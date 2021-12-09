البرازيل: حملة تطعيم قياسية

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في مدينة توليدو الواقعة جنوب غرب البرازيل تم تقريباً تطعيم جميع السكان ضد فيروس كورونا، هذا على الرغم من نهج مسار رئيس الجمهورية بولسونارو الذي أنكر الوباء لفترة طويلة. الآن آتت معدلات التطعيم المرتفعة ثمارها.
تجاوزت البرازيل حاجز نصف مليون حالة وفاة بـسبب كورونا في حصيلة ثقيلة تضع الرئيس جايير بولسونارو على فوهة بركان. الفشل في السيطرة على الوباء يفاقم من خوف البرازيليين من شبح انتشار سلالات أكثر فتكا.
رغم تقدم حملة التطعيم عالميا، فإن عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم وصل لنحو 133 مليون حالة، وعدد الوفيات يقترب من ثلاثة ملايين. وفي ألمانيا يستمر القلق لارتفاع معدل الإصابة وستبحث مع موسكو شراء لقاح سبوتنيك-في.
بعد مشاركته في تجمع لراكبي الدراجات النارية دون كمامة، فرضت السلطات غرامة مالية على الرئيس جايير بولسونارو، الذي ارتبط اسمه بالاستخفاف بمخاطر كوفيد-19، رغم أن الجائحة أودت رسميا بحياة أكثر من 480 ألف شخص في بلاده.
من تمثال المسيح في ريو دي جانيرو إلى مدرج ويمبلي في لندن مروراً بمتنزه "ديزني لاند" الترفيهي في كاليفورنيا... تحوّل بعض من أشهر معالم العالم إلى مراكز للتطعيم في إطار جهود التصدي لفيروس كورونا.
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