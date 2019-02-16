 البرازيلي نيتو: نيمار ليس في مرتبة ميسي ورونالدو | عالم الرياضة | DW | 05.03.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

عالم الرياضة

البرازيلي نيتو: نيمار ليس في مرتبة ميسي ورونالدو

في تصريحات صحفية مثيرة، هاجم الدولي البرازيلي السابق نيتو مواطنه النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا. نيتو رفض وضع نيمار في مرتبة واحدة مع رونالدو وميسي، وأكد أن النجم البرازيلي تسبب في إقصاء البرازيل من كأس العالم الأخيرة.

Fussball Champions League Spieltag 5 Gruppe C l Paris PSG vs Liverpool Tor 2:0 - Neymar (Reuters/B. Tessier)

صورة من الأرشيف.

قال اللاعب البرازيلي السابق خوزيه فيريرا نيتو إن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا بعيد جداً عن مستوى ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، وأضاف نيتو في تصريحات لقناة "Esporte Interativo" البرازيلية أن نجم باريس سان جيرمان تسبب في خروج البرازيل من كأس العالم.

وواصل نيتو (52 عاماً) هجومه على مواطنه قائلاً "نيمار واحد من أحسن اللاعبين في العالم، لكن هل شاهدت ميسي يلعب ضد ريال مدريد؟ هل شاهدت ميسي يلعب ضد إشبيلية؟"، وأردف: "هل شاهدت رونالدو يلعب في يوفنتوس في سن 34 ؟ إنه هداف الدوري الإيطالي".

وتابع نيتو "إنه (نيمار) ليس لاعباً، إنه رجل مشهور ومدلل. لا تستطيع الحديث عنه لأن والده يغضب والوحيد الذي كان يملك الشجاعة للقيام بذلك هو كازاغراندي (لاعب برازيلي سابق) وأنا".

مختارات

في الوقت الذي تحاصر فيه الشائعات مستقبل لاعب باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا، أوضحت تقارير صحفية أن شخصية النجم البرازيلي وبعض تصرفاته قد تعيق انتقاله المحتمل إلى ريال مدريد نهاية الموسم الحالي. (24.01.2019)

أبدى نجم باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا إعجابه بـ"عبقرية" المدرب الألماني توماس توخيل. النجم البرازيلي أكد أن الفريق الباريسي قادر على اعتلاء منصة التتويج الأوروبية والفوز بمسابقة دوري أبطال أوروبا نهاية الموسم الحالي. (16.02.2019)

 وكان الدولي البرازيلي السابق والتر كازاغراندي قد وجه بدوره انتقادات لاذعة إلى نيمار، وقال في تصريحات نشرها موقع صحيفة "ماركا" الإسبانية "لا يتوفر نيمار على جودة ليونيل ميسي ودييغو مارادونا وكريستيانو رونالدو، الذين يستطيعون تغيير المباراة في أي لحظة".

وعن كأس العالم الأخيرة في روسيا، وخروج المنتخب البرازيلي على يد بلجيكا قال نيتو "خسرنا كأس العالم بسببه (نيمار)، لأنه لم يلعب جيداً في المنتخب الوطني".

في المقابل، يواصل نيمار دا سيلفا يواصل ابتعاده عن المستطيل الأخضر بسبب إصابة تعرض لها قبل أسابيع في مباراة باريس سان جيرمان أمام ستراسبورغ برسم الدور الـ 32 لكأس فرنسا. ويرتقب عودة نيمار إلى الملاعب في وقت قريب.

يشار إلى أن نيمار دا سيلفا، زاد مؤخراً من حدة التكهنات بشأن مستقبله الكروي مع باريس سان جيرمان، إذ قال النجم البرازيلي في تصريحات صحفية نقلها موقع صحيفة "سبورت" الإسبانية "حياة لاعب كرة القدم سريعة...لا أحد يعلم ما سيحدث غداً".

  • Matthew Stafford (picture-alliance/AP Photo/P. Sancya)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة العاشرة: ماثيو ستافورد

    في كرة القدم الأمريكية لا يزال بإمكان النجوم جني الكثير من المال، حتى من دون الفوز بالألقاب، على غرار ماتيو ستافورد الذي يلعب في فريق ديترويت ليونز. إذ يكسب ستافورد (30 عاما) من ممارسة هذه الرياضة 50,7 مليون يورو سنويا.

