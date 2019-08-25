 البرازيل ترفض مساعدة مجموعة السبع لإخماد حرائق الأمازون | أخبار | DW | 27.08.2019

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أخبار

البرازيل ترفض مساعدة مجموعة السبع لإخماد حرائق الأمازون

البرازيل ترفض المساعدة المقدمة من قبل مجموعة السبع لإخماد حرائق الأمازون، وهجوم غير مسبوق ضد الرئيس الفرنسي ماكرون من قبل وزراء برازيليين يذكروه بماضي فرنسا الاستعماري.

Brasilien Waldbrände Löschflugzeug (picture-alliance/AP Photo/Brazil Ministry of Defense)

رفضت البرازيل ليل الاثنين الثلاثاء (28 أغسطس/ آب 2019)، مساعدة دول مجموعة السبع لإخماد الحرائق في غابات الأمازون، على ما أعلن كبير موظفي إدارة الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، داعيا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للاهتمام بـ"بلاده ومستعمراته".

مختارات

تزود الغابات المطيرة في منطقة الأمازون جميع أنحاء أمريكا الجنوبية بـ "الأنهار الطائرة"، وتساهم في استقرار مناخ العالم كما أن بها أكبر تنوع بيولوجي في العالم. اختفاء أشجارها بفعل القطع أو الحرائق له تبعات خطيرة. (24.08.2019)

قال الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو إن حكومته ستتبع سياسة عدم التسامح المطلق مع مشعلي الحرائق، فيما عبأ بولسونارو الجيش للمساعدة في إطفاء الحرائق، وشدد على أنه لا يجب فرض عقوبات على البرازيل بسبب حرائق غابات الأمازون. (24.08.2019)

على خلفية حرائق الغابات في الأمازون، طلبت المستشارة الألمانية من قمة السبع إشارة لوقف الحرائق، وألمح وزير خارجيتها لعواقب محتملة بالنسبة لاتفاقية تحرير التجارة بين الاتحاد الأوروبي وتكتل دول أمريكا الجنوبية "ميركوسور". (24.08.2019)

وقال أونيكس لورنزوني متحدثا لموقع "جي 1" الإخباري "نقدّر (العرض) لكنّ هذه الموارد قد تكون مفيدة أكثر لإعادة تشجير أوروبا"، وهو تصريح أكدته الرئاسة البرازيلية لوكالة فرانس برس.

وجاء ذلك ردًّا على وعد قطعته مجموعة السبع في قتام القمة التي عقت إلى غاية يوم أمس الاثنين في بياريتس بجنوب غرب فرنسا، بتخصيص 20 مليون دولار كإجراء طارئ لإرسال طائرات من أجل إخماد الحرائق الهائلة المشتعلة في غابات الأمازون البرازيلية. إلى جانب دعم خطة إعادة تشجير على مستوى الأمم المتحدة سيتم وضع اللمسات الاخيرة عليها خلال الجمعية العامة للمنظمة الدوليّة في نهاية أيلول/ سبتمبر القادم.

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حرائق الأمازون: كارثة بيئية

,غضافة إلى إرسال طائرات، تعتزم فرنسا تقديم دعم عسكري من قواتها المنتشرة في غويانا، في ظل تهديد الرئيس ماكرون بوقف العمل باتفاق تجاري للاتحاد الأوروبي مع مجموعة من دول أمريكا الجنوبية بسبب أسلوب تعامل البرازيل مع هذه الحرائق المستعرة في منطقة توصف بـ"الرئة التي يتنفس منها العالم".

وردّ لورنزوني على قرارات مجموعة السبع بالقول إن "ماكرون يعجز حتى عن تفادي حريق يمكن توقّعه في كنيسة مدرجة في التراث العالمي للبشرية، ويريد إعطاءنا أمثولات لبلادنا؟"، في إشارة إلى الحريق الذي طال كاتدرائية نوتردام في باريس في 15 نيسان/ أبريل الماضي. وتابع "لديه الكثير من العمل المترتب عليه في بلاده وفي المستعمرات الفرنسية"، ملمحا بذلك إلى المقاطعات الفرنسية ما وراء البحار ومن ضمنها غويانا المحاذية للبرازيل والتي تضم مساحة صغيرة من غابة الأمازون.

مشاهدة الفيديو 42:36

حماة الأمازون

من جهته، اعتبر وزير الدفاع البرازيلي فرناندو أزيفيدو إي سيلفا أن حرائق الأمازون "تحت السيطرة" مع نشر أكثر من 2500 عسكري وهطول أمطار في غرب الأمازون على حد قوله. ورأى وجود "بعض المبالغة" في تقييم الوضع مؤكدا لصحافيين عند خروجه من اجتماع مع بولسونارو أن البرازيل عرفت "ذروات حرائق أكثر خطورة" في بعض السنوات.

يذكر أن البرازيل قبلت مساعدة إسرائيل في إرسال طائرة لإخماد الحرائق، كما يعول على مساعدة تشيلي والإكوادور اللتين عرضتا تقديم دعم مادي وبشري.

و.ب/ح.ز (أ ف ب، رويترز)

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