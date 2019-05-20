 ″البديل الشعبوي″ يحث الألمانيات على الإنجاب وتجنب الإجهاض | أخبار | DW | 21.05.2019

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أخبار

"البديل الشعبوي" يحث الألمانيات على الإنجاب وتجنب الإجهاض

فيما يتعرض الشعبويون في أوروبا في هذه الأيام لضغوط سياسية بسبب فضيحة زملائهم في النمسا، وجد حزب البديل الألماني ضالته في موضوع اجتماعي. شعبويو ألمانيا يسعون للتقليل من حالات الإجهاض وحث النساء الألمانيات على الإنجاب.

Petition zum Abtreibungsrecht (picture-alliance/dpa/M.Arriens)

أعلن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي عزمه العمل من أجل تقليل عدد النساء اللاتي يجرين عمليات إجهاض. وفي تصريحات للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني (ARD)، قال يورغ مويتن، زعيم الحزب اليميني الشعبوي اليوم الثلاثاء (21 أيار/ مايو 2019): "لا أؤيد التصدي للنساء في هذا الأمر بالإكراه الحاد لأنني أعتقد أن هذه الطريقة غير ناجعة".

Italien Kundgebung von neuer Rechts-Allianz in Mailand | Jörg Meuthen (Reuters/A. Garofalo)

يورغ مويتن، رئيس حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي.

وأضاف مويتن أنه يرى بدلا من ذلك ينبغي أن يتم  استخدام "وسائل لطيفة" لإقناع النساء الحوامل اللاتي يفكرن في الإجهاض بصرف النظر عنه والتفكير بالإنجاب. وانتقد مويتن التعامل مع النساء في مراكز الاستشارات الخاصة بالإجهاض لأنها (الاستشارات) تتم بسرعة شديدة حسب قول السياسي اليميني المحافظ.

تجدر الإشارة إلى أن مويتن يتصدر قائمة مرشحي حزبه الشعبوي لانتخابات البرلمان الأوروبي المقرر إجراؤها في السادس والعشرين من أيار/مايو المقبل.

مختارات

وكانت كريستينه اندرسون، التي تحتل الرقم 8 في قائمة مرشحي الحزب، أعلنت في وقت سابق أن على النساء في ألمانيا إنجاب المزيد من الأطفال، وقالت حرفيا: "هناك حاجة إلى معدل إنجاب لا يقل عن 2,2 طفل لكل امرأة حتى نتمكن من الحفاظ على الشعب، أما بمعدل 1,4 فلن يسير الأمر".

يذكر أن القانون الألماني لا يجرم الإجهاض إذا تم تحت ظروف معينة. إذ يجيز القانون للمرأة الحبلى الإجهاض في أول 12 أسبوعا من الحمل، وفي بعض الحالات الاستثنائية تستمر هذه الفترة حتى الأسبوع الثاني والعشرين من الحمل، وذلك في حال تلقت المرأة مشورة طبية بهذا ومنحها الطبيب شهادة بهذه المشورة.

كما لا يتم تجريم الإجهاض إذا كان الحمل ناتجا عن جريمة جنسية كما لا يتم تجريم الإجهاض إذا ثبت طبيا وجود تهديد بحدوث ضرر خطير للمرأة نفسيا أو بدنيا.

ص.ش/أ.ح (د ب أ، ك أ)

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