  • USA New England Patriots gegen Atlanta Falcons | Matt Ryan (picture alliance/dpa/E. S. Lesser)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة التاسعة: مات ريان

    لاعب وسط اتلانتا فالكونز مات ريان هو أيضا من نجوم كرة القدم الأمريكية، الذي دخل قائمة 100 أعلى الرياضيين دخلا في العالم، حيث يجني 57.4 مليون يورو سنويا.

  • 5. Bildergalerie Sportfoto Mai 2018 Stephen Curry von Golden State Warriors (Reuters/USA TODAY Sports/K. Terada)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة الثامنة: ستيفن كاري

    ستيفن كاري، الرجل الذي يظهر في اللحظات الحاسمة، ليس لأن لاعب فريق غولدن ستايت ووريوز لكرة السلة الأمريكية لا يستطيع فقط خداع قانون الجاذبية (كما توضح الصورة)، بل أيضا بسبب رمياته الثلاثية أو حتى من أمكنة أبعد من ذلك، حيث تُساعد يد ستيفن كاري السحرية في الحصول على دخل سنوي قدره 65.6 مليون يورو.

  • Roger Federer Tennis (Getty Images/A. Bello)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة السابعة: روجر فيدرير

    مايسترو كرة المضرب السويسري روجر فيدرير، الذي عاد بقوة في سنة 2017 وحقق لقبين من البطولات الأربع الكبرى وسبع بطولات أخرى، جلبت له الكثير من المال، حيث بلغ دخله السنوي 65.8 مليون يورو.

  • Bildergalerie Sportfoto des Monats April 2018 5 (Getty Images/G. Shamus)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة السادسة: ليبرون جيمس

    يُلقبه عشاقه بـ"الملك جيمس" أو "المختار". فاز نجم الدوري الأمريكي لكرة السلة بثلاث بطولات، ومنحته شركة "نايكي" للملابس الرياضية سنة 2015 عقدا إعلانيا مدى الحياة، يُشكل الجزء الأكبر من دخله السنوي البالغ 72.9 مليون يورو.

  • Olympia Rio 16 20 08 Fußball Deutschland Brasilien Finale (Reuters/M. Brindicci)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة الخامسة: نيمار

    في البرازيل يُعد نيمار اللاعب الأغلى، لكن عالميا لا يزال صاحب أغلى صفقة في كرة القدم (222 مليون يورو) يقبع في ظل رونالدو وميسي، حيث يبلغ دخل النجم البرازيلي سنويا 76.7 مليون يورو.

  • Connor McGregor (picture alliance/AP Photo/J. Cortez)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة الرابعة: كونر ماكغريغور

    من هو كونر ماكغريغور؟ إنه مصارع فنون رياضية مختلطة، لكن لا يجني من هذه الرياضة الكثير من المال. ففي الملاكمة تجرع ماكغريغور كأس الهزيمة أمام النجم فلويد مايويذر في نزال قوي الصيف الماضي، بيد أنه حصل في هذا المباراة فقط، على 63.9 مليون يورو، وهو أضعاف ما يجنيه في رياضة الفنون القتالية المختلطة. ويكسب ماكغريغور في السنة 84.4 مليون يورو.

  • UEFA Champions League | Real Madrid v Juventus Turin - Fallrückzieher von Cristiano Ronaldo (Imago/Insidefoto)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة الثالثة: كريستيانو رونالدو

    تراجع كريستيانو رونالدو من المرتبة الأولى إلى الثالثة، بالرغم من أن دخل النجم البرتغالي السنوي ارتفع من 83 إلى 92.1 مليون يورو، فقد تجاوزه بعض نجوم الرياضة بمن فيهم منافسه المباشر (ميسي). لكن، من يعرف رونالدو جيدا يعي أن هذا سيجعله أكثر طموحا.

  • La Liga Deportivo La Coruna v Barcelona Messi (Imago)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة الثانية: ليونيل ميسي

    قد تقول الألسنة السيئة إن جزءا من دخل ليونيل ميسي السنوي، والبالغ 94.6 مليون يورو يعود على الأرجح إلى دافعي الضرائب الإسبان، خاصة بعد مشاكل النجم الأرجنتيني الضريبية، فيما يُواصل نادي برشلونة الدفع بسخاء لصاحب القدم اليسرى الساحرة، فضلا عن عائدات الإعلانات مثل شركة "أديداس" الألمانية للملابس الرياضية.

