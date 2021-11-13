 البرازيل: حارس مرمى للتأجير | العولمة 3000 | DW | 20.11.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

العولمة 3000

البرازيل: حارس مرمى للتأجير

يفضل الأغنياء من هواة كرة القدم تسجيل الأهداف، ويمكنهم استئجار حارس مرمى، بما يعادل أقل من 10 يورو لكل مباراة. صفقة بين الأغنياء والفقراء في البرازيل، حيث التفاوت الاجتماعي أكبر من أي مكان آخر في العالم تقريبا.

مشاهدة الفيديو 04:30

المزيد من المركز الإعلامي

العولمة 3000

العولمة 3000 - نظام تنبؤ جديد بأحوال الطقس من اجل محاصيل أفضل في الهند ومواضيع أخرى 13.11.2021

Magazin Global 3000 (08.11.2021) Hafen in Tunesien. Die Menschen in den Küstenzonen Tunesiens leben hauptsächlich vom Fischfang. Das wird aufgrund von Überfischung des Mittelmeers immer schwieriger.

صيد مستدام للأسماك في تونس 13.11.2021

Magazin Global 3000 (08.11.2021) Landarbeiter trägt Zuckerrohr. Die Zuckerrohrindustrie in Ghana steckt seit Jahren in der Krise. Vor allem Kleinbauern pflanzen Zuckerrohr. Dabei setzen sie Chemie ein und verbrennen Erntereste auf den Feldern – das zerstört die Böden. Hinzukommt der Klimawandel und damit immer weniger Regen

النفايات كمورد طبيعي: قصب سكر مستدام في غانا 13.11.2021

Magazin Global 3000 (08.11.2021) Fabrikanlage stößt Co2 aus. In jeder einzelnen Sekunde strömen riesige Mengen Kohlendioxid in die Atmosphäre. Hauptgrund: Die Verbrennung fossiler Energieträger wie Öl, Kohle oder Gas vor allem für die Erzeugung von Strom und Wärme.

التقاط ثاني أكسيد الكربون: هل يمكن أن ينجح حقا؟ 13.11.2021

المزيد العولمة 3000

العولمة 3000

العولمة 3000 - بعض أصحاب المليارات الأمريكيين يريدون دفع ضرائب أكثر، ومواضيع أخرى 20.11.2021

DW Magazin Global 3000 vom 15.11.2021 In den USA fordern Multimillionäre, wie Stephen Prince, Reiche angemessen zu besteuern.

الولايات المتحدة: أثرياء يريدون دفع ضرائب أكثر 20.11.2021

DW Magazin Global 3000 vom 15.11.2021 In Südafrika hat eine NGO eine App entwickelt, die Fischern hilft, unkonventionelle Fischarten auf den Markt zu bringen.

جنوب إفريقيا: تطبيق من أجل صيد مستدام 20.11.2021

Dorfbewohner in Nepal

نيبال: حماية المناخ من الفساد 20.11.2021

اقرأ أيضا

15.6.2018*** Soccer Football - World Cup - Group A - Egypt vs Uruguay - Ekaterinburg Arena, Yekaterinburg, Russia - June 15, 2018 Uruguay's Matias Vecino and Martin Caceres in action with Egypt's Mohamed El-Shenawy, Ahmed Hegazi and Tarek Hamed REUTERS/Damir Sagolj

مرشحان عربيان لجائزة أفضل حارس ومدرب في العالم 31.10.2021

أعلن الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم عن قائمة الترشيحات لجائزة أفضل حارس وأفضل مدرب على مستوى العالم في العام الحالي. وتضم القائمة حارس مرمى الأهلي المصري ومدرب المصري البورسعيدي.

Liverpool's Mohamed Salah celebrates after he scored his side's fourth goal during the English Premier League soccer match between Liverpool and Leeds United, at the Anfield stadium, in Liverpool, Saturday, Sept. 12, 2020. (Shaun Botterill, Pool via AP) |

مانشستر سيتي يوجه ضربة شبه قاضية لآمال ليفربول بالاحتفاظ باللقب 07.02.2021

ارتكب حارس مرمى ليفربول أليسون بيكر خطأين فادحين ليمنح مانشستر سيتي فوزاً ثميناً على ليفربول 4-1 في عقر داره ليوجه ضربة شبه قاضية لآمال الخاسر بالاحتفاظ بلقب بطل الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

03.10.2020, Nordrhein-Westfalen, Köln: Fußball: Bundesliga, 1. FC Köln - Borussia Mönchengladbach, 3. Spieltag im RheinEnergieStadion. Kölner Fans halten ihre Schals in die Höhe. Foto: Marius Becker/dpa - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. | Verwendung weltweit

عام 2020.. كورونا تخيم على الملاعب وتحرم المستديرة من عشاقها 24.12.2020

يسدل الستار على واحد من أصعب الأعوام التي مرت على الرياضة وعلى كرة القدم خصوصا فقد عاشت الفرق الرياضة أوضاعا صعبة، وحرم الملاين من متابعة لعبتهم المفضلة. ما أهم تداعيات كورونا؟ وما أبرز المنافسات التي تجاوزت المحنة؟

Diego Maradona File Photo. File photo dated 19-11-2008 of Argentina manager Diego Maradona. Issue date: Tuesday November 3, 2020. Diego Maradona is to have surgery on a blood clot on his brain, his doctor has said. See PA story SOCCER Maradona. Photo credit should read Martin Rickett/PA Wire. URN:56439225 |

وفاة مارادونا .. لماذا عم كل هذا الحزن العالم العربي؟ 26.11.2020

حزن عميق انتشر في أرجاء العالم العربي مع وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني مارادونا، حتى أن البعض وصف مشاعره بعد معرفة الخبر بأنه شعر وكأنه تقدم في العمر عشر سنوات على الأقل.. فما سبب كل ذلك الحزن ؟