 البرازيل تستعرض أمام كوريا وتوجه رسالة تحذير قوية للمنافسين | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 05.12.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

البرازيل تستعرض أمام كوريا وتوجه رسالة تحذير قوية للمنافسين

استعرض منتخب البرازيل قدراته ومهاراته أمام نظيره الكوري الجنوبي، وصعد لدور الثمانية في نهائيات كأس العالم، المقامة حاليا في قطر، بعدما تغلب عليه برباعية في دور الـ16 للمسابقة. البرازيل ستواجه كرواتيا في ربع النهائي.

راقصو السامبا يستعرضون أمام كوريا الجنوبية ويوجهون رسالة تحذير شديدة لباقي المنتخبات المنافسة.

راقصو السامبا يستعرضون أمام كوريا الجنوبية ويوجهون رسالة تحذير شديدة لباقي المنتخبات المنافسة.

على استاد 974 بالدوحة، قدمت البرازيل، المرشحة للفوز بكأس العالم لكرة القدم، عرضا أسعد الجماهير وأنزل الرعب في المنافسين المحتملين مساء اليوم الاثنين (الخامس من ديسمبر/ كانون الأول 2022) لتكتسح كوريا الجنوبية 4-1 بفضل أربعة أهداف في الشوط الأول في مواجهتهما بدور الستة عشر بمونديال قطر.

مختارات


وتقدم المنتخب البرازيلي بعد سبع دقائق عندما وصلت تمريرة رافينيا العرضية المنخفضة إلى فينيسيوس جونيور الذي لعبها بمهارة كبيرة من فوق الحارس وثلاثة مدافعين لتسكن الشباك.

وبعد خمس دقائق أخرى أصبحت النتيجة 2-صفر بهدف عن طريق نيمار من ركلة جزاء، وهذا هو هدفه الأول في قطر والـ76 مع المنتخب ليصبح على بُعد هدف من معادلة الرقم القياسي للأسطورة بيليه. 

وأضاف ريتشارليسون للبرازيل هدفا ثالثا رائعا بعد لعبة مذهلة مع ماركينيوس وتياغو سيلفا جعلت جماهير البرازيل المبتهجة ترقص وأثارت إعجاب المشجعين المحايدين في كل مكان.

وسجل لوكاس باكيتا الهدف الرابع في الدقيقة 36. ولعب المنتخب البرازيلي الفائز بكأس العالم خمس مرات بطريقة استعراضية في الشوط الثاني، وحرمه تألق الحارس الكوري كيم سيونغ-جيو من مزيد من الأهداف، بعد أن حول انتباهه نحو مواجهة دور الثمانية ضد كرواتيا يوم الجمعة.

نيمار يسجل الهدف الثاني للبرازيل في شباك كوريا الجنوبية من ركلة جزاء (5/12/2022)

نيمار يسجل الهدف الثاني للبرازيل في شباك كوريا الجنوبية من ركلة جزاء (5/12/2022)


وبذل المنتخب الكوري جهدا كبيرا ولعب بشجاعة في محاولة لتقليل الأضرار ونال مكافأة جهوده الهجومية عندما سجل بايك سيونغ-هو هدفا رائعا بتسديدة من مسافة بعيدة في شباك الحارس أليسون قبل 13 دقيقة على النهاية.

وهذه المرة الثامنة تواليًا التي تبلغ فيها البرازيل ربع النهائي بعد أن فشلت في ذلك آخر مرة عام 1990، عندما سقطت ضد الارجنتين في الدور الـ16.


تحية ودعم من وإلى بيليه

الجماهير في ملعب 974 بالدوحة يحملون يافطة دعما للأسطورة بيليه في مرضه الحالي في مستشفى بساوباولو (5/12/2022)

الجماهير في ملعب 974 بالدوحة يحملون يافطة دعما للأسطورة بيليه في مرضه الحالي في مستشفى بساوباولو (5/12/2022)

وبعد المباراة حمل لاعبو البرازيل لافتة تحمل اسم وصورة الأسطورة بيليه وهو يحتفل بهدفه في نهائي العام 1970 على إيطاليا عندما حقق لقبه الثالث في كأس العام، وذلك في حركة دعم للنجم الأسطوري، حيث يقيم الآن في مستشفى في ساو باولو بالبرازيل يتعالج من "التهاب في الرئة"، علمًا أنه يزورها شهريًا لإعادة تقييم علاج يتلقّاه جرّاء إصابته بسرطان القولون.