  • USA Las Vegas Boxkampf Floyd Mayweather Jr. - Conor McGregor (Reuters/S. Marcus)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة الأولى: فلويد مايويذر

    نعم يعيش الملاكمون المحترفون حياة خطرة، ويتحتم عليهم تحاوز الكثير من العراقيل ليصبحوا مشاهير. لكن الملايين تعوض كل هذه الآلام والمصاعب، حيث وصل دخل فلويد مايويذر السنوي إلى 242.9 مليون يورو. أي أن الملاكم الأمريكي يجني 4.67 مليون يورو في الأسبوع أو حوالي 28 ألف يورو في الساعة!.

  • Aserbaidschan Formel 1 Qualifying | Sebastian Vettel (Getty Images/M. Thompson)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    الألماني الأفضل...

    إنه سبياستيان فيتيل بطل العالم أربع مرات في سباقات الفورمولا واحد. بيد أن بطل العالم الألماني تراجع من المرتبة 14 إلى 18، وذلك بالرغم من زيادة دخله بـ 2 مليون يورو ليصل إلى 36 مليون يورو سنويا. في حين احتل منافسه البريطاني لويس هاميلتون المرتبة 12 بدخل سنوي قدره 43.5 مليون يورو. فيتيل هو الألماني الوحيد المتواجد في قائمة مجلة "فوربس" لأعلى 100 رياضي دخلا في العالم.

  • French Open (picture-alliance/M. Euler)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    لا إمرأة في القائمة

    المساواة في الأجور بين الرجال والنساء؟ بالتأكيد ليس في الرياضة الاحترافية، إذ لا تتواجد أي امرأة في قائمة مجلة "فوربس" لأغنى 100 رياضي في العالم. و تسببت إجازة الأمومة في خروج بطلة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز من القائمة، بعدما احتلت السنة الماضية المرتبة 51 بدخل سنوي قدره 15.7 مليون يورو. إعداد : يوشوا فيبر/ رضوان مهدوي

    الكاتب: مهدوي رضوان


مختارات

الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

كشفت مجلة "فوربس" الأمريكية عن قائمة أغنى 100 رياضي في العالم، التي تصدرها رياضي من خارج عالم كرة القدم، فيما شهدت القائمة غيابا كليا للمرأة. ألبوم الصور التالي يُسلط الضوء على الرياضيين الأعلى دخلا في العالم. (07.06.2018)  

مواضيع ذات صلة

UEFA Champions League | Paris St Germain vs. Crvena Zvezda Thomas Tuchel

نيمار يتغنى بـ"عبقرية" توخيل 16.02.2019

أبدى نجم باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا إعجابه بـ"عبقرية" المدرب الألماني توماس توخيل. النجم البرازيلي أكد أن الفريق الباريسي قادر على اعتلاء منصة التتويج الأوروبية والفوز بمسابقة دوري أبطال أوروبا نهاية الموسم الحالي.

Fußball Spanien Real Madrid v Real Valladolid

تذبذب المستوى يُحاصر أربعة نجوم في كرة القدم 12.11.2018

بعدما ساهموا في اعتلاء أنديتهم منصة التتويج في أكثر من مرة، يعاني عدة نجوم في عالم الساحرة المستديرة حالياً من تذبذب واضح في المستوى بداية هذا الموسم، في ظل توقعات باحتدام المنافسة والتشويق فوق المستطيل الأخضر.

Fußball WM 2018 Brasilien - Belgien

إعلان ترويجي يفضح سراً مثيراً لنيمار ظل يخفيه طويلا! 30.07.2018

بعدما ظل يرفض من مدة طويلة كل الاتهامات المُوجهة إليه، اعترف نيمار دا سيلفا أخيرا بـ "المبالغة" في السقوط فوق المستطيل الأخضر. اعتراف النجم البرازيلي جاء في إعلان ترويجي لصالح إحدى شركات شفرات الحلاقة.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

نجم بوروسيا دورتموند يسيل لعاب كبار أوروبا

البرازيلي نيتو: نيمار ليس في مرتبة ميسي ورونالدو

ريال مدريد يضحي بغاريث بيل من أجل نجم توتنهام

شيرر: محمد صلاح يفتقر إلى الثقة بالنفس

بوندسليغا- شتوتغارت يكتسح هانوفر بخماسية وبريمن يتعادل مع فولفسبورغ

تألق تير شتيغن في كلاسيكو يرفع أسهمه عند لوف