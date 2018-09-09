"البديل" يطالب الحكومة الألمانية باتخاذ إجراءات ضد "انتشار الإسلام في ألمانيا"

قدمت الكتلة البرلمانية لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليوم (الثلاثاء التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر 2018) طلبا لإلغاء قانون زواج المثليين جنسيا، الذي تم إقراره العام الماضي.

كما تطالب الكتلة نفسها الحكومة الألمانية هذا الأسبوع بـ"اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع انتشار المضامين والدعوات المخالفة للدستور الألماني الواردة في القرآن".

ولم توضح الكتلة البرلمانية في طلبها ماهية هذه الإجراءات بالتحديد. كما يطالب الحزب بإلقاء نظرة ناقدة على حصص الدين الإسلامي في المدارس. تجدر الإشارة إلى أن مقررات حصص الدين الإسلامي يُجرى وضعها بالتنسيق مع حكومات الولايات الألمانية. وعلى سبيل المثال، تتضمن الخطة الدراسية لحصص الدين الإسلامي في المدارس الابتدائية بولاية شمال الراين- ويستفاليا منذ عام 2013 الفقرة التالية: "يتعين توعية الأطفال بالتعامل مع الممارسات الدينية المختلفة للأديان الأخرى بتسامح والشعور بترابط قائم على الاحترام مع كافة الأفراد الذين يصلون لله في كافة أنحاء العالم".

م.م/ ح.ز (د ب أ)