البرازيل: الغناء الشعبي لانقاذ التجارة

جائحة كورنا عالميا..عدد الإصابات يتجاوز 100 مليون حالة

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 100 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء، وهو ما يعادل نحو 1.3 في المئة من سكان العالم، فيما تجاوز عدد الوفيات المليونين.