيليا، يوم الاثنين، واعتقلت حوالي 1500 شخص بشكل مؤقت.

وعلى إثر اندلاع أعمال العنف، أمرت المحكمة العليا في البرازيل بإخلاء مخيمات المتظاهرين، بما في ذلك مخيم كبير أمام مقر القيادة العامة للجيش، في غضون 24 ساعة، مما أدى إلى بدء عملية موسعة للشرطة، حسبما ذكرت الموقع الإخباري "جي 1".

كما أقالت المحكمة العليا في البرازيل مؤقتا حاكم برازيليا إيبانيس روشا من منصبه. وبدأ وقف أولي لمدة 90 يوما من الساعة 0830 من صباح الاثنين بالتوقيت المحلي (1130 بتوقيت جرينتش). وينظر إلى روشا على أنه حليف بولسونارو.

وقال القاضي ألكسندر دي مورايس إنه على الرغم من المؤشرات الواضحة على وقوع أعمال عنف وشيكة، فإن الحاكم لم يفعل شيئا لضمان السلامة العامة. وأضاف أن "الوقف منطقي ومناسب ومتناسب لضمان النظام العام ووضع حد للممارسات الإجرامية المتكررة".

وفي وقت سابق، أقال روشا مسؤول أمنه، وزير العدل السابق في حكومة بولسونارو أندرسون توريس.

بولسونارو "مريض"

وفي وقت لاحق يوم الاثنين ، نشر بولسونارو تغريدة عبر تويتر قال فيها إنه نقل إلى المستشفى في أورلاندو. ونقلت صحيفة "أو جلوبو" البرازيلية عنه قوله إنه يعاني من آلام شديدة في المعدة.

ولم يصدر الرئيس السابق بيانا علنياً يعترف فيه صراحة بأنه خسر في الانتخابات.

وتم نقل الرئيس السابق مراراً إلى المستشفى ، بما في ذلك في لحظات سياسية حرجة، منذ هجوم خلال الحملة الانتخابية لعام 2018 عندما تعرض للطعن، مما أدى إلى إصابات خطيرة في البطن.

دعوة لزيارة واشنطن

في سياق متصل، أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس جو بايدن أبدى، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، دعم الولايات المتّحدة "الراسخ" للديموقراطية في البرازيل ودعاه لزيارته في البيت الأبيض في مطلع شباط/فبراير.

وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إنّ بايدن أعرب خلال المكالمة الهاتفية عن "دعم الولايات المتّحدة الراسخ للديموقراطية البرازيلية والتعبير عن الإرادة الحرّة للشعب البرازيلي، كما تمّ التعبير عنها في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي فاز بها الرئيس لولا". وأضاف البيان أنّ بايدن دعا لولا لزيارته في البيت الأبيض في "مطلع شباط/فبراير"، مشيراً إلى أنّ الرئيس البرازيلي قَبِل هذه الدعوة.

ونقل البيان عن بايدن ولولا تأكيدهما على رغبتهما "بالعمل معاً بشكل وثيق للتصدّي للتحدّيات التي تواجه الولايات المتحدة والبرازيل، بما في ذلك التغيّر المناخي والتنمية الاقتصادية والسلام والأمن".

وبحسب بيان البيت الأبيض فإنّ القمّة التي ستعقد في واشنطن في مطلع شباط/فبراير بين بايدن ولولا ستشكّل مناسبة لإجراء "محادثات معمّقة خول جدول أعمال مشترك واسع النطاق".

ع.ح./ح.ز. (أ.ف.ب / د. ب.أ) 

  • في صور: البرازيل.. اقتحام مبان حكومية وأعمال تخريب "غير مسبوقة"

    أنصار بولسونارو في قصر بلانالتو

    اقتحم الآلاف من أنصار الرئيس البرازيلي السابق، اليميني جايير بولسونارو عدة مبان حكومية في العاصمة برازيليا يوم الأحد ودمروها جزئيًا. وكان العديد من المشاركين في هذا الاقتحام يرتدون ملابس صفراء ويلوحون بالعلم البرازيلي.

