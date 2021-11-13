البرازيل: حارس مرمى للتأجير

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يفضل الأغنياء من هواة كرة القدم تسجيل الأهداف، ويمكنهم استئجار حارس مرمى، بما يعادل أقل من 10 يورو لكل مباراة. صفقة بين الأغنياء والفقراء في البرازيل، حيث التفاوت الاجتماعي أكبر من أي مكان آخر في العالم تقريبا.
أعلن الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم عن قائمة الترشيحات لجائزة أفضل حارس وأفضل مدرب على مستوى العالم في العام الحالي. وتضم القائمة حارس مرمى الأهلي المصري ومدرب المصري البورسعيدي.
ارتكب حارس مرمى ليفربول أليسون بيكر خطأين فادحين ليمنح مانشستر سيتي فوزاً ثميناً على ليفربول 4-1 في عقر داره ليوجه ضربة شبه قاضية لآمال الخاسر بالاحتفاظ بلقب بطل الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
يسدل الستار على واحد من أصعب الأعوام التي مرت على الرياضة وعلى كرة القدم خصوصا فقد عاشت الفرق الرياضة أوضاعا صعبة، وحرم الملاين من متابعة لعبتهم المفضلة. ما أهم تداعيات كورونا؟ وما أبرز المنافسات التي تجاوزت المحنة؟
حزن عميق انتشر في أرجاء العالم العربي مع وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني مارادونا، حتى أن البعض وصف مشاعره بعد معرفة الخبر بأنه شعر وكأنه تقدم في العمر عشر سنوات على الأقل.. فما سبب كل ذلك الحزن ؟
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