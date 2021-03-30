 البرازيل تعلن اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 01.04.2021

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أخبار

البرازيل تعلن اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا

نسخة جديدة من فيروس كورونا تظهر في البرازيل المنكوبة التي عرفت أعلى عدد من الوفيات منذ بدء الجائحة مع أكثر من 66 ألف وفاة. وظهرت النسخة لدى سيدة تقول إنها لم تسافر مؤخرا داخل أو خارج البلاد.

نسخة جديدة من فيروس كورونا تظهر في البرازيل

نسخة جديدة من فيروس كورونا تظهر في البرازيل

أعلنت السلطات الصحية في البرازيل، اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا في البلاد. وقال معهد بوتانتان للطب الحيوي على تويتر إن العلماء تعرفوا على السلالة في مدينة سوروكابا بالقرب من ساو باولو ويجرون مزيدا من الأبحاث حول الطفرة التي تشبه السلالة التي تمّ اكتشافها في جنوب أفريقيا. وتم اكتشاف السلالة لدى امرأة (34 عاما)، كانت لديها أعراض طفيفة، حسبما أفاد الموقع الإخباري "جي 1".

مختارات

ناقشت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إمكانية التعاون في مجال اللّقاح، تبعاً لنتيجة المراجعة التي تجريها وكالة الأدوية الأوروبية للقاح سبوتنيك-في الروسي.

بعد التوصل إلى لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد ساد التفاؤل العالم. لكن خطورة الفيروس الفتاك وظهور سلالات متحورة أزّم الوضع وبات الإجماع على أن اللقاح وحده لن يوصل إلى النتيجة المرجوة ولا بد من دواء.

يبدو أن الجدل حول لقاح أسترازينيكا البريطاني-السويدي لا يهدأ، فقد قررت ألمانيا تقييد استخدام هذا اللقاح لارتباطه ببعض المخاطر على الصحة، فما هي؟ وبماذا ينصح الخبراء الأشخاص الذين تلقوا هذا اللقاح؟

وقالت المريضة إنها لم تسافر مؤخرا داخل أو خارج البرازيل. ومنذ ظهور الفيروس أول مرة في الصين نهاية عام 2019، عرف تغيرات بالآلاف، لكن النسختين الأخيرتين في جنوب إفريقيا وبريطانيا، زادتا من قدرة الفيروس على الانتشار وأكد الأطباء أنها الأكثر قدرة على الانتشار وتتسبب في مسار مرضي أكثر تهديدا على حياة الإنسان. وسبق أن أشارت تقارير إعلامية سابقة عن ظهور نسخة برازيلية قبل أسابيع قليلة، وأطلقت عليها نسخة "آمازونا".

بينما اكتسحت النسخة البريطانية مستوى العدوى في أوروبا وبريطانيا وألمانيا، فوق بيانات معهد روبرت كوخ الحكومي ليل الأربعاء/الخميس (الأول من أبريل/ شباط)، فإن ما يقرب من 90 بالمائة من حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا على مدى أسبوع، تتعلق بهذه السلالة.

واستدل المعهد بالاختبارات التي أجريت في الفترة من 22 إلى 28 آذار/مارس، موضحا أن نسبة الحالات المصابة بالسلالة (بي 117) وصلت إلى 88 بالمائة. ولازالت السلطات الصحية الألمانية تؤكد على أن اللقاحات المتوفرة توفر الحماية من المرض الذي تسببه السلالة "بي 117" وسلالتان أخريان، والمقصود السلالة البرازيلية الأولى (0,1 بالمائة) وجنوب إفريقية (0,8 بالمائة).

و.ب/ع.ش (د ب أ، ا ب د)

  • جو بايدن يتلقى لقاح بيونتيك/فايزر

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    لقاح بيونتيك/ فايزر

    طورته بيونتيك الألمانية مشاركة مع فايزر الأمريكية. تبلغ نسبة فعاليته حسب آخر التجارب السريرية 95 بالمئة. هو أوّل لقاح ضد كورونا ترخص له منظمة الصحة العالمية. يستند إلى تقنية الحمض النووي الريبي (mRNA)، وهو اللقاح الأكثر انتشاراً في العالم الغربي، غير أنه تلقّى انتقادات بسبب صعوبة تخزينه، إذ يحتاج إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر للإبقاء على فعاليته.

