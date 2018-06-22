البرازيل تعبر صربيا وتصعد لمواجهة المكسيك بدور الـ16

واصل منتخب البرازيل حملته نحو استعادة لقب بطولة كأس العالم لكرة القدم، الغائبة عن خزائنه منذ 16 عاما، وذلك عقب فوزه الثمين 2 / صفر على نظيره الصربي اليوم الأربعاء (27 حزيران/ يونيو 2018) في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة الخامسة في مرحلة المجموعات بالمونديال، التي شهدت تعادل سويسرا 2 / 2 مع كوستاريكا.
انفرد منتخب البرازيل بصدارة المجموعة برصيد سبع نقاط، متفوقا بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب سويسرا، ليتأهلا سويا لدور الستة عشر، في حين تجمد رصيد صربيا عند ثلاث نقاط في المركز الثالث، لتودع المسابقة مبكرا، برفقة منتخب كوستاريكا، الذي تذيل الترتيب برصيد نقطة واحدة.
افتتح باولينيو التسجيل لمنتخب البرازيل في الدقيقة 36، فيما تكفل تياغو سيلفا بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 68.
وبذلك، ضرب منتخب البرازيل، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد خمسة ألقاب، موعدا في دور الستة عشر مع منتخب المكسيك في الثاني من تموز/يوليو القادم، فيما يواجه منتخب سويسرا نظيره السويدي في اليوم التالي.
أما المنتخب الكوستاريكي، الذي كان قد حسم خروجه بالفعل قبل مباراة اليوم، فقد تفادى الهزيمة الثالثة على التوالي وحصد نقطة وحيدة قبل وداع المونديال برفقة المنتخب الصربي.
أ.ح/ع.ج (د ب أ)
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الكاتب: مهدوي رضوان