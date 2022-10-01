البرازيل تنتخب رئيسا جديدا والاستطلاعات تشير إلى تفوق دا سيلفا

توقعات: فوز ائتلاف اليمين الإيطالي في الانتخابات البرلمانية

يبدو أن ائتلاف اليمين الذي تقوده السياسية اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني في طريقه للفوز في الانتخابات التشريعية الإيطالية، حسب توقعات نوايا الناخبين. وإذا صحت هذه التوقعات فستصبح ميلوني أول رئيسة حكومة في إيطاليا.