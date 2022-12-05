البرازيل تستعرض أمام كوريا وتوجه رسالة تحذير قوية للمنافسين

على استاد 974 بالدوحة، قدمت البرازيل، المرشحة للفوز بكأس العالم لكرة القدم، عرضا أسعد الجماهير وأنزل الرعب في المنافسين المحتملين مساء اليوم الاثنين (الخامس من ديسمبر/ كانون الأول 2022) لتكتسح كوريا الجنوبية 4-1 بفضل أربعة أهداف في الشوط الأول في مواجهتهما بدور الستة عشر بمونديال قطر.



وتقدم المنتخب البرازيلي بعد سبع دقائق عندما وصلت تمريرة رافينيا العرضية المنخفضة إلى فينيسيوس جونيور الذي لعبها بمهارة كبيرة من فوق الحارس وثلاثة مدافعين لتسكن الشباك.

وبعد خمس دقائق أخرى أصبحت النتيجة 2-صفر بهدف عن طريق نيمار من ركلة جزاء، وهذا هو هدفه الأول في قطر والـ76 مع المنتخب ليصبح على بُعد هدف من معادلة الرقم القياسي للأسطورة بيليه.

وأضاف ريتشارليسون للبرازيل هدفا ثالثا رائعا بعد لعبة مذهلة مع ماركينيوس وتياغو سيلفا جعلت جماهير البرازيل المبتهجة ترقص وأثارت إعجاب المشجعين المحايدين في كل مكان.

وسجل لوكاس باكيتا الهدف الرابع في الدقيقة 36. ولعب المنتخب البرازيلي الفائز بكأس العالم خمس مرات بطريقة استعراضية في الشوط الثاني، وحرمه تألق الحارس الكوري كيم سيونغ-جيو من مزيد من الأهداف، بعد أن حول انتباهه نحو مواجهة دور الثمانية ضد كرواتيا يوم الجمعة.

نيمار يسجل الهدف الثاني للبرازيل في شباك كوريا الجنوبية من ركلة جزاء (5/12/2022)



وبذل المنتخب الكوري جهدا كبيرا ولعب بشجاعة في محاولة لتقليل الأضرار ونال مكافأة جهوده الهجومية عندما سجل بايك سيونغ-هو هدفا رائعا بتسديدة من مسافة بعيدة في شباك الحارس أليسون قبل 13 دقيقة على النهاية.

وهذه المرة الثامنة تواليًا التي تبلغ فيها البرازيل ربع النهائي بعد أن فشلت في ذلك آخر مرة عام 1990، عندما سقطت ضد الارجنتين في الدور الـ16.



تحية ودعم من وإلى بيليه

الجماهير في ملعب 974 بالدوحة يحملون يافطة دعما للأسطورة بيليه في مرضه الحالي في مستشفى بساوباولو (5/12/2022)

وبعد المباراة حمل لاعبو البرازيل لافتة تحمل اسم وصورة الأسطورة بيليه وهو يحتفل بهدفه في نهائي العام 1970 على إيطاليا عندما حقق لقبه الثالث في كأس العام، وذلك في حركة دعم للنجم الأسطوري، حيث يقيم الآن في مستشفى في ساو باولو بالبرازيل يتعالج من "التهاب في الرئة"، علمًا أنه يزورها شهريًا لإعادة تقييم علاج يتلقّاه جرّاء إصابته بسرطان القولون.

وكان بيليه قد بعث برسالة دعم من المستشفى في ساو باولو إلى لاعبي منتخب بلاده قبل مواجهة كوريا الجنوبية، وكتب على حسابه بموقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي "سأشاهد المباراة من المستشفى وسأعمل على تشجيع كل واحد منكم. حظا سعيدا!"

ص.ش/أ.ح (د ب أ، روتيرز، أ ف ب )