  • في صور: البرازيل.. اقتحام مبان حكومية وأعمال تخريب "غير مسبوقة"

    صعوبة إيقاف المتظاهرين

    استخدمت الشرطة رذاذ الفلفل والقنابل الصوتية، لكنها رغم ذلك لم تتمكن من إيقاف أنصار الرئيس السابق بولسونارو. ويبدو أن الأضرار التي لحقت بمبنى الكونغرس والقصر الرئاسي والمحكمة العليا، كبيرة.

  • في صور: البرازيل.. اقتحام مبان حكومية وأعمال تخريب "غير مسبوقة"

    الشرطة ظهرت عاجزة

    يبدو أن الشرطة في برازيليا لم تكن مستعدة لاقتحام أنصار بولسونارو، فقد تمكن المتظاهرون من الوصول حتى إلى سطح الكونغرس. وهذا المبنى العصري الذي صممه المهندس المعماري البرازيلي المعروف أوسكار نيماير، يضم العديد من الأعمال الفنية القيمة.

  • في صور: البرازيل.. اقتحام مبان حكومية وأعمال تخريب "غير مسبوقة"

    أضرار كبيرة

    أطلق المخربون العنان لغضبهم من الحكومة اليسارية الجديدة داخل مبنى الكونغرس. وبالرغم من غياب تقييم دقيق للأضرار لحد الآن، إلا أن مقاطع فيديو أظهرت نهبًا للمفروشات وتدميرًا لأعمال فنية قيمة.

  • في صور: البرازيل.. اقتحام مبان حكومية وأعمال تخريب "غير مسبوقة"

    احتلال القصر الرئاسي

    احتل أنصار بولوسونارو قصر دو بلانتالو الرئاسي واحتاجت الشرطة لساعات لإخلاء المتظاهرين من المباني التي احتلوها.

  • في صور: البرازيل.. اقتحام مبان حكومية وأعمال تخريب "غير مسبوقة"

    خروج الوضع مؤقتا عن السيطرة

    أعلنت الشرطة الاتحادية عن اعتقال 300 شخص حتى الأحد مساء. وقبلها تمت إقالة رئيس الأمن في العاصمة برازيليا من قبل حاكم المقاطعة الفيدرالية. وتتهم الأجهزة الأمنية بموالاة بعض عناصرها للرئيس السابق، والتعاطف مع المتظاهرين في برازيليا.

  • في صور: البرازيل.. اقتحام مبان حكومية وأعمال تخريب "غير مسبوقة"

    دعوة الجيش للتدخل وتنفيذ انقلاب

    لم يعترف بولسونارو صراحة بهزيمته أمام خصمه اليساري لولا دا سيلفا في الانتخابات الرئاسية التي جرت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ولم يحضر مراسم تسليم السلطة للرئيس الجديد في الأول من يناير/كانون الثاني الجاري، حيث سافر قبل ذلك إلى فلوريدا بالولايات المتحدة. ومنذ إعلان نتائج الانتخابات نظم أنصاره احتجاجات متكررة ودعوا الجيش إلى التدخل والقيام بانقلاب عسكري.

  • في صور: البرازيل.. اقتحام مبان حكومية وأعمال تخريب "غير مسبوقة"

    لولا: كانوا فاشيين

    تفقد الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الأضرار التي لحقت بقصر بلانالتو يوم الأحد. وكتب على تويتر أن الهجمات كانت "غير مسبوقة في تاريخ البرازيل" واتهم سلفه بولسونارو بتحريض أنصاره، ووصف ما قاموا به بالبربرية وقال "كانوا فاشيين. يجب العثور عليهم ومعاقبتهم". ميريم غيركه/هشام الدريوش


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Supporters of Brazilian former President Jair Bolsonaro hold a demonstration at the Esplanada dos Ministerios in Brasilia on January 8, 2023. (Photo by EVARISTO SA / AFP)

البرازيل- أنصار بولسونارو يقتحمون مبنى الكونغرس والقصر الرئاسي والمحكمة العليا 08.01.2023

في مشهد يذكر بأنصار ترامب، اقتحم المئات من أنصار الرئيس البرازيلي السابق بولسونارو مبنى الكونغرس الوطني وكذلك القصر الرئاسي والمحكمة العليا. ورفض أنصار الرئيس المهزوم قبول فوز اليساري لولا دا سيلفا في الانتخابات.