 البرازيل: حملة تطعيم قياسية | مراسلون حول العالم | DW | 24.12.2021

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مراسلون حول العالم

البرازيل: حملة تطعيم قياسية

في مدينة توليدو الواقعة جنوب غرب البرازيل تم تقريباً تطعيم جميع السكان ضد فيروس كورونا، هذا على الرغم من نهج مسار رئيس الجمهورية بولسونارو الذي أنكر الوباء لفترة طويلة. الآن آتت معدلات التطعيم المرتفعة ثمارها.

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