 البرازيل: تقدم حملة التطعيم | DW الأخبار | DW | 09.12.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

البرازيل: تقدم حملة التطعيم

بلغ عدد الوفيات بفيروس كورونا في البرازيل أكثر من 613 ألف شخص. تجربة مؤلمة، زادت بعدها نسبة الأشخاص المطعمين منذ شهر يناير حتى إنها بلغت في مدينة توليدو مئة في المئة تقريبًا.

مشاهدة الفيديو 02:29

المزيد من المركز الإعلامي

Eine Kinderärztin impft einen Jungen mit dem Corona-Impfstoff Comirnaty von Biontech-Pfizer. Die Ständige Impfkommission (Stiko) spricht sich für Corona-Impfungen für alle Kinder und Jugendlichen ab zwölf Jahren aus. (zu dpa «Impfkommission spricht sich für Corona-Impfung für alle ab 12 aus») +++ dpa-Bildfunk +++

فيروس كورونا وتحدياته على البشر 09.12.2021

هدوء ثوران بركان لا بالما لليوم الثالث على التوالي 17.12.2021

بريطانيا تسجل أكبر عدد إصابات يومي بكوفيد مع سرعة انتشار أوميكرون 17.12.2021

الأمم المتحدة تخشى "انتشار العنف" في اثيوبيا 17.12.2021

المزيد DW الأخبار

بعد المحاولة الثالثة، فريدريش ميرتس يفوز برئاسة الاتحاد الديمقراطي المسيحي 17.12.2021

برلين: خمس سنوات على هجوم الدهس الأرهابي 17.12.2021

آلاف المواطنين يتظاهرون في تونس بين مؤيد ومعارض للرئيس 17.12.2021

ألماتيا: محاربة التطرف اليميني في ولاية بساكسونيا 17.12.2021

اقرأ أيضا

MONTEVIDEO, URUGUAY Äì MARCH 1ST: Valentina is a children's teacher. Teachers, professors and caregivers of children is one of the first essential areas to be vaccinated against Covid-19 in Uruguay.That center expects approximately 400 people to be vaccinated today, in Montevideo on March 1st, 2021.The nationwide immunization campaign against COVID-19 begins today for some 140,000 essential officials from various areas (education, childcare, police, firefighters and active military) with the Sinovac Chinese-origin vaccine.Uruguay is one of the last countries to start vaccination, and began in the early hours of the morning, the vaccination program at the Casa de Galicia hospital, together with more than 90 vaccinations from all over the country, began the immunization campaign against COVID-19, in which it is intended to be a historic day after almost a year of fighting the coronavirus pandemic. Carlos Lebrato / Anadolu Agency

كورونا- تقدم حملة التطعيم عالميا وقلق في ألمانيا لارتفاع معدل الإصابة 08.04.2021

رغم تقدم حملة التطعيم عالميا، فإن عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم وصل لنحو 133 مليون حالة، وعدد الوفيات يقترب من ثلاثة ملايين. وفي ألمانيا يستمر القلق لارتفاع معدل الإصابة وستبحث مع موسكو شراء لقاح سبوتنيك-في.

April 28, 2021, Anaheim, California, USA: A 16-year-old gets a Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine from Marie Thai, RN at UCI Health Family Health Center in Anaheim, CA on Wednesday, April 28, 2021 as her mom watches. UCI Health and the Anaheim Union High School District are partnering to provide COVID-19 shots to students ages 16+ and their families. (Credit Image: Â© Paul Bersebach/Orange County Register via ZUMA Wire

دراسة: المعايير الاجتماعية تلعب دورا كبيرا في الالتزام بقواعد كورونا 31.07.2021

أظهرت دراسة ألمانية جديدة الدور الكبير الذي تلعبه المعايير الاجتماعية في حسم الالتزام بالقواعد الصحية في ظل انتشار جائحة كورونا و تراجع الإقبال على تلقي التطعيم في الآونة الأخيرة. المزيد من التفاصيل: