البرازيلي نيتو: نيمار ليس في مرتبة ميسي ورونالدو

قال اللاعب البرازيلي السابق خوزيه فيريرا نيتو إن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا بعيد جداً عن مستوى ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، وأضاف نيتو في تصريحات لقناة "Esporte Interativo" البرازيلية أن نجم باريس سان جيرمان تسبب في خروج البرازيل من كأس العالم.

وواصل نيتو (52 عاماً) هجومه على مواطنه قائلاً "نيمار واحد من أحسن اللاعبين في العالم، لكن هل شاهدت ميسي يلعب ضد ريال مدريد؟ هل شاهدت ميسي يلعب ضد إشبيلية؟"، وأردف: "هل شاهدت رونالدو يلعب في يوفنتوس في سن 34 ؟ إنه هداف الدوري الإيطالي".

وتابع نيتو "إنه (نيمار) ليس لاعباً، إنه رجل مشهور ومدلل. لا تستطيع الحديث عنه لأن والده يغضب والوحيد الذي كان يملك الشجاعة للقيام بذلك هو كازاغراندي (لاعب برازيلي سابق) وأنا".

وكان الدولي البرازيلي السابق والتر كازاغراندي قد وجه بدوره انتقادات لاذعة إلى نيمار، وقال في تصريحات نشرها موقع صحيفة "ماركا" الإسبانية "لا يتوفر نيمار على جودة ليونيل ميسي ودييغو مارادونا وكريستيانو رونالدو، الذين يستطيعون تغيير المباراة في أي لحظة".

وعن كأس العالم الأخيرة في روسيا، وخروج المنتخب البرازيلي على يد بلجيكا قال نيتو "خسرنا كأس العالم بسببه (نيمار)، لأنه لم يلعب جيداً في المنتخب الوطني".

في المقابل، يواصل نيمار دا سيلفا يواصل ابتعاده عن المستطيل الأخضر بسبب إصابة تعرض لها قبل أسابيع في مباراة باريس سان جيرمان أمام ستراسبورغ برسم الدور الـ 32 لكأس فرنسا. ويرتقب عودة نيمار إلى الملاعب في وقت قريب.

يشار إلى أن نيمار دا سيلفا، زاد مؤخراً من حدة التكهنات بشأن مستقبله الكروي مع باريس سان جيرمان، إذ قال النجم البرازيلي في تصريحات صحفية نقلها موقع صحيفة "سبورت" الإسبانية "حياة لاعب كرة القدم سريعة...لا أحد يعلم ما سيحدث غداً".