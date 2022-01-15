البرازيل: الغناء الشعبي لانقاذ التجارة

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الغناء تراث شعبي قديم يحتاج لاعادة الإحياء وتسويقه بنجاح، كانت تلك فكرة بعض نساء إحدى قرى البرازيل اللواتي يشتغلن في القطن والنسيج. بعد انخفاض المبيعات بسبب جائحة كورونا تحولن إلى الغناء والتراث الشعبي لتسويق منتجاتهن.
أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 100 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء، وهو ما يعادل نحو 1.3 في المئة من سكان العالم، فيما تجاوز عدد الوفيات المليونين.
يهدد انتشار المعلومات المزيفة وأحيانا الدراسات المتناقضة الجهود العالمية لإيجاد أفضل السبل لمواجهة جائحة كورونا. ومن تداعيات ذلك ارتفاع نسبة المشككين في التلقيح ضد الفيروس، كما الجدل الذي رافق عددا من الدراسات العلمية.
اهتمت الصحافة الألمانية بالجزائر في الأسابيع الماضية من زاويتين: الأولى استغلال الحجر الصحي لشن حملة اعتقالات واسعة ضد رموز الحراك الشعبي. والثانية انهيار أسواق النفط العالمية وتداعياتها الكارثية على اقتصاد البلاد.
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