  • لقاح موديرنا

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    موديرنا

    ثاني لقاح يرخص له الاتحاد الأوروبي بعد بيونتيك/ فايزر. طورته شركة موديرنا الأمريكية بالتعاون مع معاهد الصحة الوطنية الأمريكية للأمراض المعدية. وصلت فعاليته إلى 95 بالمئة. يعتمد التقنية نفسها تقريبا (mRNA)، لكن شروط تخزينه أقل صرامة ويحتاج 20 درجة تحت الصفر. ورغم ذلك بقيت كميات توزيعه في العالم أقلّ من اللقاح الأول، ما قد يفسر بسعره الذي يبلغ 33 دولارا للجرعة عكس اللقاح الثاني البالغ 20 دولارا.

  • لقاح سبوتنيك V

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    سبوتنيك V

    هو أول لقاح في العالم يعلن مطوروه فعاليته ضد كورونا رغم أنه لم يكن حينها قد اجتاز المرحلة الثالثة. طوّره معهد جماليا الحكومي الروسي، وتصل فعاليته إلى 92 بالمئة حسب الأرقام الروسية لكن مع تردد علمي غربي بسبب قلة المعطيات المنشورة حوله. استوردته عدة دول منها المجر والجزائر وصربيا والإمارات. يتميز بسهولة نقله وثمنه الرخيص (10 دولارات) وهو يستخدم تقنية نواقل الفيروسات الغدية (أو الغدانية).

  • AstraZeneca - Impfstoffhersteller

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    أسترازينيكا/ أكسفورد

    اللقاح الثاني الذي ترخصّ له منظمة الصحة العالمية والثالث للاتحاد الأوروبي. أرخص اللقاحات لكنه كذلك أقلها فعالية (70 بالمئة) كما شككت دول كثيرة في فعاليته بخصوص كبار السن وكذلك ضد النسخ المتحورة. طورته شركة أسترازينكا البريطانية-السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد. استوردته عدة دول بعد مساهمة معهد مصل الهند في إنتاجه. عملية نقله وتخزينه سهلة وهو كذلك يستخدم تقنية الناقل الغدي.

  • لقاح سينوفارم

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    سينوفارم

    طورته شركة سينوفارم المملوكة للدولة الصينية مع معهد بكين للمنتجات الحيوية. طرحته الإمارات أولا قبل أن ترخص له الصين، ثم استوردته عدة دول منها المغرب والأردن ومصر. وصلت نسبة فعاليته حسب مصنعيه إلى 79 بالمئة لكن المعطيات العلمية غير منشورة بالشكل المطلوب. يستخدم تقنية حقن الفيروس المعطل، وأكبر غموض يلفه هو ثمنه، إذ ذكرت عدة تقارير أن الجرعة لا تقل عن 30 دولارا بينما ذكرت أخرى سعرا أقل أو أعلى.

  • رجب طيب أردوغان يتلقى جرعة من لقاح كورونافاك

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    كورونافاك

    أنتجته شركة سينوفاك الصينية، لكن الترخيص له داخل الصين أخذ وقتا أطول. نسبة فعاليته مثيرة للجدل إذ أظهرت اختبارات في البرازيل أنها لم تتجاوز 51 بالمئة، غير أن اختبارات أخرى في تركيا التي كانت من أوائل من رخصوا له رفعت الفعالية إلى 91 بالمئة. يستخدم التقنية نفسها للقاح سينوفارم، وتحوم حوله الكثير من الأسئلة بسبب قلة المعطيات، خاصة ثمنه الذي لم ترد معطيات عنه وإن كانت تقارير قد قدرته بعشرة دولارات.

  • لقاح جونسون آند جونسون

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    جونسون آند جونسون

    طورته شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية، وبدأت جنوب إفريقيا باستخدامه رغم عدم الترخيص به في الولايات المتحدة أو أوروبا، بعدما تبين لها أنه قادر على مواجهة النسخة المتحورة، عكس ما أظهرته تجارب أولى. تصل نسبة فعاليته عالميا إلى 66 بالمئة عالميا و72 في أمريكا. يمتاز عن غيره أنه من جرعة واحدة، ما يقوّي حظوظه للانتشار أكثر. يستخدم تقنية نواقل الفيروس الغدية، وهو سهل التخزين.


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