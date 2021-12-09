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البرازيل: تقدم حملة التطعيم

بلغ عدد الوفيات بفيروس كورونا في البرازيل أكثر من 613 ألف شخص. تجربة مؤلمة، زادت بعدها نسبة الأشخاص المطعمين منذ شهر يناير حتى إنها بلغت في مدينة توليدو مئة في المئة تقريبًا.