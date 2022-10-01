البرازيل تنتخب رئيسا جديدا والاستطلاعات تشير إلى تفوق دا سيلفا

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في البرازيل يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الانتخابات الرئاسية المحتدمة بين الرئيس السابق اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والرئيس المنتهية ولايته اليميني جايير بولسونارو
يبدو أن ائتلاف اليمين الذي تقوده السياسية اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني في طريقه للفوز في الانتخابات التشريعية الإيطالية، حسب توقعات نوايا الناخبين. وإذا صحت هذه التوقعات فستصبح ميلوني أول رئيسة حكومة في إيطاليا.
تصاعدت التوقعات بفوز ائتلاف اليمين في الانتخابات التشريعية الإيطالية وسط نسب مشاركة ضعيفة. ولو صحت التوقعات فإنّ جورجيا ميلوني زعيمة حزب "فراتيلي ديتاليا" اليميني المتطرف ستصبح أول رئيسة وزراء في إيطاليا.
يتوجه أكثر من خمسين مليون إيطالي إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمانهم وسط توقعات بأن يتصدر اليمين المتطرف النتائج بقيادة جيورجيا ميلوني وحزبها القومي "إخوة إيطاليا"، بل يمكنه أيضا الحصول على أغلبية مطلقة وتشكيل الحكومة.
يدلي الناخبون في السويد بأصواتهم اليوم في انتخابات يهيمن عليها صعود اليمين المتطرف والتيارات المناهضة للهجرة. كما تشكل قضايا الأمن والجريمة موضوع تشاحن حاد بين الأحزاب المتنافس إضافة إلى قضايا التضخم وأزمة الطاقة.
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