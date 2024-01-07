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البرازيل تودّع أسطورة كرة القدم ماريو زاغالو

٧ يناير ٢٠٢٤

شيع البرازيليون جنازة أسطورة كرة القدم ماريو زاغالو أحد آخر عمالقة الجيل الذهبي في البرازيل والذي فارق الحياة عن 92 عاماً. وأعلن الرئيس البرازيلي الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام وأمر بتنكيس الأعلام بجميع أنحاء البلاد.

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أسطورة كرة القدم الراحل ماريو زاغالو
توفي الجناح السابق للبرازيل بسبب فشل عضوي متعدد في أحد مستشفيات ريو بعد معاناته من سلسلة من المشكلات الصحيةصورة من: Hassan Ammar/AP

ودّع البرازيليون أسطورة كرة القدم ماريو زاغالو، بطل العالم أربع مرات مع منتخب بلاده كلاعب ومدرّب ومساعد مدرّب الذي توفي عن عمر ناهز 92 عاماً، وهو آخر عمالقة الجيل الذهبي في البرازيل.

وتجمع اليوم الأحد (السابع من يناير/ كانون الثاني 2024) العشرات من المشيعين الذين ارتدوا اللون الأسود أو الأصفر الخاص بالمنتخب البرازيلي أو ألوان الأندية التي دافع عنها زاغالو ودرّبها، أمام نعشه في مقر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في ريو دي جانيرو.

كما عُرضت بالقرب من نعشه، كؤوس العالم الخمس التي حققتها البرازيل المهووسة بكرة القدم، وساهم زاغالو في الفوز بأربع منها، أكثر من أي لاعب آخر في تاريخ الكرة المستديرة.

جانب من جنازة أسطورة كرة القدم ماريو زاغالو
كما عُرضت بالقرب من نعش زاغالو، كؤوس العالم الخمس التي حققتها البرازيل المهووسة بكرة القدم، وساهم هو في الفوز بأربع منهاصورة من: Lucas Figueiredo/Getty Images

وتوفي الجناح السابق للبرازيل أول أمس الجمعة بسبب فشل عضوي متعدد في أحد مستشفيات ريو بعد معاناته من سلسلة من المشكلات الصحية في الأشهر الأخيرة. وبعد وفاة الأسطورة بيليه في كانون الأول/ ديسمبر 2022، أدخل إلى المستشفى لنحو أسبوعين بسبب التهاب في الجهاز التنفّسي.

ولعب زاغالو المكنى بـ "البروفسور" إلى جانب بيليه في المنتخب الفائز بكأس العالم عامي 1958 و1962. ثم انتقل بعد ذلك لتدريب "سيليساو" وقاده للفوز بمونديال 1970، الذي كان يضم حينها "الجوهرة السوداء" والذي يعتبره الكثيرون أعظم فريق في التاريخ، وعمل كمدرب مساعد عندما كرر "راقصو السامبا" هذا الإنجاز في عام 1994.

قال إدواردو بانديرا دي ميلو الرئيس السابق لنادي فلامنغو الشهير، حيث كان زاغالو لاعباً ومديراً فنياً في مقابلة مع وكالة فرانس برس "لقد صنع تاريخا في كرة القدم. إنها خسارة فادحة". وتابع "ما فعله مع المنتخب الوطني عام 1970 يجب أن يكون مصدر إلهام لكل مدرب".

وسيعقب الجنازة العامة قداس خاص، ثم مراسم الدفن في مقبرة ساو جواو باتيستا، المثوى الأخير لبعض أشهر مواطني البرازيل.

مشجعون أمام مقر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في ريو دي جانيرو حيث سجي جثمان زاغالو لوداعه 07.01.2024
ودع عشاق الساحرة المستديرة "البروفسور" زاغالو على الطريقة البرازيليةصورة من: Lucas Figueiredo/Getty Images

الحداد ثلاثة أيام

وأعلن الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي وصف زاغالو بأنه "أحد أعظم لاعبي ومدربي كرة القدم على مرّ العصور"، الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من أمس السبت، وأمر بتنكيس الأعلام في جميع أنحاء البلاد.

وأشاد عالم كرة القدم بخصال الراحل، فقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السويسري جاني إنفانتينو إن تأثير زاغالو على كرة القدم كان "الأسمى"، كما أثنى عليه الفائزون بكأس العالم رونالدينيو وروماريو وكافو، وأطلق عليه نجم البرازيل وريال مدريد الحالي فينيسيوس جونيور لقب "الأسطورة".

وعادل إنجاز زاغالو لاحقاً بإحراز لقب المونديال كلاعب ومدرب كل من الألماني فرانتس بكنباور (1974 و1990) والفرنسي ديدييه ديشان (1998 و2018).

ع.ح/ع.ج (ا.ف.ب)

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