 البرازيل: الغناء الشعبي لانقاذ التجارة | العولمة 3000 | DW | 22.01.2022

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العولمة 3000

البرازيل: الغناء الشعبي لانقاذ التجارة

الغناء تراث شعبي قديم يحتاج لاعادة الإحياء وتسويقه بنجاح، كانت تلك فكرة بعض نساء إحدى قرى البرازيل اللواتي يشتغلن في القطن والنسيج. بعد انخفاض المبيعات بسبب جائحة كورونا تحولن إلى الغناء والتراث الشعبي لتسويق منتجاتهن.

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