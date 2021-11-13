العولمة 3000

البرازيل: حارس مرمى للتأجير

يفضل الأغنياء من هواة كرة القدم تسجيل الأهداف، ويمكنهم استئجار حارس مرمى، بما يعادل أقل من 10 يورو لكل مباراة. صفقة بين الأغنياء والفقراء في البرازيل، حيث التفاوت الاجتماعي أكبر من أي مكان آخر في العالم تقريبا.