البرازيل: تقدم حملة التطعيم

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بلغ عدد الوفيات بفيروس كورونا في البرازيل أكثر من 613 ألف شخص. تجربة مؤلمة، زادت بعدها نسبة الأشخاص المطعمين منذ شهر يناير حتى إنها بلغت في مدينة توليدو مئة في المئة تقريبًا.
رغم تقدم حملة التطعيم عالميا، فإن عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم وصل لنحو 133 مليون حالة، وعدد الوفيات يقترب من ثلاثة ملايين. وفي ألمانيا يستمر القلق لارتفاع معدل الإصابة وستبحث مع موسكو شراء لقاح سبوتنيك-في.
أظهرت دراسة ألمانية جديدة الدور الكبير الذي تلعبه المعايير الاجتماعية في حسم الالتزام بالقواعد الصحية في ظل انتشار جائحة كورونا و تراجع الإقبال على تلقي التطعيم في الآونة الأخيرة. المزيد من التفاصيل:
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