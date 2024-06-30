البديل" ينهي مؤتمره بالخروج من تحالف "الهوية والديمقراطية"

في اليوم الثاني والأخير من مؤتمره، أعلن حزب "البديل من أجل ألمانيا" الانسحاب من تحالف "الهوية والديمقراطية" اليميني القومي والشعبوي في البرلمان الأوروبي، وحدد ملامح سياسته الخارجية.

أعلن نائب رئيس حزب "البديل من أجل ألمانيا" بيتر بورينغر أن الحزب اليميني الشعبوي قرر الخروج من التحالف الحزبي "الهوية والديمقراطية" في البرلمان الأوروبي. وجاء إعلان بورينغر عن القرار الذي اتخذته الرئاسة التنفيذية الاتحادية للحزب اليوم الأحد (30 حزيران/يونيو 2024)، خلال اليوم الثاني والأخير من مؤتمره الاتحادي الذي عقده في مدينة إيسن غربي ألمانيا.

وكان من المتوقع أن يتخذ الحزب هذه الخطوة. وفي وقت سابق، كان مندوبو الحزب وافقوا بأغلبية الثلثين على منح الرئاسة التنفيذية الاتحادية الصلاحية لاتخاذ مثل هذه القرارات.

يذكر أن التحالف الحزبي "الهوية والديمقراطية" المعروف اختصارا باسم "آي دي" هو تجمع للأحزاب القومية واليمينية الشعبوية في أوروبا.

تجدر الإشارة إلى أن حزب "البديل" لم ينضم إلى التحالف الحزبي "الهوية والديمقراطية" ككيان حزبي إلا في العام الماضي، غير أنه كان ممثلاً في الكتلة البرلمانية لهذا التحالف قبل ذلك التاريخ.

وكان المرشح الرئيسي للحزب في انتخابات البرلمان الأوروبي ماكسيميليان كراه، أدلى لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية بتصريحات مثيرة للجدل قال فيها إن أعضاء قوات الأمن النازية الخاصة (اس اس)، ليسوا جميعا مجرمين، وذلك في إشارة إلى وحدة "شوتس شتافل"، وهي منظمة شبه عسكرية كانت تحت قيادة الزعيم النازي الراحل أدولف هتلر والحزب النازي.

وفي أعقاب ذلك، أعلنت كتلة "الهوية والديمقراطية" استبعاد مجموعة حزب "البديل" الألماني. ولم يفلح القرار الذي اتخذه الحزب بعد الانتخابات باستبعاد كراه من مجموعته في البرلمان الأوروبي في إعادة التقارب مرة أخرى مع كتلة "الهوية والديمقراطية"، ومع ذلك ظل البديل عضواً في التحالف الحزبي "الهوية والديمقراطية" حتى الفترة الأخيرة.

انتفاضة شعبية ضد حزب البديل اليميني في ألمانيا To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

الموقف من روسيا والولايات المتحدة والصين

وفي ختام مؤتمره، حدد حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليوم الأحد ، مسار سياسته الخارجية. جاء ذلك مع اعتماد الحزب قرارين يتعلقان بالمواقف من كل من روسيا والولايات المتحدة والصين.

وجاء في نص بعنوان "من أجل أوروبا السلام"، القول إن حزب "البديل" يعتبر نفسه حزب سلام. وتابع النص أن الحزب يعرض في "عالم متعدد الأقطاب في القرن الحادي والعشرين" الشراكة على جميع البلدان على أساس الاحترام المتبادل، وأنه يرفض الشمولية الأخلاقية القائمة على أخلاقيات زائفة.

وجاء في النص: "كما أننا نريد أن نعيش وفقا لتقاليدنا، يجب أن تتمكن جميع المناطق الثقافية والحضارات الأخرى من فعل ذلك".

وخلال المناقشات، تم حذف الجملة: "الاعتراف في هذا الصدد بالاحتياجات الأمنية المشروعة (للدول الأخرى) يعتبر في المصلحة الألمانية على نحو يمكن ملاحظته". ورغم أن اسم روسيا لم يتم ذكره في هذا الصدد صراحة فإن روسيا لا تزال تؤكد مراراً وتكراراً أن على الغرب أن يأخذ احتياجات روسيا الأمنية على محمل الجد.

وتمت إدانة الهجوم الروسي على أوكرانيا في "قرار بشأن السياسة الخارجية" كانت رئيسة الحزب أليس فايدل من بين مويديه، غير أن القرار جاء فيه القول: "الصحيح أيضاً أن السياسة الخارجية لدول غربية مختلفة في السنوات الأخيرة أسهمت في التصعيد في أوكرانيا".

خ.س/أ.ح (د ب أ)