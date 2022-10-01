 البرازيل تنتخب رئيسا جديدا والاستطلاعات تشير إلى تفوق دا سيلفا | DW الأخبار | DW | 02.10.2022

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DW الأخبار

البرازيل تنتخب رئيسا جديدا والاستطلاعات تشير إلى تفوق دا سيلفا

في البرازيل يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الانتخابات الرئاسية المحتدمة بين الرئيس السابق اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والرئيس المنتهية ولايته اليميني جايير بولسونارو

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تصاعدت التوقعات بفوز ائتلاف اليمين في الانتخابات التشريعية الإيطالية وسط نسب مشاركة ضعيفة. ولو صحت التوقعات فإنّ جورجيا ميلوني زعيمة حزب "فراتيلي ديتاليا" اليميني المتطرف ستصبح أول رئيسة وزراء في إيطاليا.

September 24, 2022, ROME, ITALIA: Polling station officials during final preparations for the general elections inside a polling station in Rome, Italy, 24 September 2022. General elections in Italy will be held on 25 September. ANSA/ETTORE FERRARI (Credit Image: © ANSA via ZUMA Press

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