وكان بيليه قد بعث برسالة دعم من المستشفى في ساو باولو إلى لاعبي منتخب بلاده قبل مواجهة كوريا الجنوبية، وكتب على حسابه بموقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي "سأشاهد المباراة من المستشفى وسأعمل على تشجيع كل واحد منكم. حظا سعيدا!"

ص.ش/أ.ح (د ب أ، روتيرز، أ ف ب )

  • الساحر موسيالا

    بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر

    جمال موسيالا 19 عاما (ألمانيا)

    أصبح موسيالا الوجه الجديد للمنتخب الألماني والفائز بكأس العالم في أربع مرات. وبالرغم من صغر سنه، يستعد نجم بايرن ميونيخ للعب دور رئيسي في مونديال قطر. ويتميز موسيالا بقدرته على المراوغة بالقدمين، وتسجيل الأهداف وإبداعه فوق المستطيل الأخضر.

  • Fußball Bundesliga | Borussia Dortmund - VfB Stuttgart | Jude Bellingham

    بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر

    جودي بيلنغهام (19 عاما)

    أبرز موهبة في بروسيا دورتموند والمنتخب الإنكليزي، شخصيته على أرضية الملعب أكبر بكثير من عمره، حتى أنه حمل شارة قيادة دورتموند في غياب الكابتن هوملز. لاعب خط وسط ، صانع ألعاب، هداف، قائد، يلعب في دورتموند منذ منتصف عام 2020، وكل عيون الأندية الإنكليزية عليه، إذ ترغب بعودة ابنها إليها من ملاعب ألمانيا.

  • المتألق غابي

    بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر

    غابي 18 عاما (إسبانيا)

    غابي أصغر لاعب دولي في تاريخ إسبانيا. وجعله تألقه عنصرا لاغنى عنه في تشكيلة المنتخب الإسباني. ويتميز نجم برشلونة بقدرته على المراوغة وتمرير الكرة، ما جعله يدخل في خانة المقارنات مع عظماء اللعبة الإسبان على غرار إنييستا وتشافي، والذين فازوا بكأس العالم سنة 2010. ويعد غابي القائد الجديد للجيل الحالي من المنتخب الإسباني وينتظر منه أن يقوده للقمة مجددا.

  • الزئبقي ساكا.

    بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر

    ساكا 21 عاما (إنجلترا)

    شارك ساكا في أول بطولة دولية له مع المنتخب الإنجليزي في يورو 2020. وأهدر ساكا ركلة جزاء حاسمة ضد المنتخب الإيطالي في المباراة النهائية. رغم ذلك، أصبح ساكا أكثر ثقة أمام المرمى وتأثيرا على الرغم من الهجمات العنصرية التي تعرض لها لاحقا. ويعد نجم أرسنال من الشباب الموهوبين في المنتخب الإنجليزي.

  • المبدع كوبو.

    بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر

    كوبو 21 عاما (اليابان)

    يلقب بـ"ميسي اليابان" ويتمتع بقدم يسرى ساحرة. كوبو نجم المنتخب الياباني ولاعب فريق ريال سوسيدا من اللاعبين الذين يستمتع المشاهد بمتابعتهم رغم أنه ليس فعالا دائما، ويحتاج إلى تسجيل المزيد من الأهداف. ويأمل المنتخب الياباني أن تساعده عبقرية كوبو في تخطي مجموعة صعبة في كأس العالم تضم: إسبانيا، ألمانيا وكوستاريكا.

  • المحارب كامافينغا.

    بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر

    كامافينغا 20 عاما (فرنسا)

    رأى كامافينغا النور في مخيم للاجئين في أنغولا لأبوين كونغوليين، لكنه انتقل إلى فرنسا وهو في الثانية من عمره. يشغل مركز وسط الميدان ويتميز بقدرته على المراوغة والتمرير. كما أنه فاز مع ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا 2022. ويتوقع أن يلعب كامافينغا دورا رئيسا مع منتخب فرنسا الساعي للحفاظ على لقبه.

  • الفنان رودريغو

    بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر

    رودريغو 21 عاما (البرازيل)

    يعتبر رودريغو أحد أهم المواهب الهجومية الشابة في البرازيل. رغم أن اللاعب الشاب قد يجد صعوبة في ضمان اشتراكه مع منتخب مليء بخيارات هجومية رائعة، إلا أن رودريغو قادر على تقديم إضافة خاصة: عين ثاقبة فوق الملعب وخلق فرص للتسجيل. أما في حال حصول لاعب ريال مدريد عى فرصته باللعب، فإنه يصعب سحبه مع أرضية الملعب.

