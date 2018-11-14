"البديل" الشعبوي يرد على فضيحة التبرعات: بيوتكم من زجاج

هاجمت أليس فايدل، رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب "البديل من أجل ألمانيا" (AfD) اليميني الشعبوي المعارض، الأحزاب الألمانية بشدة ودافعت عن حزبها في النقاش القائم حاليا حول حصوله على تبرعات مشبوهة من الخارج. وقالت فايدل اليوم الأربعاء (21 تشرين الثاني/نوفمبر 2018) خلال المناقشات العامة بشأن الموازنة الاتحادية لعام 2019 : "فلتخرجوا من بيوتكم الزجاجية ولتتوقفوا عن إلقاء الحجارة التي تصيبكم أنتم!".

وأكدت فايدل أن حزبها أعاد أموال التبرعات، وقالت في إشارة إلى فضيحة خاصة بتبرعات تلقاها الحزب المسيحي الديمقراطي (حزب المستشارة ميركل) في تسعينات القرن الماضي: "لم تكن هناك حقيبة نقود تم نقلها ذهابًا وإيابًا وإخفاء محتوياتها في أدراج، ولا يريد أحد أو لم يعد يمكن لأحد تذكّر مكان وجودها".

يذكر أن حزب البديل أكد تلقيه تحويلا ماليا بقيمة 130 ألف يورو تقريبا من شركة أدوية سويسرية للدائرة الانتخابية الخاصة بفايدل في بحيرة كونستانس العام الماضي، فضلا عن تلقي تبرع آخر ضخم من هولندا.

وأكدت فايدل أن هذا الأمر لم يكلف دافعي الضرائب سنتا واحدا، وتابعت قائلة: "تريدون التحدث عن تبرعات الأحزاب. حسنا، جيدا، فلنتحدث عن الصناديق السوداء لهلموت كول التي لم يتم استجلاؤها حتى اليوم"، لافتة إلى أنه يمكن التحدث أيضا عن التبرعات غير المشروعة للحزب المسيحي الديمقراطي بولاية هيسن.

وبالنظر إلى واقعة التبرعات الخاصة بحزبها، أكدت فايدل قائلة: "نعم، ارتكبنا خطأ. إننا نقر بذلك، وقمنا برد فعل وأعدنا الأموال". وفي المقابل لم تتحدث فايدل عن الموضوع الفعلي للنقاشات العامة بالبرلمان، وهو الموازنة، سوى بشكل هامشي.

يشار إلى أن حزب "البديل" اليميني الشعبوي كان يتبجح بأنه يختلف عن الأحزاب الألمانية التقليدية الأخرى، لكن جاءت هذه الفضيحة لتضرب كل ادعاءاته بهذا الخصوص. كما يجري الادعاء العام في كونستانس حاليا تحقيقات ضد فايدل على خلفية اشتباه مبدئي بانتهاك قانون الأحزاب على خلفية قضية التبرعات المشبوهة لحزبها.

ي. ب/ أ.ح (د ب أ)