البرازيل: حملة تطعيم قياسية

غرامة مالية على الرئيس البرازيلي لعدم ارتداء الكمامة

بعد مشاركته في تجمع لراكبي الدراجات النارية دون كمامة، فرضت السلطات غرامة مالية على الرئيس جايير بولسونارو، الذي ارتبط اسمه بالاستخفاف بمخاطر كوفيد-19، رغم أن الجائحة أودت رسميا بحياة أكثر من 480 ألف شخص في بلاده.