  • الأنيق رينا.

    بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر

    جيو رينا 20 عاما (الولايات المتحدة)

    إيرليينغ هالاند، الذي لم يتأهل مع المنتخب النرويجي إلى كأس العالم، أشار إلى زميله السابق في بوروسيا دورتموند جيو رينا بأنه "الحلم الأمريكي". ويوصف رينا باللاعب الأنيق ويضفي الكثير من التنوع على خط الوسط الهجومي للولايات المتحدة. باستثناء الإصابات، التي عانى منها كثيراً، فإن رينا سيكون عنصرا أساسيا في كتيبة المنتخب الأمريكي في كأس العالم بقطر.

  • السريع جيان.

    بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر

    فيليكس أفينا جيان 19 عاما (غانا)

    قدم جيان مستويات رائعة ساعدته على حجز مكانة له مع روما الإيطالي في الموسم الماضي. واستطاع المهاجم الغاني أن يترك بصمته مع فريقه السابق اعتمادا على سرعته الكبيرة التي تزعج المدافعين، وسرعة تفكيره واتخاذ القرار فوق ملعب المباراة.

  • المميز أنيس.

    بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر

    أنيس بن سليمان 21 عاما (تونس)

    أنيس لاعب خط وسط شاب متعدد الاستخدامات، وسيعتمد عليه المنتخب التونسي لدعم خط الهجوم. مثل أنيس سابقا منتخب الدنمارك في فئة أقل من 19 عاما، لكنه اختار اللعب مع المنتخب التونسي سنة 2019. يتميز لاعب بروندبي بابداعه ويطمح لمساعدة تونس على تجاوز دور المجموعات، التي أوقعت "نسور قرطاج" مع فرنسا، أستراليا والدنمارك. إعداد: لولادي أديوجي/ ر.م


مواضيع ذات صلة

Croatia's Ivan Perisic, center, celebrates after scoring his side's opening goal during the World Cup round of 16 soccer match between Japan and Croatia at the Al Janoub Stadium in Al Wakrah, Qatar, Monday, Dec. 5, 2022. (AP Photo/Luca Bruno)

بركلات الترجيح - كرواتيا إلى ربع النهائي على حساب اليابان 05.12.2022

بعدما حقق مفاجأتين في دور المجموعات بالفوز على ألمانيا ثم إسبانيا، خسر منتخب اليابان أمام كرواتيا في دور الـ16 بمونديال قطر ليودع البطولة بعد تألق حارس المرمى الكرواتي في التصدى لثلاث ركلات ترجيح يابانية.

LUSAIL CITY, QATAR - NOVEMBER 28: Cristiano Ronaldo celebrates after scoring Portugals first goal during the FIFA World Cup, WM, Weltmeisterschaft, Fussball Qatar 2022 Group H match between Portugal and Uruguay at Lusail Stadium on November 28, 2022 in Lusail City, Qatar. Photo by Sebastian Frej/MB Media WCS PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xSebastianxFrej/MBxMediax

انتقادات لرونالدو ..نرجسية أم رد فعل طبيعي؟ 29.11.2022

أثارت ردات فعل رونالدو على هدفي منتخب بلاده ضد الأوروغواي النقاش واشتعل الجدل حولها على مواقع التواصل. هل أحرز رونالدو فعلا الهدف الأول؟ وهل حزن رونالدو لأنه كان خارج الملعب عندما حصلت البرتغال على ركلة جزاء؟

Football - FIFA World Cup, WM, Weltmeisterschaft, Fussball - Group G - Brazil v Serbia 24th November 2022 - FIFA World Cup - Group G - Brazil v Serbia - Richarlison of Brazil scores their second goal - Photo: Simon Stacpoole / Offside. Doha Qatar *** Fuﬂball FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Gruppe G Brasilien gegen Serbien 24. November 2022 FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Gruppe G Brasilien gegen Serbien Richarlison von Brasilien erzielt sein zweites Tor Foto Simon Stacpoole Abseits Doha Katar PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xSimonxStacpoolexOffside

مونديال 2022: البرازيل تهزم صربيا بثنائية ريتشارليسون 24.11.2022

تغلّبت البرازيل على صربيا بهدفين نظيفين في مستهل مشوارها في مونديال قطر 2022. وبذلك حصد المنتخب البرازيلي أول ثلاث نقاط له في البطولة ليتصدر مجموعته بفارق الأهداف أمام المنتخب السويسري، الذي تغلب على الكاميرون بهدف نظيف.